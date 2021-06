Nel mese di luglio sul piano astrologico ci saranno quattro cambiamenti planetari degni di nota: il Sole passerà dal segno del Gemelli al Cancro, nel frattempo Marte e Venere si sposteranno dall'orbita del Leone alla Vergine e, in ultimo, Giove viaggerà dai gradi dei Pesci all'Acquario.

Oroscopo mensile su lavoro e fortuna favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: intuitivi. Il paradosso del mese di luglio per i nati Leone potrebbe essere rappresentato dal transito del Luminare diurno che, quando transiterà in Cancro, risulterà maggiormente benevolo rispetto a quando sosterà nel segno dei Gemelli.

Ciò accadrà presumibilmente perché Venere e Marte, stabili nel segno per gran parte del mese, tenderanno a stimolare il Sole nel primo segno d'Acqua, donando ai nativi il giusto mix tra acutezza mentale ed ottime intuizioni. Ad avere una marcia in più sul fronte pratico e professionale sarà soprattutto la prima decade, reduce da una prima parte del 2021 tutt'altro che semplice. Giorni fortunati: 12, 13 e 28.

2° posto Sagittario: opportunità. Se nella prima parte del mese il terzo segno di Fuoco godrà del sostegno di Venere, Marte e Saturno, seppur retrogrado, sullo sfondo sarà agli sgoccioli di luglio che il parterre planetario deciderà di dare due regali d'eccellenza ai nativi: il ritorno di Giove in Acquario e lo sbarco del Sole in Cancro.

Durante le prime tre settimane, quindi, i nati Sagittario saranno presumibilmente chiamati a mantenere le posizioni gerarchiche acquisite lavorando alacremente e bandendo lamenti o atteggiamenti indisponenti. Le ultime giornate mensili, invece, potrebbero regalare quelle opportunità professionali agognate da tempo, sebbene per perseguirle sino in fondo bisognerebbe attendere la fine del periodo estivo.

Giorni fortunati: 21, 26 e 31.

3° posto Pesci: incontri. Il Grande Benefico al giro di boa vorrà, c'è da scommetterci, premiare la terza decade di casa Pesci con delle nuove conoscenze professionale che che apriranno ai nativi nuovi spiragli nel mondo del lavoro. Stringere la mano ad un boss, specialmente nelle settimane centrali di luglio, avrà buone chance di rivelarsi l'inizio di un nuovo percorso professionale, soprattutto tra i nativi che prediligono lavorare alle dipendenze altrui.

Per le prime due decadi, invece, le possibilità in tal senso potrebbero essere meno orientate al prossimo futuro, come lavori stagionali o part-time. Giorni fortunati: 12, 18 e 19.

I mezzani

4° posto Gemelli: fine mese top. I ritmi blandi e routinari, che probabilmente trascorreranno i nati Gemelli durante le prime tre settimane, lasceranno spazio ad un mood decisamente più volitivo nel corso degli ultimi sette giorni mensili. Il parterre planetario, capitanato da Marte di Fuoco e Giove di ritorno nel loro Elemento, donerà dunque una parte finale del periodo ricca di voglia di fare e propensione allo stacanovismo, in particolar modo per i nativi che hanno da poco intrapreso un progetto lavorativo che riesce ad entusiasmarli.

Giorni fortunati: 23, 29 e 30.

5° posto Acquario: attendisti. Il ritorno del munifico Giove nel segno sarà inficiato dalla doppia retrogradazione che il pianeta e Saturno formeranno e ciò si sommerà alle alternate opposizioni di Marte e Venere. Tale trambusto planetario, però, avrà presumibilmente il dono di intimare ai nati Acquario di assumere un atteggiamento attendista sul fronte lavorativo, ma anche negli investimenti, così da evitare di fare il passo più lungo della gamba ed inimicarsi capi e colleghi. Giorni fortunati: 1, 4 e 31.

6° posto Scorpione: tenaci. Nonostante i probabili colpi bassi e le maldicenze che subiranno nell'ambiente lavorativo, soprattutto la seconda decade, i nati Scorpione potrebbero non dare troppo peso a questi colpi bassi, proseguendo il loro cammino professionale con la determinazione che spesso li contraddistingue.

A fine mese, invece, la prima e la terza decade potrebbero risentire di un pizzico di lassismo. Giorni fortunati: 3, 21 e 29.

7° posto Cancro: mille impegni. Tra incombenze pratiche e lavorative, specialmente sino al 20 di luglio, i nati Cancro potrebbero dover fare i salti mortali per adempierle tutte nel migliore dei modi. Lo stress sarà, com'è facile intuire, dietro l'angolo e per dribblarlo con arguzia basterà centellinare con dovizia le energie a disposizione (non troppe, in realtà) e ritagliarsi dei momenti di relax, durante i quali ricaricare le pile. Il periodo più delicato del mese, inoltre, dovrebbe essere rappresentato dagli ultimi quattro giorni, nei quali il poco conciliante duetto Giove-Saturno retrogrado renderà le prime due decadi più nervose del solito.

Giorni fortunati: 8, 12 e 21.

8° posto Bilancia: voglia di ferie. Alcuni rapporti professionali, esasperati prima da Marte in Leone e poi dal Sole in Cancro, diverranno probabilmente più controversi di quanto non lo erano in giugno, facendo emergere nel secondo segno d'Aria la viscerale voglia di prendersi una pausa. Complice la stagione estiva, saranno in molti i nati Bilancia che prolungheranno le ferie o, se la loro azienda non le prevederà, troveranno il modo di stare comunque lontani dal luogo professionale. Seppur il portafoglio, in alcuni casi, piangerà sarà, invece, un bene dal punto di vista mentale, perché tale pausa permetterà ai nativi di non dare di matto. Giorni fortunati: 19, 21 e 30.

9° posto Capricorno: contratti da rivedere. I nati nelle prime due decadi di casa Capricorno, intorno alla metà del mese, avranno buone possibilità di dover rivedere i propri termini contrattuali con l'azienda. Tale adeguamento, però, potrebbe essere al ribasso oppure, nel migliore dei casi, ridotto in termini di ore, permettendo così ai nativi di "arrotondare" con qualche lavoro part-time altrove. Leggermente meno ostiche, invece, le effemeridi per la terza decade che, specialmente se libera professionista, potrà contare su una prima settimana interessante sul fronte guadagni. Giorni fortunati: 2, 5 e 25.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: illusioni. Alla stregua di un miraggio in un'isola deserta, i nati Ariete vedranno, con ogni probabilità, in una proposta professionale delle opportunità di carriera e guadagno ben più allettanti di come saranno in realtà.

Difficile, vista la precarietà degli ultimi mesi, che il primo segno di Fuoco rinunci a tali occasioni lavorative e, soltanto col Sole d'Acqua, si renderà conto di aver riposto troppe aspettative nelle stesse. Giorni fortunati: 4, 6 e 30.

11° posto Toro: scelte. Le giornate dal 20 al 22, quando vi sarà il passaggio di testimone del Luminare diurno, potrebbero risultare le più impegnative ma importanti per il futuro professionale di casa Toro. I nativi, intorno a quella data, saranno chiamati ad analizzare con scrupolosità quale dovrà essere il prossimo percorso lavorativo da intraprendere per poi, durante gli ultimi tre giorni di luglio, mettersi di buona lena a porre le basi per il nuovo sentiero professionale.

Giorni fortunati: 7, 9 e 17.

12° posto Vergine: mutamenti. Il secondo segno di Terra vivrà, con ogni probabilità, un mese estivo all'insegna dei cambiamenti, sia esteriori che interiori. Dal punto di vista esteriore, a mutare saranno probabilmente alcune figure di riferimento lavorative o, in alcuni casi, l'azienda di riferimento preferirà puntare su un'altra persona, dandogli il benservito o spostandoli in un settore a loro poco congeniale. Il lato interiore, invece, sarà rappresentato dal modo di rapportarsi ai parigrado ed ai superiori, il quale dovrà essere rivisto dai nativi per renderlo il più distaccato e professionale possibile. Giorni fortunati: 1, 18 e 29.