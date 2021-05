L'oroscopo della giornata di giovedì 13 maggio prevede alcuni problemi sentimentali da superare per i nativi sotto il segno del Sagittario a causa di questa Luna nuova e di Venere in opposizione, mentre per Bilancia e Leone si appresta a essere un periodo roseo, dove poter guardare al futuro con ottimismo. Per il Toro sarà una giornata abbastanza tranquilla da vivere con il partner, mentre gli affari saranno al centro dell'attenzione per l'Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 13 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 13 maggio segno per segno

Ariete: predizioni astrali di questo giovedì più che soddisfacenti per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale voi single potreste ricevere un invito, per cui via i pregiudizi e fatevi avanti. Se avete una relazione stabile condividere sogni e desideri con il partner sarà favoloso quando ci sarà complicità tra voi, cercando di sognare un futuro radioso. Nel lavoro è arrivato il momento di dimostrare quanto valete, per cui sfruttate questo cielo al massimo. Voto - 8

Toro: l'arrivo di Giove in posizione favorevole è ormai imminente, e secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 13 maggio, potreste anche recuperare progetti che crediate siano impossibili da realizzare.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata tranquilla, che vivrete in piena armonia e serenità con il partner. Se siete single avrete molte aspettative e desidererete raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di giovedì che prevede un ottimo cielo per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale godrete di un rapporto fantastico, illuminato dalla Luna e da Venere in congiunzione. Se siete single e avevate dei dubbi su una persona, riuscirete a chiarirli in questa giornata. Fantastico anche il settore professionale, dove guarderete al futuro mettendo in piedi progetti davvero ambiziosi grazie ad alcuni vantaggi economici, anche se Giove sta per cambiare posizione.

Voto - 9

Cancro: configurazione astrale positiva per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale sarete molto affascinanti agli occhi del partner, in modo tale da non far mancare la passione tra voi. Se siete single invece il fascino per voi non è tutto, cercando una persona su cui poter riporre la propria fiducia. In ambito lavorativo con Marte favorevole ormai da tempo vi sentite attivi, pronti a tutto, e l'arrivo di Giove nelle prossime giornate vi permetterà di avere una marcia in più. Voto - 8

Leone: previsioni astrali positive come non vi capitava da tempo, con un cielo che migliora giorno dopo giorno. Per quanto riguarda i sentimenti vivrete ore molto interessanti insieme al partner, non solo d'amore, ma anche di crescita.

I single inizieranno a sentirsi liberi, con quella voglia di accogliere a braccia aperte il futuro che verrà. Nel lavoro l'aiuto da parte di un collega potrebbe essere molto utile per guadagnare esperienza. Voto - 8

Vergine: ultimamente il vostro cuore sta soffrendo un po’ dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, e con questo cielo è più che comprensibile. Ciò nonostante non siete voi quelli che devono chiedere perdono, per cui valutate anche l'ipotesi di voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro non fatevi prendere dal panico per via delle tante mansioni da svolgere. A poco a poco e con impegno riuscirete a venirne a galla. Voto - 6+

Bilancia: un gran cielo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 13 maggio.

La vostra relazione sarà dominata dalla Luna e da Venere, che portano stabilità e affiatamento tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single proverete facilmente sentimenti molto intensi, ma dovrete fare in modo che ciò che desiderate diventi realtà. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a macinare ottimi risultati, non fermandovi dinanzi a nessun ostacolo. Voto - 8+

Scorpione: giornata piuttosto discreta per voi nativi del segno. Questo cielo continua a migliorare e a darvi soddisfazioni, soprattutto in amore, dove il sostegno del partner si rivelerà molto importante. Se siete single uscite da questo vostro stato d'animo un po’ pessimista e vivete serenamente la vostra vita. In ambito lavorativo la collaborazione con i colleghi comincerà ad essere sempre più soddisfacente.

Voto - 7+

Sagittario: problemi sentimentali che vengono uno dopo l'altro secondo l'oroscopo. Questo cielo sicuramente non vi sta aiutando, ragion per cui perdere il sostegno del partner proprio adesso non sarà una grande idea. Per quanto riguarda i single cercate di trovare conforto nella compagnia di coloro che vi vogliono bene davvero. In ambito lavorativo lavorare in gruppo potrebbe essere molto produttivo, dunque non isolatevi. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di giovedì 13 maggio piuttosto soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Questa giornata ruoterà attorno alla vostra relazione di coppia, che andrà verso la direzione giusta, dimostrando tutto l'amore che provate. Se siete single saprete rispondere a tono a chi tende a sottovalutarvi.

In ambito lavorativo non ci saranno particolari intoppi e potrete proseguire spediti con i vostri progetti. Voto - 7,5

Acquario: dopo un periodo di incertezze, ecco che la vostra relazione di coppia torna a splendere secondo l'oroscopo. Se invece siete single non si escludono nuovi incontri, che magari nel giro di poco tempo potrebbero diventare qualcosa di più. In ambito lavorativo sarete particolarmente concentrati verso gli affari, sfruttando queste ultime giornate di Giove favorevole. Voto - 8

Pesci: Giove sta per arrivare nel vostro segno e potrete godere di un po’ di fortuna in più nella vostra vita lavorativa, ultimamente sottotono. In amore invece questa non sarà una giornata grandiosa per far valere i vostri sentimenti, anche per voi cuori solitari.

Forse sarebbe il caso di aspettare momenti decisamente più fortunati. In compenso, potreste cercare consiglio presso amici o familiari. Voto - 6,5