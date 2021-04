L'Oroscopo di domani 20 aprile mette in evidenza il buon momento per tre segni. Diciamo subito che in questa parte della settimana appena iniziata ad avere l'agognato supporto delle stelle, per quanto concerne l'amore e il lavoro in generale, saranno i nati in Leone, Toro e Gemelli. Prima di iniziare a predire come andrà la giornata sotto analisi è utile, nonché doveroso, ricordare che l'oroscopo trattato in questo contesto è indirizzato in esclusiva verso i segni della prima sestina. Ansiosi di sapere come andrà il secondo giorno dell'attuale settimana?

Certamente, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, dunque destinati ad avere supporto dagli astri del periodo sotto analisi, oltre a coloro nativi nei tre segni sopracitati, saranno anche i nativi del Cancro, sostenuti dalla Luna nel segno fino alle ore 08:09 del mattino, poi la stessa transiterà in Leone. Invece secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni astrologiche del 20 aprile, il periodo non sarà certamente molto gradito a coloro appartenenti a Vergine e Ariete, interessati da insidiose turbolenze astrali pronte rendere difficili anche i problemi ordinari.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna in Leone);

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Cancro;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 20 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★.

L'oroscopo del 20 aprile al segno dell'Ariete preannuncia una giornata davvero poco armoniosa nell'insieme. In amore, avrete la sensazione che il legame col partner di sempre non sia più sentito intimamente e sia diventato noioso, con un desiderio di evasione. Liberatevi da questi pensieri e diffidenze aprendo il cuore all'amore, con generosità.

Così facendo, i disegni celesti cambieranno in meglio il rapporto con la persona amata: basterà solamente metterci un poco di impegno, per rendere la vita di coppia più serena. Single, avete avuto dei periodi migliori in quanto a umore e ad energie ma bisogna pur sapersi accontentare. Probabilmente risentirete dello stress accumulato o di un calo pressione: capita a parecchie persone, rimediate con un po' di riposo e con lunghe passeggiate nel verde.

Nel lavoro, forse riscontrerete delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi. Non preoccupatevi, presto la vostra dialettica ed il vostro modo di esprimersi non farà una pecca.

Toro: ★★★★★. Il prossimo martedì sarà perfetto! Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. In amore, la Luna in aspetto armonico sarà foriera di opportunità inaspettate. Sfruttate tutta la libertà creativa che vi verrà regalata da questi influssi positivi. Sappiate che vi verrà sicuramente spontaneo vedere il bicchiere mezzo pieno e sorridere alla vita, senz'altro felici e sereni con chi avete accanto.

Single, i positivi influssi lunari promettono conoscenze che potranno dar vita a progetti intimi, serbati nel cuore di molti voi. Vi si prospetta un martedì decisamente positivo per i rapporti sociali e per il piacere di stare con gli altri. Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo per eventuali rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia. Le stelle favoriranno in particolar modo il lavoro intellettuale e le prove di studio, coronandole con buoni risultati.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo indica una giornata ottima, certamente con splendide chance in amore e nel lavoro. Diciamo che riuscirete a coordinare dovere e piacere: meglio di così!

Il tempo sarà quello giusto anche per la cura della persona: dedicatevi completamente a voi stessi e rilassatevi. In amore, il Sole si troverà in aspetto armonico verso ilo segno (sestile a Marte), perciò non avrete bisogno di chiedere al vostro partner conferme d'amore. Sarà il partner stesso a concedervi tantissimi spunti a conferma della bontà dei propri sentimenti, appagando ogni vostro desiderio all'istante. Single, se potete permettervelo, prendetevi pure delle ore libere dagli impegni, ovviamente da investire nella conquista del cuore di chi sapete: fatelo, senza esitazione! La Luna altresì invita ad esplorare nuove strade e magari anche a gettarsi in un vortice di relazioni sociali che potrebbero portare a fare delle conoscenze interessanti dal punto di vista affettivo.

Se si tratta di lavoro, potrete approfittare della situazione astrale favorevole per perfezionare progetti e strategie. L'ottimismo vi renderà euforici ed ancora più aperti a nuovi progetti e collaborazioni.

Oroscopo e stelle di martedì 20 aprile

Cancro: ★★★★. La giornata del prossimo martedì, in calendario coincidente con la parte iniziale della settimana, si preannuncia in linea con la classica normalità. Dunque, periodo non troppo positivo ma nemmeno tanto negativo. In amore, sarà un periodo intenso per la coppia: il piacere di stare insieme non conoscerà soste né limiti e riempirà la giornata di gioia e luce. Anche se sarete pieni di impegni, le stelle vi regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo al partner, ai figli o alla famiglia in generale.

Single, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo e poi un ulteriore periodo raggiante. Fisicamente vi sentirete in ottima forma, percepirete un rinvigorimento notevole in voi e questo vi aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena e distesa. Nel lavoro, le stelle vi renderanno sicuri del fatto vostro, riuscendo a farvi vedere in ogni novità un possibile successo; vi aiuteranno così a seguire una linea di comportamento più chiaro ed originale. Potrete contare su una sensibilità speciale che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che si verifichino. Riuscirete ad essere sempre un passo avanti a chiunque.

Leone: 'top del giorno'. Questo secondo giorno della settimana per voi nativi partirà quasi certamente in grande stile.

In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. A dare una grossa mano ci penserà la Luna, nel segno a partire dalle ore 08:10 del mattino. In amore, i vostri sogni sono sempre più importanti per voi e lo sapete bene. Grazie alla presenza della Luna, sarete pronti a trasformare qualsiasi desiderio in qualcosa di molto reale e concreto. Ogni passo che avete fatto fino ad ora servirà a consolidare il percorso di vita verso un futuro perfetto, ovviamente da vivere con il partner. Single, le stelle regaleranno un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore.

Se siete soli non lo rimarrete a lungo perché la Luna si sta impegnando per farvi incontrare una persona capace di rubare cuore e pensieri. Nel lavoro (ri)alzate la testa, tenete le spalle dritte e siate pronti ad affrontare il mondo con fierezza e grinta: non vorrete mica arrivare secondi? Certo che no: stavolta ce la metterete tutta per essere vincitori, muovendovi bene e ottenendo ottimi risultati.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 20 aprile, annuncia una giornata abbastanza pensierosa a voi del segno. Infatti, questa parte della settimana non si presenta affatto come molti di voi nativi avreste sperato, visto soprattutto il periodo valutato con la spunta del 'sottotono'. In campo sentimentale sia Urano che Venere risulteranno entrambi in aspetto dissonante e questo fa pensare senza dubbio ad una giornata negativa nella quale dovrete per forza di cose giocare in difesa.

State tranquilli, non cercate litigi e scontri con il partner da cui uscireste sconfitti, ma calmatevi e rilassatevi. Single, riflettete seriamente su certi vostri comportamenti o sui recenti accadimenti. Dire basta a sconfortanti compromessi, anche a quelli che sembrano necessari, potrebbe essere un modo per rendere ancora più leggero e più vivibile questo periodo della vostra vita. Nel lavoro, vi aspetta una lunga e ripida salita per via delle influenze planetarie anticipate poc'anzi. Non spaventatevi ma organizzatevi al meglio in modo da affrontarla con la giusta forza e determinazione. Anche i periodi impegnativi della vita servono da lezione: subirete, questo si, ma imparerete uscendone fortificati e senz'altro migliori.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 20 aprile.