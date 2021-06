Martedì 22 giugno sul piano astrologico la Luna si sposterà dai gradi dello Scorpione al Sagittario, mentre il Nodo Lunare e Mercurio transiteranno nel segno dei Gemelli. Giove assieme a Nettuno, invece, proseguiranno il moto in Pesci, così come Urano permarrà in Toro. Marte continuerà la sosta in Leone come il Sole insieme a Venere rimarranno stabili nel domicilio del Cancro. Plutone, ancora retrogrado, resterà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Sagittario, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro top.

La Luna andrà in trigono prima con Venere e, al passaggio in Sagittario, formerà un ulteriore trigono a Marte di Fuoco donando, con ogni probabilità, ai nati Bilancia un martedì particolarmente favorevole sul fronte professionale, specialmente tra coloro che sono a capo di un team lavorativo.

2° posto Sagittario: "fai da te". L'opposto e retrogrado Mercurio, sommato al placido duetto Sole-Venere, indurrà probabilmente i nati Sagittario ad allontanare ansietà e preoccupazioni del momento dedicandosi al "fai da te", concentrandosi soprattutto sulla creazioni di oggetti utili per la casa.

3° posto Scorpione: mattina top. Le ore mattutine di questo martedì, grazie alla Luna nel segno trigona a Nettuno ed in sestile a Plutone, potrebbe intimare ai nati Scorpione di dedicarsi ad alcune questioni burocratiche pendenti, così da non farsi trovare impreparati quando il Grande Benefico (il 29 luglio) tornerà quadrato.

I mezzani

4° posto Pesci: amore top. Romantici e attenti ai desideri della persona amata, i nati sotto il segno dei Pesci godranno, probabilmente, a piene mani dei favori gioviali e della Bianca Signora, divenendo agli occhi della controparte un partner pressoché perfetto.

5° posto Cancro: concilianti. Nel ménage amoroso di casa Cancro si respirerà probabilmente un clima sereno e conciliante, coi nativi che faranno emergere la propria, sempre ben celata, indole ludica con la dolce metà, guardandosi bene dal sottolineare eventuali manchevolezze.

6° posto Leone: umore altalenante. Un po' per l'ultimo giorno di retrogradazione mercuriale ed un po' per il quadrato lunare della mattinata, i nati Leone potrebbero risentire di un tono umorale ballerino durante questa giornata estiva.

7° posto Capricorno: routine. Martedì senza novità o scossoni di sorta quello che parrà trascorrere il terzo segno di Terra, coi nativi che farebbero bene a dedicare qualche attenzione in più in famiglia, settore che ultimamente hanno relegato in secondo piano.

8° posto Vergine: in disparte. Il secondo segno Mobile, durante queste 24 ore, potrebbe preferire la solitudine al caos, restandosene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti, atteggiamento che non sarà ben visto dal partner.

9° posto Gemelli: stand-by. Alcuni progetti lavorativi, in fase attuativa o embrionale, subiranno probabilmente una battuta d'arresto in questa giornata di giugno, ma tale stand-by momentaneo andrebbe visto come un'occasione per rivedere alcuni dettagli perfezionando il tutto.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: vecchie dinamiche. I nati Acquario potrebbero dover fare i conti con vecchie dinamiche relazionali, che sembravano essersi concluse tempo addietro, che riemergeranno come un fulmine al ciel sereno ma, stavolta, per essere affrontate e archiviate una volta per tutte.

La serata si candida come il momento più sereno della giornata.

11° posto Toro: lavoro flop. Un mix di apatia e fiacchezza colpirà, con tutta probabilità, i nati Toro di seconda e terza decade, e ciò non sarà affatto un bene per i lavoratori del segno, i quali saranno tacciati dai colleghi di spiccato lassismo.

12° posto Pesci: bizzosi. Contrariamente al proprio corredo astrologico, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe accantonare i buoni propositi serafici per far emergere il nervosismo accantonato nei giorni precedenti, specialmente nella cerchia amicale dove non le manderanno a dire.