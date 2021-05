Quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la prossima giornata di questa nuova settimana? Le previsioni astrologiche del giorno per amore, lavoro e salute lasciano presagire 24 ore di grande passione per il Sagittario, al contrario i Pesci, sia in amore che nel lavoro, potrebbero trovarsi a discutere per vecchi problemi. Leone insoddisfatto e giù di corda, Acquario in recupero. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 12 maggio per i dodici segni dello Zodiaco.

Oroscopo del 12 maggio segno per segno

Ariete: durante le prossime 24 ore resistere ai richiami del cuore non si rivela facile per il segno.

Avventure seducenti e flirt passeggeri potrebbero travolgere i single, mentre la passione coinvolge le coppie. Bene la salute.

Toro: questa giornata si rivela vantaggiosa al fine di concludere del lavoro arretrato o un affare di tipo finanziario o immobiliare. L'amore è romantico e qualcuno parla già di progetti futuri. Alti e bassi per il fisico.

Gemelli: l'oroscopo di mercoledì 12 maggio lascia prevedere una giornata di grandi soddisfazioni per il segno, sempre più vicino al raggiungimento di un obiettivo importante. In amore potrebbero esserci delle discussioni, ma si recupera nei prossimi giorni.

Cancro: con voi a capo del team la vostra attività lavorativa non può che beneficiarne. È un periodo di grande energia, creatività e voglia di fare, che promette l'avvicinarsi di qualcosa di bello.

Bene l'amore, ma attenzione alla troppa gelosia.

Leone: per sconfiggere questa sensazione di insoddisfazione che da mesi ormai accompagna il segno, potrebbe essere necessario rivolgersi a qualcuno che possa concretamente aiutarvi. Alti e bassi in amore.

Vergine: grazie agli influssi del novilunio queste giornate portano un buon recupero al segno, che tuttavia farebbe bene a dosare le energie ed evitare le decisioni improvvise, soprattutto in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica.

Amore sereno.

Bilancia: l'oroscopo di mercoledì 12 maggio lascia presagire 24 ore romantiche, ideali per dedicarsi alla cura del partner e della famiglia, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri. Mostratevi per ciò che siete, senza maschere o paure e verrete ricompensati.

Scorpione: il consiglio dell'oroscopo per questa giornata è quello di restare con i piedi ben saldi per terra.

In questo momento è molto importante non perdere la connessione con la realtà, concentrandosi meglio sulle cose concrete.

Sagittario: nelle prossime 24 ore, soprattutto per quanto riguarda l'ambito professionale, è molto importante per il segno mettere dei paletti e stabilire dei confini da non oltrepassare, soprattutto nel rapporto con i colleghi o i superiori. Amore passionale.

Capricorno: l'oroscopo di mercoledì 12 maggio lascia presagire una giornata faticosa ma soddisfacente, ideale per avanzare delle proposte o avviare un progetto. Anche in amore potrebbero giungere delle novità, in particolare per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Acquario: dopo lo stress delle giornate precedenti, il segno può finalmente tirare un sospiro di sollievo e concedersi un po' di pace.

Migliora la qualità dei rapporti interpersonali e in amore torna la serenità. Fisico in ripresa.

Pesci: l'oroscopo lascia presagire 24 ore agitate per il segno, che in amore, così come nel lavoro, potrebbe dover affrontare numerosi ostacoli, fatti di battibecchi e malumori. Recupero giovedì, quando Giove entra nel vostro cielo.