L'oroscopo dal 26 aprile al 2 maggio è pronto a dire la propria sul probabile andamento di questa nuova settimana. Aprile sta per salutarci e maggio è pronto ad accoglierci con tante novità nel settore dell'amore, del lavoro e della salute. Se siete curiosi di sapere cosa accadrà nei prossimi giorni, consultate le seguenti previsioni delle stelle relative alla settimana che va da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio. I segni zodiacali presi in considerazione sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana dal 26 aprile al 2 maggio secondo l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’Oroscopo vi aspetta una settimana abbastanza favorevole in amore. Continuate a portare avanti i progetti di coppia, poiché la vicinanza, la comunicazione e i dettagli sono le vitamine essenziali per rafforzare la relazione. In campo lavorativo, finalmente la ruota inizia a girare e le occasioni che stavate aspettando da tempo finalmente iniziano a presentarsi davanti ai vostri occhi. Comunque, anche se il destino ha deciso di darvi una mano, questo non vuol dire che voi non dobbiate impegnarvi. Non sottovalutate il potere e le informazioni che trovate in rete. Nel ramo della salute, bisogna mettere in conto la stanchezza, spesso vi sentite sonnolenti e poco grintosi.

Toro – Secondo le previsioni astrologiche questa è la settimana delle decisioni. In amore, dovete fare una scelta importantissima, quindi riflettete con calma e saggezza e poi date il vostro responso. L’amore e la passione cammineranno a braccetto, ma se così non fosse non fatevi troppi scrupoli a chiudere una relazione che ormai vi dà più problemi che serenità.

Ricordate che questo è un periodo interessante e favorevole per raggiungere i vostri scopi: un nuovo lavoro, un salto di qualità, la ricerca della vostra prima occupazione o di una nuova posizione, insomma, avete molti vantaggi ma dovete essere tempestivi. Anche i soldi non vi mancano, anche se non hanno tanti zeri sicuramente saranno abbastanza per dar vita a un vostro progetto ambizioso.

Il vostro problema principale, come spesso accade ai nativi del Toro, sono i chili di troppo. A tal proposito, l'oroscopo consiglia di fare più attività fisica, passeggiate all’aria aperta.

Gemelli – Secondo l'oroscopo gli ultimi giorni di aprile sono ideali per gettare le basi per una vita affettiva più soddisfacente. Se le coppie sono follemente innamorate, prenderanno vita tutti i progetti programmati negli ultimi mesi. I single del segno che sognano l’amore eterno non devono demoralizzarsi, anzi devono sfruttare al meglio il proprio fascino. Attenzione a non infilarvi in storie un po' fuori dalla norma, sarebbe il caso di cambiare atteggiamento. Se nel lavoro avete perso qualche occasione, non buttatevi giù.

Continuate a dare il meglio di voi stessi, il periodo positivo è appena iniziato. Il lato economico migliora lentamente, ma dovete cercare di non spendere troppo. Vi sentite irritabili e vi arrabbiati su tutto e con tutti. Il vostro problema è uno solo: pensate troppo. Bisogna smettere di rimuginare sulle cose passate. Concedetevi qualche momento di relax, ve lo meritate.

Cancro – Secondo le previsioni astrologiche questa settimana spinge molti nativi del Cancro ad affrontare una crisi di crescita. Se siete in piena emergenza, non sbruffate ma cercate di essere pazienti e più aperti al dialogo. Dovete trovare il difficile equilibrio che passa tra essere accomodanti e non servili, grintosi ma non aggressivi.

È un’impresa ardua, ma è l’unico modo per salvaguardare la vostra relazione. In campo lavorativo, niente colpi di testa, niente passi avventati. Contate fino a cento prima di reagire alle provocazioni e se vi sentite irritati, solo con la prudenza eviterete le inimicizie. Per i colloqui e le riunioni, se vi è possibile, cercate di concentrarli entro la fine di aprile. Possibili problemi ai denti, meglio prenotare una visita dal dentista.

Previsioni astrologiche fino al 2 maggio da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’oroscopo vi aspetta una settimana abbastanza favorevole, soprattutto in amore. L’unica nota storta di questo periodo è il rapporto con la famiglia del vostro partner. Potreste discutere in merito alla divisione di un bene o di una spesa, oppure ai problemi legati ai soldi che non bastano mai.

In sostanza, c’è un clima di tensione a causa del denaro. Qualcosa si sta muovendo nel lavoro, nei prossimi mesi spiccherete il volo. Nel frattempo, muovetevi con cautela e guardatevi intorno con estrema attenzione. All’orizzonte s’intravedono novità positive: afferratele al volo. Le stelle favoriscono il cambiamento di look, pensate a come vi sentirete dopo che vi siete dedicate ai voi stessi e al vostro corpo: vi sentirete al top.

Vergine – Secondo le previsioni astrali questa è una settimana indecisa e confusa, specialmente in amore. Infatti, avrete difficoltà a capire cosa volete dalla vita o chi vorreste al vostro fianco. Molti di voi si lasciano spesso coinvolgere in storie che non si concretizzano: uno dei due partner appare distante, oppure già sentimentalmente impegnato.

Per i single del segno non mancano incontri un po’ difficili, ma sinceri. In campo lavorativo, siate prudenti e muovetevi con estrema cautela, non è il periodo adatto per sfornare nuovi progetti, è meglio portare avanti tutto quello che avete già intrapreso in passato. Alti e bassi nel ramo della salute e del benessere. Nonostante tutto, non sembrano esserci particolari problemi. Riposate a sufficienza e non stancatevi troppo.

Bilancia – In amore, bisogna rivedere e sistemare certe questioni di coppia. L’oroscopo della settimana che va da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio dice che questo è un periodo decisamente positivo per tutto ciò che riguarda l’affetto, l’amore e l’amicizia. Siate pazienti e tolleranti, anche nel bel mezzo di una discussione.

Se scoprite che l’amore è evaporato, allora vuol dire che è arrivato il momento di chiudere il rapporto e di voltare pagina, di rifarvi anche una nuova vita affettiva. Se nell’ambiente di lavoro ci sono tensioni, trovate una soluzione valida per non farvi coinvolgere in una lotta professionale. Se siete dei liberi professionisti, le commissioni potrebbero aumentare ma dovrete prestare più attenzione agli errori e alle incomprensioni con i fornitori. Se avete problemi a dormire, potreste praticare dei piccoli rituali prima di coricarvi, magari saranno di grande aiuto. Ad esempio, una meditazione oppure una tisana potrebbe servire a diminuire le tensioni nervose.

Scorpione – In amore, dovete tenere sotto controllo la vostra possessività, la vostra gelosia, la vostra tendenza a fare e disfare tutto senza un valido motivo.

In questa settimana siete più socievoli del solito e siete anche capaci di spiegare con chiarezza le incomprensioni che potrebbero nascere con la persona che vi piace tanto. Solo in qualche caso si litiga per problemi economici o per le continue intromissioni di persone che ficcano il naso nelle faccende che riguardano solo voi e il vostro partner. Nel lavoro non mancano piccoli disguidi, ma tutto questo avrà vita breve. Presto potrete lavorare con l’animo sereno e mantenere le posizioni acquisite. Continuate, però, a mantenere un profilo basso per i soldi e i preventivi. Avete una buona energia e tanta voglia di migliorare la vostra forma fisica. Tuttavia, cercate di non esagerare con i dolci e i salati, potreste pentirvene.

L'oroscopo dal 26 aprile al 2 maggio su Amore, lavoro e salute dal Sagittario ai Pesci

Sagittario – Figli, soldi e spese extra potrebbero minare l’equilibrio dei rapporti di coppia, soprattutto quelli resistenti e forti. La rabbia che covate dentro è molto pericolosa, quindi è meglio mantenere la calma e assumere toni più pacati e civili durante i confronti. Secondo l’oroscopo, la seconda parte della settimana è favorevole al ricongiungimento, al confronto e alla risoluzione di certi problemi. Anche se siete più astuti e lucidi, dovete tenere a bada la vostra impulsività per tutta la settimana. In campo lavorativo potrebbero nascere delle tensioni, c’è il rischio che rispondiate in maniera sgarbata, passando dalla parte del torto.

In caso di equivoci e di imprevisti aspettate la seconda parte della settimana e vedrete tutto vi sembrerà più facile da risolvere. Per le spese o per le nuove commissioni mantenetevi su cifre basse. Per il bene della vostra salute, dovete coltivare un umore più sereno e ignorare il marcio della vita. Invece di rimuginare tutta la sera, guardatevi un film o un programma divertente e spensierato.

Capricorno – In amore, per alcuni nativi del Capricorno aumentano le certezze, per gli altri, invece, stanno diminuendo. Questo inizio settimana fa sbocciare nuovi amori o fa ritornare la passione nelle coppie più datate. Per tutti ci sono cambiamenti importanti che sicuramente porteranno soddisfazioni.

Se dovete fare delle richieste a un vostro superiore, colloqui di lavoro, oppure offerte per aumentare la clientela, i vantaggi maggiori li avrete intorno a metà settimana. Nel mese di maggio, però, dovete aspettarvi alcuni imprevisti e un po' di tensione. Nel ramo della salute, l’energia e la grinta non vi mancano. È un ottimo periodo per iniziare a fare qualche attività fisica, se non già non lo fate.

Acquario – In amore, vi tocca sopportare l’ennesimo capriccio della persona amata. Se il sentimento che vi lega è ancora autentico, presto tornerà a splendere il sereno. Avete voglia di condividere tutte le emozioni con chi vi sta accanto da una vita o da poco tempo. Alcuni di voi hanno voglia di allargare la famiglia o di fare nuovi progetti di coppia. Se c’è ancora qualche ostacolo di lavoro, non durerà ancora a lungo. Insomma, se ci saranno problemi, ritardi nei pagamenti, piccoli o grandi imprevisti, riuscirete ad affrontarli a testa alta e a risolverli con scaltrezza. Cercate solo di limitare finanziamenti e spese. Quando l’umore è sereno è positiva anche la salute. In effetti, il vostro problema principale di questa settimana potrebbe essere la forma fisica. Non abusate di cibi grassi e di zuccheri.

Pesci – In amore, non dovete esasperare il vostro partner con i vostri dubbi e le vostre paure. Spesso tentate a drammatizzare anche le situazioni più semplici. Anche se siete gelosi del vostro partner, avete voglia di cedere alle lusinghe di un vostro corteggiatore. Attenzione a non infilarvi in storie scabrose, fate una pausa di riflessione per capire cosa vuole il vostro cuore. Questo periodo protegge il lavoro, vi mette a riparo dai problemi più pressanti che ci sono in famiglia e vi aiuta a riprendervi da alcune delusioni d’amore o d’amicizia. Massima attenzione alla vostra impulsività, non è il momento migliore per andare in cerca di un nuovo impiego. In questa settimana dovete raddoppiare le misure cautelative e non sprecare le vostre forze ed energie inutilmente. Avete le batterie piuttosto scariche, quindi un buon riposo è proprio quello che ci vuole.