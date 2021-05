L'Oroscopo di domani 3 maggio prospetta una giornata senz'altro carica di novità e ottime chance, offerte direttamente dall'Astrologia. Questa parte della settimana coincidente con il primo giorno lavorativo è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i settori della vita legati all'amore e al lavoro. Dunque, partiamo a spron battuto iniziando a mettere i cosiddetti puntini sulle "i" in merito al prossimo lunedì, ovviamente analizzando il cielo astrale riguardante i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Andiamo pure al dunque iniziando a esaminare la scaletta con le stelline quotidiane per poi passare alle previsioni astrologiche del 3 maggio segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine;

2° posto - ★★★★★: Leone;

3° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

4° posto - ★★★: Ariete;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 3 maggio, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 3 maggio al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un lunedì abbastanza inaspettato. In alcuni casi il sottotono potrebbe farsi sentire in modo pesante: non fatevi prendere dall'eccessivo nervosismo, ok? Cercate di stare tranquilli, soprattutto non alzate il tono di voce con le persone che avete attorno come spesso fate.

In amore, l'intesa di coppia mostra i suoi lati deboli per via di alcune situazioni di difficile risoluzione. Divergenze in merito al ménage a due e questioni di principio o di potere scatenano il malumore. L'amore non manca ma la quotidianità ultimamente vi sta stretta e avvertite un desiderio di evasione. Single, in questa giornata in particolare, gli astri vi raccomandano di non pensare al peggio ma di cercare di vedere le cose da un punto di vista più ottimistico.

Se doveste fronteggiare un'emergenza, cercate di essere decisi e tempestivi. Nel lavoro, parecchie cose non vi soddisfano e pretendete sempre di più dalle vostre capacità. Usate questa giornata per ricaricarvi perché molto presto potreste raggiungere un traguardo importante quanto inatteso.

Toro: ★★★★. Evolverà quasi sicuramente bene, per non dire abbastanza "alla grande", questo nuovo lunedì d'inizio settimana.

Il consiglio del giorno: non lasciate niente al caso, ok? Le parole giuste dette al momento opportuno faranno la differenza e tutti vi apprezzeranno. In amore, cercate di privilegiare sogni e desideri, anche quelli più difficili da realizzare. In generale, la vostra giornata comincerà alla grande per poi scendere un po' nella parte centrale e finale. Potreste ricevere qualche bella notizia oppure una sorpresa dal partner, il che vi regalerà piccoli ma appaganti momenti di gioia. Potrete dedicare questo momento a voi stessi e concedervi maggiori svaghi grazie, passerete così dei bei momenti grazie all'influenza positiva della Luna. Single, la signora della notte in aspetto semi-armonico vi farà capire come l'ottimismo spesso sia la migliore delle risorse.

Questo lunedì ve la caverete bene in ogni situazione, affrontando con entusiasmo e con consapevolezza ogni cosa: tutto alla fine andrà bene. Nel lavoro, sembra sia la giornata giusta per sistemare delle faccende pratiche e finanziarie, ma anche per portare felicemente a termine una trattativa iniziata da tempo.

Gemelli: ★★★★. Giornata abbastanza interessante anche se valutata a quattro stelle. La soluzione per tutto (o quasi) sarà il saper "ben parlare", possibilmente diretti e incisivi. Così facendo non sbaglierete mai. Se state vivendo qualcosa di importante in qualsiasi contesto, potreste decidere di fare sul serio iniziando a fare progetti per il futuro. In amore, l’allineamento planetario vi spingerà ad aprirvi e parlare dei vostri sentimenti con il vostro partner: non date nulla per scontato sapendo che i “ti amo” non stancano mai.

Così vivrete una giornata di intense emozioni e grandi sentimenti. Single, in campo amoroso abbandonerete quel tono freddo e distaccato che spesso usate come arma di difesa e sfodererete le vostre migliori armi seduttive: colpirete facilmente nel segno. Nel lavoro, la Luna vi porterà novità, favorendo nuovi contatti. Buoni affari e altrettante discrete opportunità di guadagno. Si prevede quindi una bella ripresa dell'attività lavorativa, dove sarete apprezzati ricevendo anche responsabilità maggiori.

Oroscopo e stelle di lunedì 3 maggio

Cancro: ★★. In arrivo una giornata abbastanza in salita, per non dire che potrebbero esserci momenti davvero complicati da risolvere. Il motivo? Diciamo che questa parte iniziale della settimana sarà difficile per via della posizione di Luna e Saturno, astri speculari negativi al 90%.

Calma, ascoltate i consigli presenti nelle predizioni di oggi evitando magari di fare cose non richieste o inutili. In amore, potranno nascere grandi litigi a causa della vostra incredibile gelosia senza fondamenta. Calmatevi, sappiate che il partner vi ama davvero e anche se l'amore non sembra volervi regalare grandi soddisfazioni, non abbiate paura. Diciamo che sono vicini tempi migliori, per voi e soprattutto per la vostra relazione. Single, anche se la Luna dovesse farvi annegare in un mare di dubbi, non rimettete in discussione questioni o decisioni già prese, creereste solo molto nervosismo intorno a voi. Archiviate definitivamente il passato, soprattutto se un incontro risvegliasse in voi ricordi spiacevoli!

Nel lavoro, avrete un inizio di nervosismo, distrazioni, errori e possibili delusioni. Cercate di evitare indiscrezioni, confidenze e guardatevi da quei colleghi che d'istinto vi sentirete di respingere.

Leone: ★★★★★. Partirà e proseguirà benissimo questo lunedì d'inizio settimana. Siate onesti con voi stessi e la fortuna senz'altro aiuterà a progredire nella giusta direzione. Per quanto concerne il lato sentimentale, prossimamente in amore ci saranno grandi cambiamenti da e verso il vostro partner. La giornata assumerà importanza e nella relazione avrete modo di attuare tanti buoni programmi. Certamente, sarete considerati positivi anche da chi avete a fianco. In amore, avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner, riuscendo a cogliere chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere.

Per la serata si prevede un clima benefico, il che vi renderà particolarmente seducenti e disponibili nei confronti di chi amate. Single, incomincerete la giornata all'insegna di un bel dinamismo, oltre ad una notevole apertura mentale. Questo atteggiamento vi metterà in grado di vedere più lontano. I vostri orizzonti dunque si amplieranno e avrete una visione più completa di molte situazioni. Nel lavoro, una voce sottile e suadente alimenterà le vostre ambizioni, vi spingerà a volere di più, a fare di più, qualcosa che potrebbe perfino rivelarsi determinante per la vostra carriera.

Vergine: "top del giorno". L'oroscopo di domani, lunedì 3 maggio, indica l'arrivo di un periodo da sfruttare in ogni campo raccogliendo ciò che di buono senz'altro avrà da offrire.

In campo sentimentale, sarà un giorno generoso per l'amore! L'ideale sarebbe pianificare una bella vacanza, oppure raggiungere un luogo magico nel quali liberare i propri sogni. In campo sentimentale, la Luna vi aiuterà a vedere le cose in una maniera molto positiva e ottimista. In prevalenza riuscirete ad affrontare qualsiasi esperienza, con entusiasmo e fiducia, sicuri che anche gli ostacoli eventuali che si presenteranno saranno brillantemente superati. Single, sarete interessati da una geometria astrale incredibile, il che vi offrirà stimoli e vantaggi sotto ogni profilo. Le vostre ambizioni riceveranno il riscontro desiderato: potrebbero sbocciare passioni profumate come fiori in un giardino incantato, ovviamente nascoste ad occhi indiscreti.

Nel lavoro, oltre che determinati e sicuri di voi stessi, sarete ricchi di idee costruttive da realizzare a breve scadenza. Per molti non mancherà l'occasione di riscuotere apprezzamenti e consolidare il proprio prestigio.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 3 maggio.