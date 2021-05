L'oroscopo della giornata di domenica 16 maggio prevede il sostegno di un forte Giove per il segno del Toro, che in ambito lavorativo tornerà ad essere agguerrito, portando discreti risultati, mentre Bilancia saprà trarre vantaggio nel lavoro, sfruttando la posizione di Mercurio e Saturno. L'amore è nell'aria per i nativi Acquario, che con una romantica Venere dalla loro parte si faranno avanti, mentre le energie saranno molto alte per Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 16 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 16 maggio 2021 segno per segno

Ariete: predizioni astrali che vedranno un cielo altalenante dal punto di vista professionale. Se da una parte avrete Saturno e Mercurio favorevoli, dall'altra ci saranno Marte e Giove negativi, per cui potreste sentirvi a tratti stanchi o svogliati. Anche in amore potreste non essere in vena di coccole a causa della Luna quadrata, ma questo problema durerà davvero poco, non allarmatevi. Se siete single questa giornata andrà sfruttate per cercare di recuperare energie. Voto - 7-

Toro: oroscopo di domenica 16 maggio piacevole da vivere sotto il profilo sentimentale, merito della Luna in sestile dal segno del Cancro. Intendiamoci, il vostro rapporto va alla grande così, ma se volete, questo potrebbe essere il momento di dare un tocco di brio in più.

Se siete single vi state preparando al meglio in vista della bella stagione, limando ogni aspetto del vostro atteggiamento e del vostro fisico. Nel lavoro alcuni progetti iniziano a maturare per bene, perché adesso Giove e Marte vi daranno delle certezze in più. Voto - 8+

Gemelli: un po’ sulla difensiva per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo, ma raggiungendo comunque buoni risultati.

Giove in quadratura infatti potrebbe ostacolarvi, ma potrete ancora affidarvi a Mercurio e Saturno. In amore Venere in congiunzione non vi farà mancare un buon affiatamento con il partner, ma tenete sotto controllo il vostro atteggiamento. Se siete single continuate ad insistere, e vedrete che con il giusto atteggiamento alla fine avrete ragione voi.

Voto - 8-

Cancro: previsioni astrali che chiuderanno bene la settimana per voi, guardando alla prossima con fiducia ed ottimismo. La Luna in congiunzione infatti porta stabilità in famiglia, e voi per primi darete molto valore al partner. Se siete single qualcuno potrebbe rimanere sorpreso in positivo da voi. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono dal segno dei Pesci vi aiuterà ad ultimare al meglio i vostri progetti, in vista di incarichi più ambiziosi. Voto - 8,5

Leone: ancora qualche piccola incertezza dal punto di vista professionale, ma le intenzioni di migliorare ci sono e si vedranno chiaramente, grazie ad un cielo che migliora e una buona volontà che non manca. In amore da domani la Luna sarà favorevole, e andrà sfruttata assieme a Venere per esaltare il vostro rapporto di coppia, o per cercare di avvicinarvi di più alla persona che vi piace qualora siate single.

Voto - 7,5

Vergine: piccole rivincite in questa giornata dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna secondo l'oroscopo del 16 maggio. Non saranno niente di che, ma saranno comunque fonte di soddisfazione. Per quanto riguarda il settore professionale attenzione a non reagire in modo irrequieto o scontroso con i colleghi, perché sapete di aver bisogno di loro, e non potete lasciare in sospeso i vostri progetti. Voto - 6,5

Bilancia: sfera sentimentale poco interessante in questa giornata a causa della Luna in quadratura secondo l'oroscopo. Sarete in grado di riprendervi per bene già da domani, ciò nonostante meglio non causare inutili conflitti. Per quanto riguarda i single quando fate delle promesse, dovrete dimostrare di essere in grado di mantenerle.

In ambito lavorativo anche se Giove vi ha lasciati, non vi fermerete davanti a nulla, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 7-

Scorpione: giornate primaverili di maggio che diventeranno sempre più entusiasmanti secondo l'oroscopo, grazie ad un cielo sempre più sereno. In amore infatti la vostra relazione sarà illuminata dalla Luna, e sarà davvero piacevole scambiare opinioni (ma non solo) con il partner. Se siete single sarete circondati da gente capace di creare discussioni profonde e intriganti. In ambito lavorativo Giove in buon aspetto vi aiuterà a dimostrare agli altri il vostro valore. Voto - 8+

Sagittario: configurazione astrale negativa per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio e Giove che saranno contro di voi.

Trovare la giusta concentrazione dunque non sarà facile, ciò nonostante potrete fare affidamento ancora a Saturno. Anche in amore le cose non sembrano andare al meglio, considerato che Venere si trova in opposizione. Prima di tornare ad essere romantici, dovrete saper conquistare la fiducia della persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6-

Capricorno: stelle non così soddisfacenti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna infatti sarà in opposizione, e potrebbe rendere difficile la comunicazione con il partner, per cui attenzione a non entrare in certi argomenti. Per quanto riguarda i single ci sarà un po’ di stanchezza, per cui non insistete nel trovare l'amore, o potreste rimanerne delusi.

In ambito lavorativo invece ci sarà voglia di intraprendere nuovi percorsi professionali, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Acquario: con questo cielo veramente splendido, ci sarà l'amore nell'aria grazie a Venere favorevole, e secondo l'oroscopo sarete in grado di trovarlo qualora siate single, oppure di far splendere il vostro rapporto e dimostrare al meglio il vostro amore per il partner. Settore professionale nel complesso valido, anche senza Giove in congiunzione. Avrete tante energie dentro di voi, e non avrete paura delle sfide che vi verranno proposte. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo di domenica che chiuderà bene la settimana, ciò nonostante dovrete tenere in considerazione che già da domani Venere tornerà ad ostacolare il vostro rapporto.

Se siete single dovrete metterci più cura nelle vostre relazioni sociali. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete carichi e con alcune idee in mente che vorreste sviluppare. Voto - 7,5