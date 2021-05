L'oroscopo della giornata di lunedì 31 maggio prevede un Ariete particolarmente indulgente, soprattutto dal punto di vista sentimentale, forte di un cielo discreto, mentre Vergine avrà ancora qualche peripezia da superare prima di definirsi libera. Per i nativi Pesci è arrivato il momento di uscire dalla bolla e farsi avanti, così come per il Leone, che dovrà essere più attivo in ambito sociale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 31 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 31 maggio segno per segno

Ariete: configurazione astrale favorevole nel corso di quest'ultima giornata di maggio.

Secondo l'oroscopo in ambito sentimentale sarete decisamente più comprensivi e indulgenti nei confronti del partner, il quale sarà più morbido nei vostri confronti. Se siete single essere teneri e dispettosi al tempo stesso potrebbe essere una mossa vincente, oltre che originale. Discretamente bene anche il lavoro, dove riuscirete a cavarvela grazie a incarichi non troppo complessi. Voto - 8

Toro: inizio di settimana non al top dato che la Luna si troverà in quadratura. Nulla di così grave in fondo, considerato che il vostro rapporto è sano e difficilmente potrebbero nascere litigi e discussioni. Se siete single non mollate e continuate a mettere in risalto le vostre doti. Settore professionale forse sottotono.

Vi sentirete un po’ stanchi e di conseguenza non ci sarà tanta voglia di fare. Forse una piccola pausa potrebbe farvi bene. Voto - 6,5

Gemelli: sarà una giornata all'insegna del divertimento secondo l'oroscopo del 31 maggio. Con questo cielo così sereno non potrete che vedere ogni cosa dal lato positivo. In ambito professionale tutto vi sembrerà più facile e riuscirete a conquistare il successo che meritate.

In amore i giochi di seduzione funzioneranno davvero bene sia per i single che per le coppie già consolidate. Voto - 8,5

Cancro: capire quali sono le emozioni che provate sarà una cosa fondamentale per voi cuori solitari. Se invece siete già impegnati questo periodo potrebbe sembrarvi un po’ anonimo, ma con l'arrivo del mese di giugno le cose potrebbero cambiare.

Per quanto riguarda il lavoro se vi sembra di non vedere risultati guardate dietro di voi: noterete quanto di buono siete riusciti a fare. Voto - 7+

Leone: periodo che si potrà definire di transizione per voi nativi del segno. Questo cielo non è né così pessimo, né così grandioso, per cui in ambito sentimentale sentitevi soddisfatti del vostro rapporto abbastanza tranquillo, ma attenzione alla Luna opposta che potrebbe creare guai. Se siete single è il caso di essere più attivi con i rapporti sociali, soprattutto per voi nativi tra la seconda e la terza decade. Sul fronte lavorativo la situazione è stabile, ma affinché riusciate a fare di più sarà necessario del tempo. Voto - 7-

Vergine: ci saranno ancora delle peripezie da superare secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 31 maggio.

Questo cielo non è ancora così favorevole, ma presto anche voi avrete modo di dire la vostra. In ambito sentimentale fate attenzione al vostro temperamento e non siate troppo aggressivi nei confronti del partner. Se siete single cercate di capire fino a che punto potrete spingervi con le vostre emozioni. Nel lavoro potrebbe aprirsi un periodo davvero stimolante, se riuscirete a prendervi gli incarichi giusti. Voto - 6,5

Bilancia: configurazione astrale favolosa per quanto riguarda i sentimenti. Luna e Venere si troveranno in buon aspetto e vi permetteranno di chiudere il mese davvero bene con il partner. Se siete single questo cielo favorisce i nuovi incontri, in particolare per i nati nella prima decade.

In ambito lavorativo una buona strategia sarà la chiave del successo. Voto - 8,5

Scorpione: settore professionale promettente in questa giornata secondo l'oroscopo. Giove e Marte completano un quadro astrale davvero ottimo per dare spazio a progetti di più ampio respiro. Per quanto riguarda i sentimenti il periodo sarà per niente male, ma avere un po’ di chiarezza in più nel vostro rapporto, o tra voi amici qualora siate single, sarà preferibile. Voto - 7,5

Sagittario: previsioni astrali ancora una volta solamente sufficienti per voi nativi del segno. Ciò nonostante le cose stanno per cambiare e in ambito sentimentale vedrete che presto il partner sarà pronto a venire incontro alle vostre richieste.

Se siete single mettere pace e armonia nel vostro ambiente sarà molto importante. In ambito lavorativo il peso che state portando è davvero elevato, ma presto il vostro impegno verrà notato. Voto - 6

Capricorno: sognate già un estate romantica, piena di sentimenti e di momenti da ricordare. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, però, per il momento non sarà così. Questo cielo è arrivato all'apice e adesso sarà il caso di correre ai ripari, soprattutto in ambito sentimentale. Se siete single troverete pace nella compagnia delle persone che più amate. Settore professionale ancora soddisfacente, grazie a risultati davvero soddisfacenti e incoraggianti. Voto - 7

Acquario: oroscopo di lunedì ottimo per quanto riguarda i sentimenti, merito in particolare della Luna in congiunzione al vostro cielo.

Che siate single oppure no, potrebbe essere il vostro giorno fortunato per fare spazio ai sentimenti e alle emozioni più profonde. Nel lavoro, con la vostra inimitabile calma e sicurezza, riuscirete a convincere anche i colleghi meno sicuri dei vostri progetti. Voto - 8+

Pesci: è arrivato il momento di uscire dalla bolla secondo l'oroscopo. Qualcosa sta per cambiare in meglio e in amore sarà il caso di darsi da fare per riprendere in mano il vostro rapporto o per fare nuove conoscenze e per provare di nuovo forti emozioni se siete single. Nel lavoro i buoni risultati non mancheranno, frutto del vostro continuo impegno e di Giove in congiunzione. Voto - 7,5