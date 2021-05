L'oroscopo della giornata di domenica 9 maggio vedrà un Toro particolarmente onesto in ambito sentimentale per cercare di rafforzare il proprio legame con il partner, mentre Venere in sestile per il segno del Leone sarà di grande aiuto per rilanciare il rapporto con il partner, o creare nuovi legami. Vergine cercherà di fare il proprio lavoro con calma, e al meglio, mentre per Scorpione inizia una nuova pagina della loro vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di domenica 9 maggio.

Previsioni oroscopo domenica 9 maggio 2021 segno per segno

Ariete: giornata di domenica che prevede la Luna in congiunzione per voi.

In ambito sentimentale il vostro rapporto funzionerà davvero bene, e il benessere del partner sarà il vostro primo pensiero. Se siete single non aspettate che sia la vostra fiamma a farsi avanti, altrimenti ci sarà ben poco da fare. In ambito lavorativo avere un buon bagaglio di esperienze e conoscenze vi metterà in una posizione migliore per svolgere certi progetti. Voto - 8+

Toro: predizioni astrali del 9 maggio che dal punto di vista sentimentale richiederanno maggiore impegno ora che Venere non è più nel vostro segno. Non che il vostro rapporto improvvisamente andrà male, ciò nonostante mostrare onestà e interesse verso il partner sarà utile per tenere vivo il vostro legame. Se siete single la seduzione è un gioco che funziona solo quando ci sarà calma e pazienza da parte vostra.

In ambito lavorativo va bene rimandare certi impegni a dopo, ma così rischierete solo di ritrovarvi carichi di lavoro in un secondo momento, e con questo cielo non sarà una grande idea. Voto - 7

Gemelli: oroscopo di domenica che concluderà una settimana grandiosa per voi nativi del segno. In amore ci saranno la Luna e Venere a sostenere il vostro rapporto, aprendo un periodo davvero magico e stabile per il vostro rapporto.

Se siete single proverete emozioni che non sentivate da tempo. In ambito lavorativo un grande intuito e una grande voglia di fare vi permetteranno di raggiungere grandi risultati. Voto - 8,5

Cancro: configurazione astrale ancora sottotono per voi secondo l'oroscopo. La Luna sarà ancora in quadratura, ma fortunatamente già da domani tornerà favorevole, per cui in amore cercate di non risultare assillanti, non per il momento almeno.

Se siete single voleranno tante fantasie nella vostra mente, tenendovi piuttosto impegnati durante la giornata. In ambito lavorativo ci sarà Marte a darvi manforte, e inoltre, presto arriverà un altro alleato a darvi una mano. Voto - 7-

Leone: finalmente Venere tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo di domenica 9 maggio. Inoltre la Luna sarà favorevole in questa giornata, per cui dal punto di vista sentimentale soprattutto voi siate sensuali e senza paura fatevi avanti. Se avete una relazione stabile invece questo sarà il momento di fare ammenda e imparare dai vostri errori. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in buon aspetto potrebbe essere la chiave per cercare di riprendervi e tornare ad ottenere risultati incoraggianti.

Voto - 7,5

Vergine: un cielo non all'altezza delle vostre aspettative considerato che Venere da questa giornata sarà in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti l'intesa tra voi e il partner tenderà a scendere, ciò nonostante potrete contare ancora sulla comunicazione. Per quanto riguarda i single se avete intenzione di godervi belle emozioni, attendete che la Luna sia favorevole. Nel lavoro sarete abbastanza fiduciosi delle vostre capacità, cercando di ottenere discreti risultati. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo della giornata di domenica 9 maggio leggermente sottotono ma comunque discreto. La Luna sarà in opposizione, ma sarà meno influente rispetto a ieri, ragion per cui provate ad attirare l'attenzione del partner, cercando di vivere un bel rapporto.

Se siete single forse non avete voglia di innamorarvi, ma potreste anche perdere la testa per una persona in men che non si dica. Per quanto riguarda il lavoro tra novità e progetti stimolanti, oltre che un bel cielo, questa giornata sarà davvero entusiasmante. Voto - 7-

Scorpione: inizia un nuovo capitolo della vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo, e soprattutto per voi cuori solitari, sarà il momento di dedicarsi agli amici, e tutti coloro che vogliono il vostro benessere. Se avete una relazione stabile ritroverete interesse nel partner, cercando di rilanciare il vostro rapporto. Nel lavoro ancora non sarete al top della forma, ma i progressi ci sono, e si vedono. Voto - 7

Sagittario: settore professionale positivo secondo l'oroscopo del 9 maggio.

Questo cielo continua a darvi soddisfazioni da questo punto di vista, e introdurre qualche novità non sarebbe una cattiva idea. In amore la Luna vi sosterrà ancora per un'altra giornata, ciò nonostante sappiate che Venere in opposizione sarà pronta a farvi cadere in errore, dunque attenzione. Se siete single qualche gaffe è perdonabile quando si è alle prime armi di una nuova conoscenza. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di domenica che vedrà ancora una volta la Luna in opposizione per voi nativi del segno. In amore sapete che ultimamente le cose non sono andate per il meglio, ciò nonostante avete ancora la possibilità di rimediare. Per quanto riguarda i single sforzatevi di fare complimenti, saranno sicuramente ben apprezzati.

Nel lavoro ambizioni ed emozioni si faranno più intensi, con quella voglia di raggiungere a tutti i costi i vostri obiettivi. Voto - 7-

Acquario: predizioni astrali di domenica ottime per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single andate avanti con la vostra vita. Prima o poi troverete la persona adatta a voi. Se invece siete già impegnati pazienza e comprensione saranno di grande aiuto per il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Molto bene in ambito lavorativo grazie ad un buon ventaglio di pianeti a vostra disposizione, utili per progredire con i vostri obiettivi. Voto - 8-

Pesci: fascino e sensualità verranno sempre meno per colpa di questa Venere in quadratura.

Secondo l'oroscopo, sarà necessario che non siate aggressivi con il partner, cercando di venire incontro alle sue esigenze. Per quanto riguarda i single attenzione a come agirete e ai vostri impulsi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro le stelle saranno a vostra disposizione per cercare di raggiungere risultati soddisfacenti. Voto - 6,5