L'oroscopo della settimana che va dal 31 maggio fino al 6 giugno prevede il passaggio del pianeta Venere nel segno del Cancro, che in ambito sentimentale finalmente avrà modo di esprimere tutto se stesso, così come i nativi Pesci, ora più fortunati grazie anche alla Luna favorevole. Cambiamenti in positivo per la Vergine, forti adesso di un cielo più promettente, mentre per l'Ariete la situazione potrebbe sfuggire di mano in coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 31 maggio al 6 giugno 2021.

Previsioni oroscopo dal 31 maggio al 6 giugno 2021 segno per segno

Ariete: una settimana che segnerà l'inizio di un cielo non così promettente per voi nativi del segno.

Venere infatti andrà a mettersi in quadratura a partire da mercoledì, per cui, se avete qualcosa di importante da fare insieme al partner, approfittatene. Se siete single le vostre emozioni potrebbero diventare confuse e contrastanti, forse perché avete scoperto qualcosa di spiacevole nei confronti della vostra fiamma. Settore professionale che invece continuerà a dare qualche piccola soddisfazione, per cui non preoccupatevi più di tanto. Voto - 7-

Toro: oroscopo settimanale che vi vedrà nuovamente tra i segni più fortunati. Ecco, forse le prime due giornate non saranno granché, ma da mercoledì avrete modo di dire la vostra in ambito sentimentale, grazie a Venere e alla Luna che formeranno un conubbio perfetto per voi.

Se siete single la possibilità di far sbocciare nuovi amori sarà più alta. Settore professionale più o meno stabile. Le risorse a vostra disposizione per fare lavori grandiosi non mancheranno, così come la creatività. Voto - 8-

Gemelli: purtroppo per voi, Venere lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo della prossima settimana.

In amore le cose non peggioreranno, intendiamoci, ma potrebbe essere necessario un po' d'impegno in più da parte vostra per cercare di fare colpo verso la vostra fiamma o anima gemella. Attenzione inoltre nella parte centrale della settimana, in quanto la Luna in quadratura potrebbe destabilizzarvi. Attenzione anche nel lavoro, perché con Giove in quadratura potreste facilmente distrarvi.

Voto - 7-

Cancro: salutate questa Venere che da mercoledì entrerà a far parte del vostro cielo. Secondo l'oroscopo, in ambito sentimentale avrete modo di esprimere liberamente i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per cui, che siate single oppure no, mostrate tutto il vostro amore, e siate soprattutto convincenti e sinceri. Ottimo anche il settore professionale, dove potrete avvalervi di Marte e di Giove ancora per molto tempo per cercare di raggiungere il successo che meritate. Voto - 9

Leone: configurazione astrale che forse potrebbe non entusiasmarvi più di tanto, considerato che Venere andrà a mettersi alle vostre spalle. L'inizio di settimana vedrà la Luna opposta, ma da mercoledì le cose torneranno stabili tra voi e il partner, ciò nonostante, se avete dei progetti da proporre, o se siete single e volete farvi avanti, sarebbe il caso di continuare a rimandare.

Nel lavoro la situazione non cambierà più tanto, ma continuare ad aspettare che le cose cambino potrebbe non starvi più bene, Sarà dunque il caso che agite voi stessi. Voto - 7

Vergine: finalmente questo cielo torna a darvi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Certo, ci vorrà ancora qualche altro giorno prima che possiate essere pienamente soddisfatti della vostra vita sentimentale, ciò nonostante il fatto che Venere da mercoledì sarà favorevole, sarà un primo importante passo verso una forte stabilità di coppia. Se siete single potrebbe essere il caso di cambiare qualcosa nella vostra vita, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro i risultati che otterrete saranno solo mediocri, ma già il fatto che lavorerete un po' più serenamente sarà una grande cosa per voi.

Voto - 7,5

Bilancia: previsioni astrali che purtroppo per voi vedranno un cielo più cupo. Venere infatti sarà in quadratura per un paio di settimane, e in amore potreste avvertire un po' di malumore. Ebbene, cercate il dialogo con il partner, siate sempre aperti, e cercate di risolvere insieme i problemi. Se siete single dovrete cercare di recuperare i contatti con una persona cara. Settore professionale che fortunatamente continuerà a darvi soddisfazioni, merito in particolare di Mercurio e di Saturno favorevoli. Voto - 6,5

Scorpione: in arrivo una settimana piena di tanti bei momenti secondo l'oroscopo, frutto di un cielo sempre più in miglioramento. Chi avrete al vostro fianco avrà modo di sentirsi particolarmente fortunato, vivendo come in una favola.

Se siete single le persone intorno a voi potrebbero iniziare a notare quanto di buono c'è dentro di voi. Per quanto riguarda il settore professionale avrete un grande potenziale dalla vostra parte. Non sprecatelo. Voto - 8-

Sagittario: configurazione astrale che tenderà a migliorare anche per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, dandovi un po' di respiro e sollievo. Certo, ci vorrà ancora qualche altro giorno prima che in amore torniate al vostro massimo splendore, ciò nonostante il fatto che da mercoledì Venere non sarà più opposta sarà già un grande vantaggio per cercare di esprimere meglio i vostri sentimenti, single e non. Pochi cambiamenti invece per quanto riguarda il lavoro, dove ancora faticherete un bel po' prima di prendere il volo.

Voto - 7+

Capricorno: oroscopo della prossima settimana che vedrà dei peggioramenti in questo cielo. Noterete che qualcosa non funzionerà più al meglio nel vostro rapporto, e sarà necessario tempo affinché riusciate a trovare una soluzione. Se siete single questo periodo andrà sfruttato per prendervi più cura di voi stessi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Molto bene invece in ambito lavorativo, dove non mancheranno gli stimoli per fare importanti progressi. Voto - 6,5

Acquario: una settimana tutto sommato più che soddisfacente per voi secondo l'oroscopo, anche se Venere purtroppo non sarà così favorevole. Dal punto di vista sentimentale questo cielo avrà ancora molto da offrire, già da lunedì, quando la Luna sarà in congiunzione, ideale per far trasparire i vostri sentimenti, sia nei confronti del partner, che della vostra fiamma qualora siate single.

Poche novità in ambito lavorativo, anche se a voi potrebbe andare bene così, considerato che state ottenere buoni risultati. Voto - 8

Pesci: oroscopo settimanale finalmente grandioso per voi nativi del segno. Con Venere che andrà a mettersi in trigono dal segno del Cancro a partire da mercoledì, in amore il vostro rapporto tornerà ad essere armonioso e sereno, per cui forse è arrivato il momento di deporre l'ascia da guerra ed essere semplicemente se stessi. Se siete single saranno favoriti i nuovi incontri, soprattutto per i nati nella terza decade. Settore professionale che vedrà un po' di fortuna in più, anche se ve la state cavando benissimo già così. Voto - 9