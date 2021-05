Secondo le previsioni dell'oroscopo del 3 maggio i nati sotto il segno del Sagittario vivranno una giornata alquanto positiva. I Toro dovranno avere pazienza, mentre gli Ariete saranno più sicuri di sé.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: se siete nervosi è meglio non tirare troppo la corda. In amore è opportuno fare delle valutazioni. Forse avete sopravvalutato una persona, pertanto è meglio non vivere di false illusioni. In campo professionale non dovete abbattervi, i piccoli incidenti di percorso sono nella norma.

11° in classifica, Cancro: piccolo momento di stallo per alcuni di voi.

Le questioni di cuore vanno risolte a tempo debito, in questo periodo le cose non vanno male sotto questo punto di vista, per questo vi sentite un po' demotivati. Per quanto riguarda il lavoro, invece, meglio non essere troppo audaci, mantenete un profilo basso.

10° in classifica, Acquario: qualche giorno di tristezza ha compromesso il vostro umore. Adesso, però, è il momento di gettarsi il passato alle spalle e di guardare avanti con fierezza. Se siete indecisi in merito alla vostra storia d'amore, è il momento di affrontare il partner: non tenete il piede in due scarpe.

9° in classifica, Scorpione: qualche piccolo dubbio in amore potrebbe compromettere il vostro umore. L'Oroscopo del giorno 3 maggio vi annuncia che questa sarà una settimana molto impegnativa.

In generale tutto il mese di maggio sarà pieno di sorprese e di eventi inaspettati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: cercate di credere sempre in voi stessi e non abbattetevi mai. Se le persone che vi circondano provano a sminuirvi, voi non dategli peso. Cercate di guardare dritti per la vostra strada senza perdervi in chiacchiere: nella vita è importante prefissarsi degli obiettivi.

7° in classifica, Bilancia: caratterialmente tendete a rimuginare sulle cose e sulle decisioni. Questo, però, vi porta ad avere un umore un po' altalenante. Mantenete il controllo e, soprattutto, non dimenticate chi siete e quanto valete. L'oroscopo del 3 maggio vi esorta a cominciare nuovi progetti.

6° in classifica, Capricorno: i rapporti di coppia in cui non siete voi stessi o con libertà limitata sono destinati a finire.

I nati sotto questo segno amano non avere vincoli. Dal punto di vista professionale, chi è fermo da un po' di tempo potrebbe avere delle risposte molto presto.

5° in classifica, Leone: il lavoro vi tiene molto occupati e a partire da oggi comincerà una settimana alquanto impegnativa. Dal punto di vista delle relazioni, invece, i rapporti di coppia procedono abbastanza bene, le storie appena nate, invece, potrebbero subire un contraccolpo. Se il sentimento è forte tutto si supera.

Oroscopo dei segni più fortunati

4° in classifica, Vergine: la mancanza di una persona cara potrebbe rendere l'umore ballerino. Gli ultimi giorni sono stati un po' difficili, ma presto ci saranno delle belle novità. Il lavoro procede a gonfie vele.

Se, invece, siete alla ricerca di un nuovo impiego o del vostro primo lavoro, cercate di rendervi presentabili e sicuri di voi stessi.

3° in classifica, Gemelli: l'oroscopo del 3 maggio vi esorta a essere un po' più flessibili. Il momento che state vivendo è positivo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Ci sono nuove opportunità all'orizzonte, pertanto cercate di essere intraprendenti e di non lasciarvi intimidire da chi proverà a ostacolare le vostre azioni.

2° in classifica, Pesci: le emozioni sono alle stelle in questi giorni. Ci sono ottime opportunità per cimentarvi in nuove relazioni. Cercate di essere flessibili e, soprattutto, propensi ad aprirvi, anche con persone che solitamente non rispecchiano i vostri canoni.

Nella vita cambiare idea è la cosa più saggia che si possa fare.

1° in classifica, Sagittario: oggi ci sono delle novità per quanto riguarda il lavoro. Coloro i quali sanno organizzare al meglio il loro tempo, saranno ricompensati e non se ne pentiranno. In campo sentimentale, invece, i rapporti di coppia stabili sono pronti al salto di qualità.