L'Oroscopo di domani 13 maggio riparte dalla giornata di giovedì annunciando un transito astrale di prim'ordine. Curiosi di sapere qual è? Ebbene, domani assisteremo al passaggio di Giove in Pesci, precisamente a partire dalle ore 22:36 della tarda serata. Il pianeta dove piovono diamanti (secondo uno studio NASA) senz'altro porterà fortuna e nuove possibilità a coloro appartenenti ad alcuni tra i segni più fortunati del momento. A tal proposito, diciamo subito che "a veleggiare" tra le onde della positività quotidiana saranno coloro nativi in Gemelli e Leone, entrambi meritatamente sottoscritti in giornata a cinque stelle.

Al contrario, purtroppo, le previsioni astrologiche del 13 maggio indicano in salita il periodo per coloro nativi in Ariete e Vergine: a questo giro i due simboli astrali appena citati si troveranno ad affrontare un giorno decisamente sottotono, per questo motivo ai nativi si consiglia massima concentrazione.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

2° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★: Ariete, Vergine.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 13 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 13 maggio al segno dell'Ariete preannuncia questa parte centrale della settimana in leggero "sottotono". In questa giornata sarà l'istinto a guidarvi perché il vostro modo di vedere certe cose sta decisamente cambiando: dovrete saper gestire al meglio ogni novità, con metodo e organizzazione.

In amore, per raccogliere ciò che avete seminato occorrerà pazienza e impegno quotidiano: vostro malgrado, i tempi non sono ancora maturi per fare tutto in fretta, quindi riflettete bene prima di agire, ok? Ci potrebbero essere dei momenti altalenanti nel rapporto a due: date voi per primi il buon esempio, mostrandovi disponibili e pronti a esaudire ogni richiesta del partner.

Single, l'astro notturno vi metterà un po' sulla difensiva perciò attenti a non esagerare con le vostre reazioni. Un buon consiglio: cercate la massima chiarezza e incisività espressiva evitando eventuali sottintesi che potrebbero dare luogo a spiacevoli equivoci. Nel lavoro, potreste incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema per assicurarvi sulla sua buona riuscita.

Rigate dritto e andrete sul sicuro, ma tenete anche gli occhi bene aperti. Soluzioni insperate saranno a portata di mano.

Toro: ★★★★. Il prossimo giovedì per voi appartenenti al segno non si annuncia affatto malvagio. Con un poco di accortezza in più, certamente riuscirete a portare a termine cose anche abbastanza complicate. Sarà importante per voi esprimersi in modo coerente e deciso, soprattutto perché la vostra razionalità vi permetterà di sorvolare dettagli che in precedenza avrebbero scatenato reazioni negative. In campo amoroso questo giorno si arricchirà con delle piacevoli sorprese, il che vi renderà davvero euforici. Condividete l'entusiasmo in modo da rallegrare la giornata al partner, magari vivendo il momento in serenità unendo il tutto ad un pensiero carino.

Single, potrete contare su un giorno piacevole e su un clima di totale relax. Favoriti programmi distensivi, senz'altro fautori di rinnovate energie. Potrete così riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, come ad esempio ultimare eventuali lavoretti o ideare qualcosa di divertente da fare prossimamente con gli amici; a voi la scelta! Nel lavoro, le stelle sembrano essere particolarmente positive, gli affari avranno grandi probabilità di successo e i rapporti con i superiori saranno piacevoli. Giornata molto proficua per coloro che hanno l'attività in proprio. Quest'ultimi potranno infatti gradire eventuali entrate impreviste, il che metterà di buonumore.

Gemelli: ★★★★★. La giornata in esame quest'oggi si prevede altamente positiva in quasi tutti i settori della vita.

Le previsioni di giovedì, pertanto, visto l'ottimo cielo astrale di vostra competenza, annuncia un periodo vincente per ciò che riguarda la quotidianità generale: certe scelte potrebbero incoraggiarne altre molto più ardite permettendovi di osare. In amore, vivrete un momento di serena tranquillità, soprattutto perché (fortunatamente) la tempesta ha lasciato spazio ad un cielo sereno. Approfittatene finché gli astri ve lo concederanno: riaccendere il desiderio vi renderà più passionali e romantici del solito. Avrete così voglia di organizzare una serata romantica con il vostro partner, magari a lume di candela: garantito un dopocena infuocato... Single, andrete d'accordo con tutti, visto che gli astri insegneranno a esprimersi nella maniera più efficiente possibile.

Se c'è qualcuno in particolare su cui vorreste far colpo, puntate molto sulle parole piuttosto che esclusivamente sull'aspetto fisico. Contate soprattutto sul romanticismo, di certo vi porterà molta fortuna in questo giorno regalando altresì intensi piaceri. Nel lavoro, il positivo fermento planetario vi renderà socievoli e desiderosi di scoprire nuovi orizzonti. Lo slancio creativo delle vostre idee sarà importante. Sfruttate il periodo: le premesse per mettersi in luce tra colleghi e superiori ci saranno tutte.

Oroscopo e stelle di giovedì 13 maggio

Cancro: ★★★★. La giornata di metà settimana si preannuncia piena di impegni ma decisamente intensa e abbastanza positiva. Calma, riuscirete con successo a portarli tutti a termine, a patto di evitare distrazioni inutili che potrebbero portare fuori strada.

Parlando di sentimenti, la maggior parte di voi nativi sarete graziosi, abbordabili e desiderosi di apparire affascinanti nei confronti del partner: pronti a rendere felice la persona amata? Si preannunciano intanto dei momenti davvero appaganti e di puro godimento. Con il partner con avrete un'intesa pazzesca, sia a livello mentale che nell'attrazione fisica: a parlare il linguaggio della passione in molti casi sarà "la carne" (buon per voi!). Single, disponibilità, socievolezza e buonumore si stabilizzeranno trasformando l'atmosfera di questo giovedì tranquilla. Per qualcuno il periodo sarà vivacizzato da piacevoli sorprese: in arrivo un dono, una bella notizia, un progetto da condividere oppure una cena con gli amici di sempre, chi lo sa...

Nel lavoro intanto, il cielo del periodo esalterà la buona comunicativa e la possibilità di essere vincenti specialmente nelle trattative di affari potrebbe essere elevata. Il cielo di giovedì sarà particolarmente di parte per i più giovani del segno: più di qualcuno potrà trovare un nuovo lavoro oppure specializzarsi in un determinato ramo.

Leone: ★★★★★. Una giornata davvero ottima in diverse occasioni. In generale gli astri faranno a gara per rendervi felici, garantendo una bella socievolezza e senz'altro pronti a donare un po' di fortuna in più. Questo fatto potrebbe aiutare a realizzare i vostri progetti futuri. In amore intanto, giornata ideale per ricomporre situazioni in stallo, magari anche per accettare eventuali critiche costruttive oppure per rivedere giudizi dati senza riflettere.

Eventuali screzi con la persona amata, volendo, si risolveranno positivamente dissolvendosi del tutto a tavola, oppure... a letto! Datevi da fare per migliorare umore, bellezza, grinta ed energia: risultati strepitosi vi attendono per la felicità vostra e soprattutto della persona amata. Single, questa giornata sarà abbastanza esaltante con le selle schierate dalla vostra parte. Realizzerete ottime cose in ambito sentimentale o nelle amicizie: a tantissime persone piacerà avere la vostra bella compagnia. Nel lavoro, la vostra giornata trascorrerà in tutta tranquillità. In molti casi potrete ottenere ottimi profitti e gratificazioni dalla vostra quotidianità attività. Le preoccupazioni dei giorni scorsi saranno ormai acqua passata, quindi godetevi questo nuovo periodo in positiva serenità.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 13 maggio, indica un periodo non troppo a favore, soprattutto in termini di rapporti interpersonali. Con un pizzico di fortuna forse vedrete muoversi qualcosa di positivo solo nella vostra vita lavorativa e/o professionale, mentre il resto della quotidianità non porterà troppe novità o soddisfazioni. In campo sentimentale, stelle avverse lasciano prevedere stati di stanchezza da combattere ai primi sintomi, magari con riposo o con l'assunzione di cibi particolarmente ricchi di ferro, magnesio e potassio. La vostra medicina naturale però sarà la buona vicinanza del partner come anche l'ascolto di musica di qualità e infine un sano... dolce far niente.

Parlando in generale, il vostro umore poco incline al buon dialogo potrebbe mettere in cattiva luce la relazione, anche senza motivo. Se possibile evitate alterchi o battibecchi inutili, ok? Single, sarete un po' rigidi forse a causa di alcuni pensieri negativi che ultimamente vi girano per la testa. Per questo la giornata potrebbe rivelarsi poco divertente, a meno che non la passiate con gente tranquilla o soprattutto con persone che vi fanno stare bene. Nel lavoro infine, avrete l'impressione che nessun risultato possa sfuggirvi e, in effetti, potrebbe essere proprio così. Tuttavia, non commettete leggerezze e soprattutto non date ascolto alle provocazioni dei colleghi: questo giovedì potreste gettare al vento un'occasione d'oro...

