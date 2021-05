L'Oroscopo di domani 25 maggio è pronto a svelare come sarà la prossima giornata in calendario. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì, oltre all'immancabile classifica stelline quotidiana, entrambe impostate sui segni della prima tranche zodiacale. Curiosi di sapere a chi porterà fortuna il periodo? Diciamo subito che ad avere il piacere di indossare la corona della buona sorte - rappresentata ovviamente dalla prima posizione in scaletta - saranno gli amici nativi in Gemelli, a questo giro valutati in giornata al "top del giorno". Altresì, nel frangente ad avere ottime probabilità di centrare i propri obbiettivi saranno quasi certamente coloro appartenenti all'Ariete e al Toro, entrambi valutati in giornata a quattro stelle.

Chiudiamo questa breve anteprima con i segni in momento difficile: Leone e Vergine.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Cancro;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: Leone;

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 25 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 25 maggio al segno dell'Ariete preannuncia un periodo routinario. In molti casi la situazione quotidiana, parlando in generale, sarà abbastanza vivibile con una parte delle stelle pronte a coinvolgervi in diverse situazioni. Per vivere con gioia il presente dovrete mettere in sordina il vostro egocentrismo, onde evitare di smuovere pretese esagerate: siate sereni e rilassati.

In amore, avrete tutto il fascino che vi occorre per sentirsi sicuri di se stessi. Inoltre in tanti saprete essere dolci e teneri: vi lascerete stuzzicare da un modo nuovo di esprimere i sentimenti, a tal punto che anche il partner ne rimarrà sorpreso. Single, vi farete trasportare sulle ali di una fantasia d'amore che forse non si trasformerà mai in realtà ma che vi farà sentire molto bene.

È importantissimo che diate spazio ai sogni e alle romanticherie, perché avete bisogno di evasione per vivere serenamente la vita. Nel lavoro, sarete protetti dalle stelle con diversi astri schierati dalla vostra parte. Per i più fortunati tra voi non si escludono progetti in formato imprenditoriale, salti di qualità al lavoro, occasioni per mettere in luce i vostri talenti e le vostre competenze.

Toro: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani per voi del segno è prevista nella media, dunque né troppo positiva ma nemmeno eccessivamente negativa. Qualche vivace scambio dialettico restituirà il mordente a chi l'avesse momentaneamente perduto, mentre colpi di vento e lampi minacciosi potranno attraversare il cielo di quanti di voi si trovano già in zona bufera. In campo sentimentale, giornata all'insegna della distensione e del dialogo, sentirete più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner. Le stelle prevedono questo martedì una giornata ricca di influenze stimolanti in grado di dare briglia sciolta a tutta la vostra fantasia: pronti a rendere più interessante il rapporto?

Single, è arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile. Sappiate che Venere è parzialmente dalla vostra parte: cercate di essere chiari con la persona interessata e ditele quali sono i vostri sentimenti; la sincerità vi porterà fortuna... Nel lavoro, il fiuto negli affari oggi e domani sarà il vostro grande alleato. Impegnatevi se volete mettere a segno qualche buon affare.

Gemelli: 'top del giorno'. L'oroscopo di martedì prevede che questa parte della settimana partirà e chiuderà quasi certamente "col botto!". In moltissimi casi, merito di una meravigliosa Luna (nel segno dello Scorpione) comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, anche grazie all'impegno messo in campo ultimamente.

In amore la Luna a favore vi aiuterà a percepire che i tempi sono finalmente maturi per un importante cambiamento, quindi non abbiate esitazioni di sorta. Questo è uno di quei momenti in cui dovete prendere ciò che vi farà stare bene, ovviamente con la complicità del vostro partner. Single, sarete in splendida forma per tutta la giornata. In molti vi troverete immersi in un clima di profonda serenità e di allegria e le emozioni saranno veramente molto intense e positive. Nel lavoro, vi affaccerete a questo giorno con una grande certezza: dare il mille per mille per raggiungere gli obiettivi che più vi stanno a cuore. Potrete affidarvi alla vostra grinta, alla costanza e soprattutto alla buona intraprendenza, soccorse da un ottimo intuito e tanta capacità organizzativa.

Oroscopo e stelle di martedì 25 maggio

Cancro: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 25 maggio, presume possa essere un periodo d'oro in campo sentimentale per voi del segno. Portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace sarà una scelta senz'altro vincente. Se siete indecisi su cosa fare, potreste favorire un giro di amichevoli consultazioni, magari stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore e sentire i pareri. Per l'amore, niente paura: avete tutte le energie necessarie per affrontare la giornata, anche se vi sembrasse di essere veramente molto stanchi. Gli influssi potenti delle stelle vi sosterranno, aiutando a tirare fuori le vostre risorse più profonde per rendere la vita a due perfetta, come in una favola.

Single, non lasciatevi sfuggire le buone opportunità che busseranno prossimamente al vostro cuore ma date spago alle capacità d'affabulazione. Mettete da parte la timidezza se volete davvero essere affascinanti e irresistibili come non mai. Nel lavoro, grazie al vostro equilibrio le cose di tutti i giorni si tingeranno di sfumature gradevoli e la quotidianità avrà un andamento più vivace. Sarà un giorno stimolante e produttivo, perché carichi di entusiasmo avrete qualcosa da proporre o un'idea da sviluppare.

Leone: ★★★. L'oroscopo di domani indica una giornata decisamente informale, poco al di sotto della sufficienza e a tratti un pochino impegnativa. In generale, specie nelle relazioni interpersonali, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra "santa pazienza".

Consiglio: mai stuzzicare troppo le persone, poiché alla fine potrebbe perdere la pazienza e allora... In amore, se avete in corso una storia d'amore che ritenete importante, cercate di renderla stabile facendo sentire la vostra presenza. Forse il partner potrebbe crearvi molto fastidio, tanto che dovrete faticare moltissimo per riuscire a mantenere la calma. Per fortuna avete dalla vostra delle persone speciali, responsabili e sagge, il che vi aiuterà a superare questa giornata con facilità. Single, la situazione planetaria non appare particolarmente prodiga per il vostro segno. Tuttavia, con le risorse fisiche e mentali che vi caratterizzano, in questo momento sarete sicuramente in grado di fronteggiare una momentanea mancanza di affetto.

Nel lavoro, se i vostri obiettivi vi sembrano lontani o se alcune spese vi sembrano eccessive, fate un bel respiro. Nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro e il vento girerà sicuramente a vostro favore. Nel frattempo, mettete ordine intorno a voi: sul vostro tavolo, nella vostra mente.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 25 maggio, prevede che partirà abbastanza male questo secondo giorno dell'attuale settimana. Esasperare certe situazioni non conviene a nessuno, perciò dedicarsi di più alla famiglia e al partner sarebbe l'ideale: vedrete che insieme risolverete tutti i problemi del momento. In campo sentimentale, sarà una giornata incolore, con l'amore confinato nelle retrovie e qualche insoddisfazione anche nei programmi della giornata.

I dubbi in merito ad un problema saranno legittimi, prendete comunque tempo: prima di rinunciare provate a chiedere maggiori chiarimenti a chi avete accanto. Single, basta con le troppe lamentele, anzi concentrate l'attenzione sulle cose che più vi gratificano invece che su quelle che vi mancano. Se continuate di questo passo, di sicuro farete scappare tutti a gambe levate: siate dunque più ottimisti e pazienti. La calma e il silenzio di certi luoghi naturali favoriranno un'energia positiva che vi permetterà di pensare positivo. Nel lavoro, avrete un cielo un po' indispettito nei vostri riguardi: le stelle vi renderanno vulnerabili nelle faccende che richiedessero logica e praticità, organizzazione e buon senso.

Rispetto alle vostre potenzialità, al lavoro rendete nemmeno la metà, presi da altri pensieri.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 25 maggio.