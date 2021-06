L'oroscopo della giornata di mercoledì 23 giugno prevede piccoli sbalzi d'umore per i nativi Gemelli, colpa di questa Luna che passerà nel segno del Sagittario, mentre Scorpione sarà piuttosto chiacchierone un po’ con tutti. Ariete dovrà evitare di fare scelte azzardate, soprattutto in amore, mentre Capricorno non dovrà dubitare delle sue capacità lavorative. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 23 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 23 giugno 2021 segno per segno

Ariete: sarà una giornata più tranquilla del solito per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in trigono dal segno del Sagittario, ciò nonostante dal punto di vista sentimentale sarà meglio non fare scelte azzardate. Che siate single oppure no, se vi siete avvicinati alla persona che amate, gli errori non sono ammessi. Nel lavoro alcuni di voi vorrebbero cambiare aria, e riuscire a trovare la loro strada. Voto - 7-

Toro: questa fase lunare negativa nei vostri confronti si è finalmente conclusa secondo l'oroscopo del 23 giugno, e vi permetterà di spingere di nuovo sui sentimenti. Ciò nonostante questa Venere sta per assumere un aspetto decisamente sfavorevole per voi, dunque sarà il momento di darsi da fare per conquistare la persona che amate. In ambito lavorativo Giove in sestile porta un po’ di fortuna, ma attenti alla salute, ultimamente non al top.

Voto - 7,5

Gemelli: previsioni astrali della giornata di mercoledì sfavorevoli nei vostri confronti. La Luna sarà in opposizione per le prossime 48 ore, portando in voi piccoli sbalzi d'umore che influenzeranno non poco la vostra relazione di coppia. Meglio fare attenzione, dosando per bene le parole. Se siete single potreste sentire il bisogno di ricevere attenzioni da una persona in particolare.

Per quanto riguarda il lavoro Giove in quadratura potrebbe portare alcune complicazioni, anche Mercurio in congiunzione vi darà abbastanza creatività da saper gestire la situazione. Voto - 6,5

Cancro: giornata di mercoledì brillante sotto il profilo sentimentale, nonostante la Luna non sia più favorevole. Vi godrete comunque la vostra relazione di coppia, assaporando al meglio ogni momento insieme alla vostra dolce metà.

Per quanto riguarda i single date libero sfogo ai sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarete messi a dura prova, ma voi darete dimostrazione delle vostre grandi abilità senza troppi problemi. Voto - 8,5

Leone: oroscopo della giornata di mercoledì 23 giugno che vi permetterà di fare grandi scoperte in ambito sentimentale, soprattutto per voi single, merito di questa Luna in trigono che aprirà il vostro cuore. Se avete una relazione stabile il vostro rapporto godrà di momenti armoniosi e gratificanti. Grande attenzione invece rimarrà in ambito lavorativo. Questa vostra disperata ricerca nel voler fare e dare di più non trova una conclusione, e la cosa chiaramente vi tormenta.

Ebbene, non potete pretendere tutto subito, ma neanche dovete essere così duri con voi stessi. Voto - 7-

Vergine: parte centrale della settimana poco soddisfacente secondo l'oroscopo di mercoledì. L'astro argenteo illumina il segno del Sagittario, lasciando una grande ombra su di voi. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, sarete un po’ giù di morale, ma non al punto da rendere un disastro il vostro rapporto, o la vostra potenziale relazione con una fiamma ancora molto accesa. Vi riprenderete subito. Per quanto riguarda il lavoro attenti a non cadere in progetti all'apparenza interessanti ma decisamente fuori portata per voi. Voto - 7-

Bilancia: sfera sentimentale che comincia a darvi qualche soddisfazione secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in sestile e a questa Venere sempre meno influente.

Dimostrare i vostri sentimenti e fare qualcosa di veramente unico per la vostra anima gemella sarà importante per voi, per convincere non solo voi, ma anche la vostra anima gemella che siate voi la persona più adatta. In ambito lavorativo essere costanti e sempre affidabili sarà importante per raggiungere il successo. Voto - 7-

Scorpione: anche se la Luna non è più in congiunzione, l'oroscopo della giornata di mercoledì 23 giugno si rivelerà comunque pieno di romanticismo per voi. Se avete una relazione stabile, la persona che amate si accorgerà dei vostri sentimenti, e voi non potrete fare a meno di manifestarli. Se siete single potreste essere un po’ troppo chiacchieroni, ma risulterete comunque delle persone molto simpatiche.

Per quanto riguarda il lavoro avrete chiari gli obiettivi da raggiungere, ma mettete sempre in considerazione degli imprevisti. Voto - 8+

Sagittario: configurazione astrale che prevede la Luna passare in congiunzione al vostro cielo. Secondo l'oroscopo, sarà una bella giornata sotto il profilo sentimentale, soprattutto per quelle coppie nate da poco. Per i single questo cielo porta tanto fermento nei vostri cuori, e la voglia di innamorarsi sarà molto alta. Per quanto riguarda il lavoro attenti alle distrazioni che Giove vi causa. Dovrete saper gestire bene il vostro tempo per completare i vostri lavori. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di mercoledì che vedrà ancora una situazione sentimentale difficile da gestire, ma in lento e costante miglioramento.

Cercate solo di non correre troppo e pretendere troppo dal partner. Se siete single le vostre pratiche di corteggiamento sembrano funzionare, ma non è il momento di farsi avanti. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle spese da affrontare, ma dovrete riuscire a rientrare comunque in guadagno. In ogni caso, non dubitate delle vostre capacità. Voto - 7-

Acquario: un cielo piuttosto sereno in questa bella giornata di mercoledì. Vi godrete i piccoli piaceri della vostra vita sentimentale, lontano dai problemi della vita quotidiana, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single invece il vostro pensiero di innamorarvi non se ne va, ma non potete neanche chiedere di trovare la persona giusta così all'improvviso.

Nel lavoro attenti a non farvi prendere dalla noia, così come dovrete fare attenzione alle energie, non proprio al top. Voto - 7+

Pesci: oroscopo di mercoledì sottotono a causa della Luna in quadratura, ma dalla quale otterrete comunque qualche piccola soddisfazione. Sul piano amoroso la vostra relazione è stabile e romantica grazie a Venere, ma attenti a non giocare troppo con i sentimenti del partner, così come se siete single, cercate di non andare oltre una certa soglia. Per quanto riguarda il lavoro porterete a termine i vostri incarichi con professionalità e una discreta velocità. Voto - 7,5