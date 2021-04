L'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 aprile prevede un cielo particolarmente allegro per i nativi sotto il segno zodiacale dell'Ariete, che potranno contare per un po’ di tempo sulla Luna in buon aspetto, mentre Pesci avrà modo di mettere il piede sull'acceleratore in quanto ad emozioni. Sagittario riuscirà a fare le scelte giuste per quanto riguarda il settore professionale, mentre Leone avrà qualche ostacolo da superare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 5 all'11 aprile 2021.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 aprile 2021 segno per segno

Ariete: siete arrivati al culmine di questo fantastico cielo secondo l'oroscopo, al punto che di meglio non si potrà fare, soprattutto dal punto di vista amoroso, dove la Luna prima in sestile dal segno dell'Acquario, e poi in congiunzione, vi permetterà di esaltare al meglio ogni aspetto della vostra relazione di coppia.

Se siete single non scendete a compromessi, perché meritate il meglio in amore. Nel lavoro Giove, Saturno e Marte in buon aspetto vi metteranno sempre a vostro agio con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9

Toro: configurazione astrale nel complesso discreta durante la prossima settimana secondo l'oroscopo, anche se non esente da alcune sbavature. Dal punto di vista sentimentale infatti l'inizio di questa settimana non sarà un granché considerato che la Luna sarà in quadratura. Fortunatamente da mercoledì l'astro argenteo sarà favorevole, regalandovi qualche chance in più con il partner, o con la vostra fiamma qualora siate single. In ambito lavorativo sarà consigliabile gestire al meglio le vostre mansioni.

Voto - 7

Gemelli: colpi di scena e svolte inaspettate possono cambiare le carte in tavola dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Se siete single infatti qualcosa potrebbe cambiare nel vostro modo di corteggiare, mentre se avete una relazione stabile l'intesa tra voi e il partner tenderà ad essere nel complesso discreta, grazie alla Luna in buon aspetto.

Per quanto riguarda il lavoro recupererete lucidità mentale, raggiungendo buoni risultati dai vostri lavori. Voto - 7,5

Cancro: una settimana ancora poco convincente sotto il profilo sentimentale per voi nativi del segno. La Luna si troverà di tanto in tanto in posizione sfavorevole, e con il partner non sarà affatto facile andare d'accordo.

Se siete single dovrete fare particolare attenzione al vostro stato d'animo, spesso altalenante. In ambito lavorativo farete un po’ fatica a gestire al meglio tutte le vostre mansioni, ma con un po’ d'aiuto forse ce la farete. Voto - 6,5

Leone: con Giove e Saturno ancora in Acquario il vostro cammino verso il successo dal punto di vista professionale sarà ancora arduo secondo l'oroscopo. Fortunatamente ci sarà Mercurio che di tanto in tanto vi darà una mano, ma non aspettatevi granché. In amore la settimana non inizierà benissimo a causa della Luna opposta, ciò nonostante a partire da mercoledì le cose tenderanno a cambiare in vostro favore. Se siete single avrete modo di sentirvi apprezzati dagli altri, in particolare da nuove conoscenze.

Voto - 7+

Vergine: previsioni astrali nel complesso valide per voi nativi del segno, grazie ad un cielo che sì, avrà qualche nuvola, ma nel complesso sereno. In ambito sentimentale dunque ci saranno momenti di grande passione. Attenzione solamente tra mercoledì e venerdì, quando la Luna sarà opposta. Se siete single non saranno tutte giornate facili, per cui se volete corteggiare la persona che vi piace, sarà consigliabile prudenza. In ambito lavorativo ci saranno tante fatiche da superare, ma presto vedrete che riuscirete a farvi strada tra le mille mila mansioni. Voto - 7+

Bilancia: oroscopo della settimana ancora sottotono per voi nativi del segno. Certo, le prime due giornate saranno piuttosto convincenti grazie alla Luna nel segno dell'Acquario, ma ancora dovrete portare un bel po’ di pazienza prima che il vostro rapporto torni a splendere.

Se siete single tenderete a preoccuparvi eccessivamente e a voler prevedere qualsiasi imprevisto e questo inciderà negativamente sulla vostra serenità. In ambito lavorativo invece riuscirete a fare discreti passi in avanti, ricevendo discrete gratificazioni. Voto - 6,5

Scorpione: settimana che partirà male per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Cercate di mantenere la calma durante queste due giornate, e vedrete che la restante parte della settimana si rivelerà soddisfacente. A partire da mercoledì infatti questo periodo potrebbe essere molto interessante per i sentimenti, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno dei Pesci, sia per i single, sia per chi è impegnato.

In ambito professionale potreste perdere la pazienza alla prima difficoltà, per cui arrivate sul posto di lavoro ben organizzati e con le idee chiare. Voto - 7+

Sagittario: occasioni in arrivo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna si troverà in buon aspetto e questo cielo sarà piuttosto generoso con voi, regalandovi una buona intesa di coppia, anche nei momenti più difficili. Se siete single la presenza degli affetti più cari sarà motivo di grande gioia e soddisfazione per voi, ciò nonostante nulla vi vieta di conoscere altre persone che potrebbero diventare molto importanti. Situazione professionale anch'essa soddisfacente, grazie a Giove, Mercurio e Saturno tutti in armonia nei vostri confronti, che vi permetteranno di avere le idee giuste per tagliare nuovi traguardi.

Voto - 8-

Capricorno: ancora poche soddisfazioni da parte di questo cielo secondo l'oroscopo. Mercurio e Venere saranno ancora storti nei vostri confronti agitando gli animi in amore e innescando alcuni dubbi da parte vostra. Se siete single avrete bisogno di migliorare alcuni lati del vostro carattere prima di conoscere qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro la situazione sarà tutto sommato discreta, ma non aspettatevi successi clamorosi. Voto - 6+

Acquario: questo cielo sarà a dir poco meraviglioso per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La settimana inizierà davvero bene grazie alla Luna in congiunzione. Sarete abbastanza sicuri dei vostri sentimenti, e chi vi ama sarà disposto a tutto per voi.

Se siete single riuscirete a trovare un buon motivo per lasciarvi andare tra le braccia dell'amore. In ambito professionale gettare la spugna non farà per voi, e agguerriti come siete, v'impegnerete al massimo per raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9

Pesci: oroscopo della settimana che vedrà un cielo piuttosto allegro nei vostri confronti. In ambito sentimentale riuscirete a trasformare in qualcosa di buono ogni cosa del vostro rapporto, e con la Luna in congiunzione tra mercoledì e venerdì non potrete chiedere di meglio alla vostra anima gemella. Se siete single e siete davvero innamorati, allora saprete esattamente cosa fare, l'importante è che lo fate con il cuore.

In ambito lavorativo forse la settimana non inizierà sotto i migliori auspici, ma quando inizierete a fare un po’ di strada, vi sentirete piuttosto motivati ad andare avanti. Voto - 8