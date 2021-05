Un'altra settimana del mese di maggio sta per giungere al suo termine e l'Oroscopo si prepara ad anticipare quelle che potrebbero essere le influenze astrali per il prossimo weekend. Il segno dell'Ariete sarà uno di quei segni che, dopo una settimana titubante e aver scaricato qualunque energia, riuscirà a recuperare quanto perso e tornare a godersi le giornate con dinamicità. I nativi dei Gemelli, in un modo più o meno simile, potranno ritrovarsi di fronte a situazioni interessanti e in grado di catturare l'attenzione di chiunque, mentre il Capricorno potrà dedicarsi ad un fine settimana all'insegna del relax.

Per quanto riguarda coloro nati sotto al segno della Bilancia, invece, le emozioni non mancheranno di certo. Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - questo che sta per sopraggiungere, secondo le previsioni dell'oroscopo, sarà un weekend pieno di novità e che permetterà all'Ariete di ricaricare le energie fisiche e mentali spese durante le giornate precedenti. Non vi sarà nulla di cui potersi lamentare, sia guardando alla sfera sentimentale che all'ambito lavorativo. Nuove proposte potrebbero ergersi all'orizzonte.

Toro - secondo l'oroscopo di questo nuovo weekend, la positività è l'unica arma in grado di portare alla realizzazione dei propri obiettivi.

Coltivare un hobby non è certo qualcosa di sbagliato, purché non ci si dimentichi che per poter vivere è necessario darsi da fare e guadagnare qualcosa. Il fine settimana si sta avvicinando e sembra voler portare con sé qualche sfumatura di fortuna.

Gemelli - giornate interessanti sono quelle in rapido avvicinamento. Questo nuovo fine settimana di maggio offrirà attimi interessanti a tutti i nativi dei Gemelli, con eventuali proposte in grado di allettare chiunque.

In amore potrebbero esserci dei piccoli problemi, ma nulla che non possa essere risolto senza sforzi eccessivi. Attenzione a non accettare lavori nuovi senza rifletterci attentamente: la fregatura è sempre dietro l'angolo.

Cancro - la fortuna sembra aver deciso di baciare, o addirittura di abbracciare, coloro nati sotto l'influenza di questo segno zodiacale, accompagnandoli durante tutto il weekend e facendogli dono di momenti felici.

Il partner e la famiglia continueranno a mostrare il proprio calore, dimostrandosi disponibili a porgere una mano di aiuto nel momento del bisogno. Qualunque sia l'occasione, il Cancro non sarà mai lasciato solo.

Leone - se durante la settimana ci si è dovuti imbattere nella nascita di qualche battibecco all'interno della vita di coppia, durante questo prossimo weekend non si potrà di certo continuare a tenere il broncio. Riappacificarsi con il partner, anche utilizzando una scusa banale, potrebbe non essere una cattiva idea, considerando soprattutto la situazione lavorativa non proprio stabile.

Vergine - attenzione a non alzare troppo la voce: l'oroscopo del weekend non preannuncia momenti semplici da affrontare.

Gestire situazioni considerate spiacevoli non è una cosa semplice e l'unico modo per riuscire a venirne a capo sembra essere il ritagliare qualche momento per discuterne accuratamente e pacificamente con la persona interessata.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, coloro nati sotto al segno della Bilancia avranno modo di accogliere a braccia aperte le varie emozioni che si presenteranno lungo il cammino. La storia sentimentale, per chi ne ha già intrapresa una, andrà per il verso giusto e potrebbe subire qualche cambiamento positivo, mentre chi non ha ancora avuto modo di conoscere la propria anima gemella potrà imbattersi in essa nei prossimi giorni. Sul lavoro non ci sarà nulla di cui potersi lamentare.

Scorpione - affrontare le prossime giornate non sarà qualcosa di complicato. Con il favore degli astri, anche il segno dello Scorpione riuscirà a superare le varie difficoltà senza troppi problemi, riuscendo anche a ritagliare qualche momento da dedicare a sé stesso ed alla propria famiglia.

Sagittario - le poche giornate fortunate, secondo l'oroscopo, sembrano essere ormai passate e ci si dovrà preparare ad affrontare nuovamente qualche nota di negatività. Ci si potrebbe imbattere nella nascita di qualche battibecco all'interno della vita di coppia e non solo, anche in ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare costretti a stringere i denti per mantenere la calma e non rovinare eventuali rapporti.

Capricorno - se fino a qualche giorno fa si parlava di stanchezza, adesso non si può parlare altro che di vitalità. Le energie torneranno a palesarsi e renderanno possibile affrontare qualsiasi situazione a testa alta e senza troppi timori. Attenzione però a non strafare, in quanto le energie non sono state ricaricate completamente, ma solo in buona parte. La presenza dei cari e del partner, anche nei momenti di difficoltà, non mancherà.

Acquario - la fortuna, secondo le previsioni dell'oroscopo, non accenna ad abbandonare questo segno zodiacale neanche durante il weekend, facendogli dono di momenti quasi indimenticabili. Il sorriso che si paleserà sul volto sarà difficile da abbattere e le varie difficoltà sembreranno dei piccoli sassolini da dover superare senza problemi.

Pesci - qualche piccola tensione potrebbe ancora vagare all'interno dell'ambito familiare, specialmente per quanto riguarda la vita di coppia, ma non dovrebbe trattarsi di qualcosa di preoccupante. Durante il prossimo weekend si riuscirà, nonostante i vari impegni, a conciliare il tutto nel migliore dei modi, senza stressarsi troppo e senza far preoccupare le persone care.