L'Oroscopo del giorno 9 giugno è ben disposto a regalare emozioni oppure a saziare curiosità in merito all'amore o al lavoro. In evidenza la terza giornata della settimana in corso, come da copione messa sotto accurato controllo da parte dell'Astrologia quotidiana. Ricordiamo, intanto, che ad essere messi sotto analisi i sei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. A coloro ancora poco ferrati in materia, ricordiamo che fanno parte della sestina di cui sopra i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire come saranno le stelle al giro di boa settimanale?

Bene, allora mettiamo subito in primo piano i simboli astrali in odore di positività: senz'altro a gongolare tra i sei appena citati, il Capricorno, in questo frangente posizionato al vertice della nostra scaletta con le stelline giornaliere, perciò meritatamente al "top del giorno". Invece, tutt'altra musica si annuncia per quelli dello Scorpione, in questo caso valutati nelle previsioni zodiacali di mercoledì 9 giugno con il segno di spunta del "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 9 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 9 giugno

Bilancia: ★★★★★. Partirà deciso e senza indugi questo nuovo mercoledì, pronto a regalare una giornata davvero alla grande.

Siate consapevoli che il vostro operato sarà efficace e datevi da fare per mettere in gioco i vostri progetti migliori. In amore potrebbe maturare una giornata molto tranquilla per tutti. In alcune coppie le baruffe iniziali si placheranno naufragando in un'atmosfera piacevole intrisa di coccole e serenità. Riceverete dal partner, qualora dovesse essere necessario, aiuti inaspettati senza averli espressamente richiesti.

In molte situazioni le persone vicine al vostro cuore capiranno da sole i vostri desideri e si faranno in quattro per esaudirli: vedervi sorridere sarà la sola moneta con la quale tutti ambiranno essere ripagati. Single, avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi.

Per molti di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale. Diciamo che non potete più rimandare ma dovete decidere subito: si o no! Nel lavoro invece, la situazione si avvierà verso uno sblocco totale ed avrete la possibilità di concludere nuovi accordi.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano una giornata valutata purtroppo come pessima. Diciamo che, in qualche caso, potrebbe essere anche abbastanza impegnativa da superare in alcuni frangenti. Il consiglio, in questi casi, è quello di avere pazienza perché i disegni celesti che ora vi ostacolano fra non molto miglioreranno. Per i sentimenti, il momento non sarà proprio roseo: l'intesa affettiva potrebbe vacillare e perciò pazientare qualche giorno prima di poter rimettere in discussione quelle cose che sapete potrebbe essere una saggia scelta.

Non provocate la persona amata toccando "certi tasti": sapete di quel detto che raccomanda di non scherzare con il fuoco? Ebbene, sappiate che potreste rimanere scottati! Single, dovreste avere più fiducia nelle vostre qualità e attendere con il sorriso l'incontro con la vostra anima gemella, quando? Questo a noi non è dato saperlo, comunque arriverà di certo quando meno ve lo possiate immaginare. Nel lavoro, invece, le vostre attuali pretese nei confronti dell'ambito professionale sono troppo elevate, pertanto cercate di contenervi attendendo momenti più consoni per eventuali vostre esigenze.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 9 giugno al Sagittario indica una giornata valutata con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta.

Dovrete lavorare su quei rapporti che risentissero di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità e spontaneità. In amore servirebbe avere maggior fiducia in se stessi. Per evitare incomprensioni non date modo a chi sapete di attaccare dispute o alterchi. In molti casi, saprete essere completamente in sintonia con la persona amata, pronti a soddisfare ogni esigenza relativa al menàge di coppia. Senz'altro sarete euforici e molto affettuosi specialmente verso il partner: a fine giornata dedicatevi a qualcosa di speciale da vivere insieme a chi amate. Per i single, il vostro spirito naturale e la vostra impertinenza vi apriranno la strada in diverse occasioni: potrebbero arrivare risultati molto soddisfacenti.

Per qualcuno sarà tempo di avere coraggio e di dichiarate i propri sentimenti a chi li merita. Nel lavoro infine, prossimamente gioirete di quanto avete seminato in precedenza: si prospettano buone cose, ma per il momento state calmi e sereni.

Oroscopo e stelle del giorno 9 giugno

Capricorno: 'top del giorno'. La giornata sarà certamente meravigliosa, servita su di un piatto d'argento da un ottimo Nettuno in sestile al vostro Plutone nel segno. Pronti a gongolare in primis in amore? In vista interessanti opportunità da cogliere in campo affettivo e anche nelle amicizie. Visto l'ottimo periodo, si consiglia di porre rimedio ad eventuali contrasti con il partner di recente all'ordine del giorno.

In merito agli affetti, sarà una giornata molto positiva: infatti avrete il sostegno di un partner che vi farà sentire circondati d’affetto e, per molti, potrebbero essere in arrivo belle sorprese. Grazie ad uno splendido Nettuno in sestile a Plutone, vostro pianeta di settore, vivrete una giornata serena e piena di passione con momenti anche molto romantici. State superando, giorno dopo giorno, molte delle vostre insicurezze e il vostro carattere si sta fortificando. Single, le stelle porteranno gioia e allegria da sfruttare soprattutto nel campo delle amicizie. Di sicuro sarà la giornata giusta per partecipare a qualche serata in stile "mondano", ottima per fare qualche nuova conoscenza o semplicemente per divertirsi insieme a chi piace.

Per il lavoro, è arrivato il tempo di stringere nuovi accordi o optare per nuovi investimenti. Se così fosse approfittate.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani presuppongono possa essere una giornata davvero ottima, tutta all'insegna del Sole in trigono a Saturno nel segno, per questo motivo è stata segnata con le cinque stelline della buona sorte. Pertanto, il periodo si prevede positivo al 100% e meritevole di massima fiducia da parte vostra. In campo sentimentale, animati da tante buone energie e con spirito d´iniziativa non mancherete di dare una grossa spinta ad alcuni dei desideri più ambiti: avrete l´impressione di poter conquistare il mondo intero! Questo stato d’animo vi renderà irresistibili agli occhi del partner e sarete finalmente felici della vostra vita.

Single, permettete all'amore e magari anche a un eventuale imprevisto di entrare nella vostra vita: concedetevi a tale scopo qualche nuova evasione, magari sperimentando le malizie di un'avventura fantasiosa. Nel lavoro invece, gli astri vi stimoleranno regalando positive chance in alcune delle vostre aspirazioni. Sarete dotati di grinta e capacità intuitiva, qualità grazie alle quali potrete realizzare progetti ambiziosi già da subito.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 9 giugno, indica questa parte centrale della settimana davvero alla grande per tanti di voi nativi, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che apparivano impensabili fino a poco tempo fa.

In amore un periodo abbastanza sciolto, poco impegnativo e sufficientemente positivo. Anche il clima in famiglia sarà abbastanza disteso ed in molti sarete più rilassati e socievoli: non mostrerete più la tensione dei giorni scorsi ed eventuali stress saranno temporanei o molti limitati. Per coloro ancora single migliorerà la capacità di porsi in relazione con gli altri di conseguenza aumenterà il piacere di stare in compagnia delle persone che vi piacciono. Buoni i rapporti sociali in generale: questo mercoledì ma anche nella restante parte della settimana avrete la possibilità di incrementare nuove amicizie. Nel lavoro tutto come sempre: potrete svolgere i vostri compiti in tutta tranquillità e dedicarvi ai soliti impegni con buoni profitti e soddisfazioni.

Classifica 9 giugno, le stelle dei dodici segni

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata a tutti i segni della corolla zodiacale. Curiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno? La risposta, come al solito, la possiamo trovare nella nuova classifica completa interessante la giornata del 9 giugno. Allora, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura articolo, passiamo immediatamente a togliere il velo dal resoconto finale. A voi l'attesissima classifica con i segni migliori e peggiori (in base alle effemeridi) del momento.

Le stelline di mercoledì 9 giugno: