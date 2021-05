La prima settimana di maggio sta per prendere il via, vediamo quali sono i presagi degli astri per queste giornate del mese per ciò che riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni. L'ingresso di Mercurio in Gemelli rappresenta l'inizio di un momento di ripresa per il segno, allo stesso modo il pianeta favorisce il Capricorno per ciò che riguarda il lavoro e gli affari. Toro geloso, Venere sensuale stuzzica la Vergine. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 3 a domenica 9 maggio.

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 maggio segno per segno

Ariete: gli influssi di Mercurio nel vostro cielo vi rendono convincenti e persuasivi, soprattutto in ambito lavorativo. È una settimana vantaggiosa per concludere una compravendita, avviare un affare o un mutuo. Il weekend, al contrario, è caratterizzato da una Venere intrigante e passionale, che accende l'affinità di coppia e favorisce gli incontri.

Toro: la gelosia potrebbe accendere dei contrasti in amore durante le prime giornate della settimana, almeno finché Mercurio non arriverà a distogliere la vostra attenzione, aiutandovi a concentrarvi sugli affari e gli scambi commerciali. Durante il weekend in amore torna il sereno e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: la prima settimana di maggio si apre con l’arrivo di Mercurio nel vostro cielo, raggiunto durante il weekend da Venere. Sono giorni soddisfacenti per gli affari e la sfera pratica, anche in amore e per quanto riguarda i rapporti con gli altri vi sentite sereni e spensierati. Ottima la sfera salutare.

Cancro: gli influssi di Mercurio potrebbero rendere il segno un po’ introverso, costituendo un ostacolo per quanto riguarda la vita pratica e interpersonale, soprattutto laddove vi sono eredità o spartizioni da gestire.

Venere, però, non si è dimenticata di voi e nel fine settimana vi riporta il sorriso.

Leone: Mercurio amico aiuta il segno a ristabilire l’equilibrio per quanto riguarda i rapporti con gli altri e le collaborazioni lavorative. Al contrario resta un momento faticoso per il fisico, qualcuno infatti potrebbe accusare lievi fastidi o malesseri, in particolare alla schiena.

Durante il weekend Venere allegra vi mette di buon umore.

Vergine: l’oroscopo della nuova settimana consiglia al segno di sfruttare le prime giornate della settimana per firmare e concludere degli affari, poiché prossimamente un Mercurio polemico e critico potrebbe disorientarvi e ostacolarvi. Durante il weekend Venere arriva a stuzzicarvi e punzecchiarvi come una zanzara, riaccendendo la passione e favorendo gli incontri.

Bilancia: quella che sta per iniziare si rivela una settimana molto vantaggiosa per il segno, che può fare affidamento su Mercurio, per quanto riguarda gli affari e la vita pratica, e Venere, per ciò che interessa i sentimenti e i rapporti con gli altri. È il momento ideale per coloro i quali intendono avanzare una proposta, presentarsi per un colloquio o fare un investimento.

Gli influssi del pianeta dell’amore riaccendono la passione e la sensualità.

Scorpione: un Mercurio profondo aiuta il segno a ritrovare il dialogo e la comunicazione, soprattutto in amore e nei rapporti familiari. Nel lavoro potrebbero arrivare interessanti novità, come una proposta o un incarico anche da un’altra città. Ottima la forma fisica.

Sagittario: l’oroscopo della settimana consiglia al segno di concludere tutti gli affari e le questioni pratiche durante le prime giornate della settimana, prima che Mercurio arrivi a ostacolarvi. Inoltre sarà importante riservare un occhio di riguardo alla salute cercando di evitare gli accessi, soprattutto a tavola, e di limitare i vizi.

Capricorno: Mercurio pratico e laborioso aiuta al fine di concludere degli affari o delle compravendite, le stelle si riferiscono soprattutto a coloro i quali lavorano nel campo imprenditoriale o immobiliare.

In amore potrebbero nascere delle polemiche.

Acquario: la prima settimana di maggio inizia un po’ a testa bassa per il segno, che per fortuna viene tirato su dagli influssi positivi di Mercurio a partire dalla giornata di martedì 4. Migliora la qualità del dialogo e le capacità imprenditoriali del segno, che si appresta a concludere degli affari vantaggiosi. Durante il weekend è l’amore a ricoprire un ruolo da protagonista: la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: lunedì 3 maggio la Luna rende il segno alquanto emotivo, preparando il terreno per un Mercurio scontroso e litigioso che potrebbe accendere forti contrasti in amore e in ambito lavorativo. Al contrario è un buon momento per quanto riguarda la sfera finanziaria, ideale per fare un acquisto o concludere una compravendita.

Venere civetta riaccende la passione nel weekend.