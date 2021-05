L'oroscopo della giornata di domenica 2 maggio prevede amori e passioni in un gareggiare ininterrotto per i nativi sotto il segno del Capricorno, merito della Luna e di Venere in ottimo aspetto, mentre Giove favorevole condurrà i Gemelli verso la giusta direzione nel lavoro. Leone dovrà cercare di evitare i litigi in amore, mentre Vergine saprà come farsi piacere dagli altri. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 2 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 2 maggio segno per segno

Ariete: settimana che forse finirà male per colpa della Luna negativa, ma la prossima per voi si preannuncia ottima.

Dal punto di vista sentimentale cercate di avere pazienza. Se siete single attenzione a come vi atteggiate con altri. In ambito lavorativo la vostra posizione vi permetterà di poter dire la vostra su certi aspetti riguardanti un progetto davvero grande. Voto - 7-

Toro: energie e romanticismo in abbondanza secondo l'oroscopo del 2 maggio. Questa giornata si rivelerà tutto sommato discreta per quanto riguarda il lavoro, ma ricordatevi che ci vorranno abilità e strategia in quel che fate. Se avete una relazione stabile, ci penseranno Venere e la Luna a darvi bellezza e passione da utilizzare con il partner. Se siete single gli amori platonici non fanno voi, preferirete qualcosa di più concreto. Voto - 8-

Gemelli: configurazione astrale che prevede un utile e pratico Giove in trigono dal segno amico dell'Acquario, che vi darà una bella spinta con le vostre mansioni e vi permetterà di andare nella direzione giusta, ovvero verso il successo.

In amore se siete single il tempo impiegato per i vostri amici, se speso bene, non è mai sprecato. Se avete una relazione stabile non avrete grandi aiuti da questo cielo, ma il vostro rapporto sarà comunque abbastanza soddisfacente. Voto - 8+

Cancro: oroscopo di domenica sottotono per voi nativi del segno. In amore la Luna in opposizione non farà bene al vostro rapporto, ma per vostra fortuna non durerà per molto.

Se siete single non dovrete perdere fiducia nell'amore, perché potrebbero esserci presto dei risvolti stuzzicanti. Per quanto riguarda il lavoro, Marte in congiunzione e Mercurio in sestile si riveleranno dei buoni alleati per farvi strada tra le tante cose da fare. Voto - 6,5

Leone: questa è stata l'ultima settimana di sofferenze per voi nativi secondo l'oroscopo, perché la prossima sarà tutta in risalita.

Dal punto di vista sentimentale, dunque, per questa giornata stringete i denti e cercate di evitare i litigi con il partner. Per quanto riguarda i single un vostro amico saprà come incoraggiarvi e tirarvi su di morale. In ambito lavorativo state cercando di ammortizzare alcune spese, ma non è così facile. Voto - 6+

Vergine: previsioni astrali ottimali secondo l'oroscopo di domenica 2 maggio. Per quanto riguarda l'amore potrete contare su Venere e sulla Luna, che amplificheranno i vostri sentimenti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I single sapranno sicuramente come farsi notare dagli altri. In ambito lavorativo se avete trovato la soluzione a un problema, non cambiate idea all'ultimo momento e andate avanti fino alla fine.

Voto - 7,5

Bilancia: non è mai una buona cosa lasciarsi andare nella rabbia. Anche se la Luna sarà contro di voi, dovrete cercare di vedere le cose dal loro lato positivo, soprattutto in amore. Infatti il vostro rapporto al momento non è così male, dunque non siate pessimisti. Se siete single dovrete attendere ancora un po’ prima di trovare la persona giusta. In ambito professionale darete prova ancora una volta delle vostre abilità, merito in particolare della posizione di Giove e di Saturno. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di domenica tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Per voi potrebbe essere l'inizio di una rinascita, grazie in particolare alla Luna in buon aspetto che illumina la vostra giornata.

In amore sembra che sia voi che il partner siate disposti a scendere a compromessi e ad ammettere i vostri errori. Se siete single apprezzerete molto la compagnia dei vostri amici, soprattutto in questo periodo. In questa giornata, nel lavoro, avere più energie a disposizione potrebbe essere un vantaggio. Voto - 7

Sagittario: una giornata nel complesso gradevole secondo l'oroscopo. Questo cielo al momento non vi riserverà nulla di particolare, ciò nonostante avere una relazione stabile e tranquilla sarà per voi un grande vanto. Se siete single lasciatevi andare con qualche nuova esperienza. Per quanto riguarda il lavoro il buon umore e delle buone energie vi permetteranno di assumere una posizione di vantaggio.

Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di domenica che prevede la Luna ancora in congiunzione al vostro segno, che insieme a Venere completerà un quadro astrale molto votato verso i sentimenti. Divertitevi insieme al partner, fate ciò che più vi piace, l'importante è che siate felici insieme. Se siete single liberatevi da ogni timore e siate semplicemente voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio essere cauti e prestare attenzione alle scelte che farete, perché non sempre saranno quelle giuste. Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale che prevede ancora Giove e Saturno forti e stabili nel vostro cielo, che in ambito lavorativo non vi faranno perdere la concentrazione, continuando a farvi raggiungere ottimi risultati.

In amore verrete ascoltati e capiti dal partner, forse state notando che qualcosa sta per cambiare in meglio nel vostro rapporto. Se siete single curerete ogni dettaglio affinché il vostro appuntamento sia perfetto. Voto - 7+

Pesci: idee ed energie non mancheranno sul posto di lavoro, merito della buona posizione di Marte e di Mercurio. Per quanto riguarda i sentimenti voi single sarete piuttosto desiderati, forse avete cambiato qualcosa nel vostro look? Se avete una relazione stabile ci sarà il giusto equilibrio e una discreta armonia nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-