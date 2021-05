La terza settimana del mese di maggio sta per sopraggiungere, e l'Oroscopo è pronto a fornire delle indicazioni su come si evolveranno i prossimi giorni per i 12 segni zodiacali. Il periodo tra lunedì 17 e domenica 23 maggio si prospetta interessante per i nati sotto il segno dei Gemelli, mentre per Bilancia sono in arrivo forti emozioni.

I nativi in Capricorno avranno modo di ritagliarsi qualche attimo di tempo da dedicare esclusivamente a se stessi per riposare e ritrovare le proprie energie. L'Ariete potrebbe iniziare la settimana facendo i conti con una stanchezza arretrata

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - chi è nato sotto il segno dell'Ariete potrebbe imbattersi in una stanchezza alquanto anomala che si paleserà fin dai primi giorni della settimana. Questa spossatezza è riconducibile agli innumerevoli impegni affrontati nelle giornate precedenti e ad un riposo non proprio ottimale. Nonostante ciò, non sarà di certo un problema affrontare i prossimi giorni con impegno.

Toro - l'oroscopo dal 17 al 23 maggio preannuncia l'arrivo di un'ondata di energia positiva che aiuterà a realizzare i propri sogni. Impegnandosi al massimo e continuando a pensare in maniera positiva permetterà di avvicinarsi al raggiungimento dei propri obiettivi sia in ambito lavorativo che privato.

Con il partner si presenteranno occasioni da non lasciarsi sfuggire, mentre nella sfera professionale ci si potrebbe ritrovare costretti a mettersi in gioco per eccellere.

Gemelli - il mese di maggio, secondo l'oroscopo, non è particolarmente fortunato per il segno dei Gemelli. Ad ogni modo, i nati del segno saranno in grado di affrontare qualsiasi difficoltà a testa alta, e in questo modo le stelle li aiuteranno a superare brillantemente i problemi.

La vicinanza della famiglia non sarà da sottovalutare.

Cancro - con la Luna nel segno sarà possibile cimentarsi in qualsiasi cosa senza il timore di fallire. La vicinanza del partner e delle persone care, specialmente quella della propria famiglia, si rivelerà un toccasana nei momenti di difficoltà. Sul lavoro non ci saranno ulteriori preoccupazioni in arrivo, e chi è alla ricerca di un'occupazione stabile potrebbe finalmente ricevere buone notizie.

Riuscire a costruire il proprio futuro non è facile, ma con un po' di impegno e molta pazienza è possibile realizzare i propri sogni.

Leone - i nativi si accingono a ritrovare la loro grinta e a riprendere finalmente in mano la propria vita. Riuscire a trovare un punto di comune accordo con il partner non sarà semplice, ma comunque non si presenteranno problemi seri da affrontare.

Vergine - nonostante la settimana precedente sia trascorsa nel migliore dei modi, l'oroscopo dal 17 al 23 maggio non preannuncia nulla di positivo. La fortuna inizierà a vacillare e la stabilità della vita di coppia sarà messa a dura prova. Qualche battibecco potrebbe dare inizio ad una discussione in cui ambo le parti riporteranno a galla questioni che ormai sembravano risolte.

Sedersi a tavolino e parlare civilmente e con coscienza potrebbe essere l'unico modo per riappacificarsi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - stando alle previsioni astrologiche dal 17 al 23 maggio, i nativi di questo segno zodiacale potrebbero imbattersi in situazioni in grado di suscitare sensazioni ed emozioni positive. Qualche piccolo cambiamento potrebbe far temere una destabilizzazione, ma si tratterà di una preoccupazione passeggera e senza alcun tipo di fondamento. In ogni caso si potrà sempre contare sulla presenza della famiglia e delle persone care.

Scorpione - con il favore di Marte, gli Scorpione avvertiranno un incremento di energie fisiche e mentali che li aiuterà ad affrontare qualsiasi situazione.

Tutte le problematiche andranno prese di petto in questo periodo, evitando di trascinarle troppo a lungo e di inasprire, di conseguenza, alcuni rapporti interpersonali.

Sagittario - la nuova settimana non inizierà per il verso giusto per il Sagittario. L'opposizione di Venere e Mercurio non lascerà scampo e farà emergere situazioni spiacevoli con un conseguente allontanamento della fortuna. Le uniche due giornate in cui, secondo l'oroscopo, la buona sorte potrebbe tornare a farsi sentire, saranno quelle di martedì 18 e mercoledì 19 maggio. Per i giorni restanti sarà fondamentale prestare molta attenzione e stringere i denti.

Capricorno - l'opposizione della Luna potrebbe provocare una sensazione di stanchezza costante non legata ad un motivo in particolare.

Ritagliarsi qualche attimo da dedicare esclusivamente al relax non sarà di certo un'impresa ardua e complicata, anche se questi momenti non basteranno a recuperare del tutto. Le energie riemergeranno in prossimità del weekend, periodo in cui la normalità verrà in qualche modo ristabilita.

Acquario - i pianeti sono tornati a muoversi nel verso giusto, portando quindi fortuna e prosperità al segno dell'Acquario. L'aspetto economico e quello lavorativo non permetteranno alcuna lamentela, così come la sfera sentimentale non dovrebbe subire influenze negative di nessun genere. Riuscire quindi a conciliare il tempo libero con gli impegni di lavoro non sarà complicato.

Pesci - tensioni in arrivo per il segno dei Pesci.

Stando alle previsioni zodiacali, la settimana dal 17 al 23 maggio non sarà delle migliori. Sul lavoro potrebbero subentrare situazioni snervanti e stressanti, ed in amore ci si potrebbe imbattere in discussioni complicate da affrontare. Attenzione quindi a tenere a freno la lingua: le parole che potrebbero venire fuori in un momento di rabbia potrebbero mettere a repentaglio l'armonia della coppia.