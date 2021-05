Secondo le previsioni dell'oroscopo del 22 maggio 2021, i Bilancia devono essere cauti. I Leone vivranno dei grandi cambiamenti, mentre i Cancro vivranno bei momenti dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: giornata un po' pesante. Oggi ci saranno un po' di questioni da sbrigare e nodi da sciogliere, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Siete molto distratti, pertanto, anche in amore potrebbero esserci delle ripercussioni.

11° in classifica Pesci: l'Oroscopo del 22 maggio vi esorta a mantenere la calma nei rapporti di coppia.

Oggi potrebbe esserci qualche tensione di troppo, ad ogni modo, questo stato di agitazione terminerà entro la serata, quindi, rimandate a più tardi gli incontri importanti.

10° in classifica Vergine: le emozioni sono represse dalla ragione. I rapporti di coppia potrebbero essere compromessi dall'eccessiva razionalità. In campo professionale, invece, siete piuttosto freddi, a tratti impassibili.

9° in classifica Ariete: se non siete sicuri della strada che avete intrapreso, non esitate a fermarvi e a fare un passo indietro. Nella vita non è mai troppo tardi per cambiare idea, o quasi. In amore vi sentite responsabili della serenità di un'altra persona e questo potrebbe turbarvi.

Previsioni astrali 22 maggio posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda il lavoro. Se avete delle proposte da avanzare, meglio farlo quanto prima. In campo sentimentale, invece, dovete gestire con estrema diplomazia alcune problematiche che potrebbero sorgere.

7° in classifica Capricorno: il passato non può più tornare, pertanto, cercate di non guardarvi indietro troppo spesso.

Dal punto di vista professionale, invece, siete in procinto di vivere delle belle soddisfazioni. Cercate di non lasciarvi demoralizzare dalle critiche.

6° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 22 maggio vi esorta a essere più ottimisti. Fasciarvi la testa prima di cadere non vi porterà da nessuna parte. Al contempo, non bisogna nemmeno vivere di false illusioni e speranze.

Il giusto equilibrio sta proprio nel mezzo.

5° in classifica Toro: in amore avrete la possibilità di ricucire un rapporto. Se avete avuto delle discussioni di recente poco alla volta potrete rimediare. In campo professionale, invece, non tirate troppo la corda. A volte è opportuno fare un passo indietro e aspettare che siano gli altri a rendersi conto degli errori.

Oroscopo dei segni più fortunati

4° in classifica Cancro: l'oroscopo del 22 maggio mette in risalto una certa propensione ai rapporti interpersonali. In questo periodo siete molto propensi a instaurare nuove conoscenze, pertanto, meglio insistere adesso, specie se siete single.

3° in classifica Leone: i cambiamenti fanno parte della vita di ognuno di noi.

Voi, in particolar modo, verrete a contatto con delle novità che potrebbero cambiare considerevolmente le vostre abitudini. Per natura siete testardi e fieri, pertanto, difficilmente vi lascerete scalfire.

2° in classifica Sagittario: buon momento per i single. L'amore è favorito in questi giorni, pertanto cercate di approfittarne. Le coppie avranno delle ottime opportunità per riuscire a fare dei passi importanti. Il lavoro, invece, promette bene. Entro la fine del mese ci saranno novità.

1° in classifica Gemelli: La Luna entra nel vostro segno e questo favorirà parecchio la sfera sentimentale. C'è tanta volontà di scambiare affetto e conoscenze con il prossimo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete creativi e detestate le abitudini.