Secondo le previsioni dell'oroscopo del 12 maggio i Bilancia e i Toro sono sottotono, Pesci e Vergine, invece, sono in netta ripresa.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: giornata piena di alti e bassi per i nati sotto questo segno. L'Oroscopo del giorno 12 maggio denota una giornata un po' altalenante sotto più punti di vista. Mantenete la calma ed evitate scatti inconsulti specie sul lavoro.

11° in classifica Toro: i nati sotto questo segno vivranno una giornata molto intensa sotto più punti di vista. In campo sentimentale ci sono delle novità all'orizzonte, ma per il momento è meglio mantenere la calma.

Sul lavoro bisogna essere prudenti.

10° in classifica Gemelli: mantenete la calma sulle questioni di cuore. Oggi siete un po' troppo impulsivi e questo potrebbe pregiudicare la resa delle vostre azioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovete impegnarvi di più.

9° in classifica Scorpione: in questo periodo siete un po' agitati. Cercate di ritagliarvi del tempo per voi, in modo da recuperare la forma fisica. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è tempo di recuperare il tempo perso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: oggi siete un po' stanchi. Cercate di non mettere troppo sotto pressione il vostro corpo. Per quanto riguarda le faccende private, invece, la giornata potrebbe rivelarsi più tesa del previsto, mantenete la calma.

7° in classifica Cancro: dopo un periodo contraddistinto da alti e bassi, adesso potete tirare un sospiro di sollievo. Cercate di essere tranquilli e non date luogo a scene inconsulte. In amore è importante mantenere la calma.

6° in classifica Sagittario: buon momento per quanto riguarda le emozioni. L'oroscopo del 12 maggio denota che, finalmente, molti di voi avranno la possibilità di trovare l'anima gemella.

Se, invece, siete in coppia, è opportuno ravvivare il rapporto.

5° in classifica Capricorno: il lavoro procede senza troppi intoppi. I liberi professionisti avranno ottime possibilità di successo. Per quanto riguarda coloro i quali sono alle dipendenze, invece, potrebbero avere qualche piccolo momento di stallo.

Oroscopo 12 maggio segni fortunati

4° in classifica Leone: non tirate troppo la corda in amore. Se avete delle situazioni in sospeso è opportuno risolverle quanto prima. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non prendete delle decisioni dettate dalla fretta e ponderate attentamente il da farsi.

3° in classifica Ariete: l'oroscopo del 12 maggio 2021 denota una giornata ricca di colpi di scena. Sul fronte lavoro bisogna fare un po' di ordine, meglio non essere troppo avventati. In campo sentimentale date spazio a coloro che lo meritano davvero.

2° in classifica Vergine: ottimo momento per mettere in pratica nuovi progetti. Se state lavorando da tempo a qualcosa di nuovo, adesso è giunta l'ora di mettere in pratica tutto.

In amore, invece, potreste rimanere piacevolmente colpiti da qualcuno di inaspettato.

1° in classifica Pesci: prima posizione per i nati sotto questo segno. La giornata procederà senza troppi intoppi, pertanto, godetevi il buono quando arriva. In campo sentimentale ci sono delle nuove opportunità, non siate chiusi e timidi.