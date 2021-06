L'oroscopo della giornata di martedì 8 giugno prevede un Leone in crisi d'identità, disorientato, forse per colpa della Luna in quadratura, mentre Venere in quadratura renderà difficile la vita sentimentale dei nativi Ariete. Bilancia potrebbe sentire la necessità di staccare la spina per un po’, mentre Pesci mostrerà una notevole sicurezza. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 8 giugno.

Previsioni oroscopo martedì 8 giugno segno per segno

Ariete: Venere in quadratura non vi farà stare molto bene dal punto di vista sentimentale.

Questo periodo non è certo dei migliori, ma dovrete provare a far qualcosa per cambiare. Se siete single potreste essere incontentabili e mai soddisfatti di quello che avete. Nel lavoro cercherete d'impegnarvi, ma con Marte in quadratura un po’ di pigrizia o stanchezza potrebbe farsi sentire. Voto - 6,5

Toro: previsioni astrali ancora una volta promettenti secondo l'oroscopo. Certo, la Luna è calante e non sarà con voi per molto tempo, ma anche se per poco in amore godrete di fantastici momenti tutti da vivere insieme alla vostra anima gemella, soprattutto i nati nella terza decade. Se siete single adorerete stare nella mischia, ma soprattutto distinguervi dagli altri. Nel lavoro sarà una giornata statica, ma non per questo i risultati che otterrete saranno negativi.

Voto - 8-

Gemelli: oroscopo della giornata di martedì 8 giugno che vi vedrà particolarmente attenti in ambito professionale. Godrete dell'influenza di Mercurio e di Saturno e Giove in quadratura vi terrà sull'attenti, cercando di non farvi sbagliare. In amore l'intesa con il partner sembrerà stabilizzarsi, ma questo non vorrà dire che non ci saranno piacevoli momenti da trascorrere insieme.

Se siete single ci sarà ancora tempo per impegni e progetti: abbiate pazienza. Voto - 8

Cancro: ottimo cielo per voi nativi del segno in questa giornata. Sul fronte sentimentale dimostrerete quanto amore siete in grado di dare alla vostra anima gemella, che non potrà che essere felice di tutto questo. Se siete single questa per voi potrebbe essere una giornata fortunata, merito di Giove favorevole.

Molto bene anche il lavoro, anche se vorreste impegnarvi di più e provare a raggiungere nuove vette. Voto - 8+

Leone: non sarà un cielo grandioso per voi secondo l'oroscopo di martedì. Sono tante le cose che al momento non vanno come volete, soprattutto in ambito professionale. Vi sentite disorientati, in crisi d'identità e state faticando molto per scegliere una direzione. Discorso simile anche in amore, ma il partner in questo caso potrebbe rivelarsi di grande aiuto. Non abbiate paura di chiedere. Voto - 6-

Vergine: un'ottima Luna in trigono dal segno del Toro caratterizzerà questa giornata in fatto di sentimenti. Con il partner saprete giocarvi le carte giuste e l'intesa tra voi sarà destinata a salire.

Se siete single fascino, intraprendenza e fortuna saranno le vostre carte vincenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto concentrati sui vostri obiettivi, ma attenzione a Giove in opposizione, perché potrebbe procurare diversi imprevisti. Voto - 7+

Bilancia: questo cielo non vi è di grande aiuto secondo l'oroscopo di martedì 8 giugno. Sul fronte sentimentale cercare armonia nel vostro rapporto è come chiedere una pioggia nel deserto, colpa anche di questa Venere in quadratura. Anche nel lavoro vi sembrerà tutto più difficile, tant'è che la voglia di fermarsi e prendersi una pausa si farà sentire. Voto - 5

Scorpione: ancora una giornata complicata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà opposta ancora per un po’, rendendovi intrattabili con il partner, ma mostrando un po’ di comprensione vedrete che alla fine potreste anche chiarirvi.

Se siete single date maggior valore ai consigli dei vostri amici. Nel lavoro fortunatamente ve la caverete ancora bene, ma non sarete dell'umore adatto per essere felici dei risultati ottenuti. Voto - 6,5

Sagittario: una giornata piuttosto anonima per voi nativi del segno, considerato anche questo cielo così poco influente. Potreste tranquillamente considerarvi gli unici responsabili delle vostre azioni, soprattutto in ambito sentimentale. Per cui, che siate single oppure no, valutate bene le vostre scelte. Nel lavoro sarà un periodo discreto, anche se dovrete guardarvi le spalle da possibili imprevisti. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo di martedì tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

Con la Luna in trigono dal segno del Toro, in amore il vostro rapporto sarà quantomeno stabile e potrebbe essere un buon momento per cercare un dialogo. Se siete single potrebbe essere un momento difficile, ma nulla d'impossibile da risolvere. Nel lavoro ci saranno i presupposti adatti per provare a mettere a segno discreti successi. Voto - 7+

Acquario: sarete convinti e carichi nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Saturno e Mercurio vi aiuteranno a non fermarvi dinanzi a nessun ostacolo, facendovi svolgere agilmente i vostri programmi della giornata. In amore forse un po’ d'affanno ci sarà per via di Venere quadrata, per cui attenti al vostro temperamento. Se siete single non esagerate con le provocazioni.

Voto - 7+

Pesci: periodo più che convincente per voi nativi del segno, grazie a Venere e alla Luna favorevoli. Con i sentimenti ve la caverete davvero bene, cuori solitari e non, godendo di un forte fascino, ma anche di quella maturità necessaria per conquistare il cuore della persona amata. Settore professionale gradevole in questo periodo, merito di Giove favorevole, ma attenzione a quelle idee poco interessanti che Mercurio cerca di proporvi. Voto - 8+