Giovedì 20 maggio troveremo sul piano astrale la Luna stazionerà nell'orbita della Vergine, mentre Nettuno assieme a Giove sosteranno sui gradi dei Pesci. Saturno, invece, proseguirà il moto in Acquario, così come Plutone continuerà il transito in Capricorno. Il Sole, infine, viaggerà dal segno del Toro (dove risiede Urano) al domicilio dei Gemelli (dove stazionano Mercurio, Venere e il Nodo Lunare). Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: passionali. La camera da letto avrà buone chance di essere la stanza più frequentata in questa giornata primaverile per i nati sotto il segno dei Pesci, i quali godranno a piene mani del trigono che Venere ingaggerà con Saturno e potranno dare libero sfogo alla loro passionalità.

2° posto Cancro: concilianti. Passare sopra alle battute al vetriolo dell'amato bene sarà, con ogni probabilità, un gioco da ragazzi per il primo segno d'Acqua questo giovedì, coi nativi che preferiranno mantenere tranquilla l'atmosfera in coppia piuttosto che esasperante rispondendo a tono alla dolce metà.

3° posto Scorpione: risultati. La prima decade di casa Scorpione godrà presumibilmente di una giornata pregna di risultati degni di nota, specialmente nell'ambito professionale, che daranno ai nativi una buona iniezione di fiducia per continuare a perseguire la strada lavorativa intrapresa.

I mezzani

4° posto Leone: focus economico. L'ottava casa sarà irradiata dalla quadratura che la pragmatica Luna in Vergine formerà con Venere e ciò c'è da scommetterci, indurrà i nati Leone a fare il punto della situazione economica.

Entrate e uscite finanziarie, quindi, verranno poste al vaglio dal secondo segno di Fuoco il quale, grazie al conciliante duetto Nettuno-Giove ed ai benevoli influssi mercuriali, riuscirà a far sì che non vi siano sgradite sorprese nel bilancio di fine giugno.

5° posto Acquario: intuitivi. Venere e Mercurio a braccetto nel loro Elemento doneranno presumibilmente ai nati Acquario un'acutezza mentale non indifferente, che li aiuterà soprattutto sul versante professionale.

Nel luogo di lavoro, infatti, il terzo segno d'Aria riuscirà ad intuire anzitempo parole e gesti di capi e colleghi, facendosi sempre trovato pronto a controbattere nella maniera più idonea.

6° posto Gemelli: indaffarati. Il Luminare notturno opposto al binomio Giove-Nettuno, sommato al Nodo Lunare nel segno, indurrà probabilmente i nativi ad ultimare quante più incombenze pratiche possibili in questa giornata, arrivando esausti a sera.

7° posto Sagittario: umore altalenante. Se la prima parte della giornata, sino a metà pomeriggio, potrebbe essere contraddistinta da qualche litigio in famiglia nato per una futilità, nella seconda parte del giovedì i nativi sembreranno godere di un tono umorale decisamente più spensierato e frizzante.

8° posto Bilancia: routine. Giovedì che sarà probabilmente privo di novità degne di nota o scossoni di sorta per i nati Bilancia, i quali dovrebbero cercare di trarre il meglio da queste 24 ore routinarie provando, inoltre, a non inasprire ulteriormente alcuni rapporti lavorativi già tesi.

9° posto Toro: ostinati. Alcune volte è necessario, come presumibilmente accadrà in questa giornata, assumere un mood adattabile alle circostanze per il quieto vivere nella cerchia relazionale.

I nati Toro, però, potrebbero ugualmente rimanere ancorati alle proprie posizioni, dando sfoggio di un controproducente atteggiamento ostinato.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: rancorosi. Alcune vecchie ruggini, specialmente sul fronte professionale, potrebbero essere rievocate dai nati Capricorno a causa dell'insofferenza lavorativa che parrà annebbiare la mente del terzo segno di Terra, il quale non comprenderà che sarebbe meglio evitare tale rancoroso comportamento.

11° posto Ariete: amore flop. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto nel ménage amoroso di casa Ariete, coi nativi che sembreranno mettere le faccende affettive in secondo piano ed il partner non gradirà affatto.

12° posto Vergine: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per le vicende professionali del secondo segno di Terra, in particolar modo per la prima decade che dovrà fare i conti con le sfide saturniane e, soprattutto, con l'opposizione Luna-Nettuno. Facile che, con un parterre planetario non così benevolo, i nativi potrebbero notare una certa difficoltà nel cavare un ragno dal buco dai progetti professionali in essere.