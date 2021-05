L'oroscopo della giornata di venerdì 21 maggio il pianeta Venere gioca a favore dei nativi Acquario, che in amore saranno favoriti, al contrario i Gemelli potrebbero avere idee stuzzicanti da condividere con il partner, ma poca voglia di metterle in atto a causa della Luna in quadratura. Vergine dovrà cercare di trovare dei pregi e farsi forza in amore, sfruttando la posizione dell'astro argenteo, mentre Cancro dovrà valutare alcune situazioni in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 21 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 21 maggio segno per segno

Ariete: non una giornata grandiosa, considerato questo cielo un po’ privo di stelle, ma tra queste ci sarà Venere, e sarà una ''stella'' bellissima per cercare di godere di una relazione di coppia stabile e armoniosa.

Se siete single non badate agli errori commessi in passato, e guardate al futuro con maggior ottimismo. Nel lavoro potreste essere preoccupati perché le vostre risorse potrebbero non bastare. Ebbene, cercate allora di gestirle sapientemente. Voto - 7+

Toro: un cielo tutto sommato sereno per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo quadro astrale prevede la Luna in trigono dal segno della Vergine, che in amore porterà stabilità. Inoltre, gestire alcuni cambiamenti sarà possibile per voi. Se siete single e ci tenete davvero a trovare l'amore, sarà importante andare piano e non correre troppo. Nel lavoro le vostre aspettative cominciano ad innalzarsi, e voi vi sentirete pronti a rispettarle.

Voto - 8-

Gemelli: oroscopo della giornata di venerdì purtroppo sottotono per voi a causa della Luna e di Giove entrambi in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti le idee romantiche non mancheranno grazie a Venere, ma difficilmente riuscirete a metterle in pratica. I single non rinunceranno ad amare, ma non dovranno farsi scoraggiare.

In ambito lavorativo attenzione a eventuali distrazioni. Giove in questa posizione non perdona. Voto - 6,5

Cancro: tante attività da svolgere nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo, e con Giove e Marte al vostro servizio sarà quasi piacevole darvi da fare. Molto bene anche in ambito sentimentale, dove potrete contare sull'astro argenteo per dare un tocco di brio alla vostra relazione di coppia.

Se siete single potrebbero arrivare alcune novità che se accolte, potrebbero cambiare la vostra routine. Voto - 8

Leone: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Questo periodo sta giovando molto nella vostra vita, come non vi capitava da tempo. In amore infatti quest'armonia tra voi e il partner sarà difficile da spezzare se continuate ad amare così. Se siete single sarà un po’ più facile lasciarsi persuadere con idee diverse dal solito. Per quanto riguarda il lavoro non abbiate fretta e costruite il vostro futuro un mattone alla volta. Voto - 8+

Vergine: Luna in congiunzione che porta una piccola tregua nel vostro rapporto. La vostra vita sentimentale ha bisogno di assestarsi un po’, e per farlo bisogna chiarire ogni dubbio che avete.

Per quanto riguarda i single attenzione a non essere precipitosi solo perché qualcosa non va per il verso giusto. In ambito lavorativo essere preoccupati per un progetto è normale, ciò nonostante non bisogna neanche farsi prendere dal panico. Voto - 6+

Bilancia: bellissima Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 21 maggio. Per quanto riguarda i sentimenti dimostrerete di amare davvero il partner, ritenendovi particolarmente fortunati. Se siete single cercherete di distinguervi dagli altri, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo forse la voglia di una pausa si farà sentire, ma al momento dovrete dare il meglio affinché un vostro progetto abbia una degna conclusione.

Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di venerdì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. La Luna in sestile non farà mancare intesa tra voi e il partner, regalandovi dolcissimi momenti. Per quanto riguarda i single preferirete prendervi più cura di voi. In ambito lavorativo arriveranno delle sfide importanti da superare, che richiederanno molta attenzione. Voto - 7,5

Sagittario: reinventarsi è la parola giusta per uscire da questo periodo no secondo l'oroscopo. Questo al momento non ne vuole sapere di darvi una mano, ragion per cui sarà necessario che prendiate voi in mano la situazione, cercando di reagire riportando la vostra relazione di coppia a splendere, o di mettere in mostra le vostre doti migliori qualora siate single, e di trovare idee valide per ottenere il meglio in ambito lavorativo.

Voto - 6

Capricorno: giornata davvero ottima per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. La Luna si troverà in trigono rispetto al segno della Vergine, e dal vostro rapporto non potrete chiedere di meglio. Per quanto riguarda i single riuscirete a mantenere le promesse che farete, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità quando Giove si trova in buon aspetto. Voto - 8

Acquario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale non mancherà la sensualità tra voi e il partner, ma bisognerà sfruttarla per bene. Se siete single conoscere nuove persone sarà di grande stimolo per voi.

Nel lavoro anche se state andando bene grazie a Mercurio in trigono, meglio non esagerare con gli impegni. Giove non è più dalla vostra parte. Voto - 7,5

Pesci: sfera sentimentale sottotono in questa giornata. La Luna e Venere saranno negativi nei vostri confronti e sarà facile a quel punto causare un litigio con il partner. Se siete single i vostri sentimenti nei confronti di una persona potrebbero cambiare. Per quanto riguarda il lavoro invece con Giove e Marte al vostro fianco, sarete pronti ad impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7-