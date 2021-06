Le previsioni astrologiche per la prossima settimana ovvero quella che va da lunedì 21 a domenica 27 giugno rivelano ottimi propositi per il segno dell'Ariete, difficoltà in arrivo per il Toro e per i Pesci. Novità professionali per il Sagittario, Vergine determinata, Acquario fortunato. Scopriamo in dettaglio cosa rivela l'Oroscopo settimanale dei dodici segni zodiacali.

L'oroscopo dal 21 al 27 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana promettente per il segno zodiacale dell'Ariete. Gli astri vi tramanderanno buona luce e questo vi darà una spinta in più per affrontare le prossime giornate.

Anche a livello professionale godrete di un'ottima armonia con il vostro partner.

Toro: non lasciate perdere le buone occasioni, quando vi si presenta una buona opportunità è meglio coglierla subito al volo prima che sia troppo tardi. La settimana in arrivo potrebbe riservarvi qualche piccola difficoltà a livello professionale ma nulla di irrisolvibile.

Gemelli: conoscete bene chi vi sta accanto, per questo motivo, a volte, bisogna avere una maggiore comprensione riguardo a certi comportamenti, e se è necessario, bisogna cercarne le ragioni. Un cambiamento improvviso, nella famiglia o nella carriera, non è sempre facile da accettare.

Cancro: avete da poco intrapreso una nuova iniziativa e, dopo tanti sforzi, avete molte aspettative per il futuro.

Ricordatevi che è importante mettere tutto il vostro impegno anche dopo aver raggiunto i vostri primi obiettivi. Soltanto con costanza e determinazione, riuscirete ad ottenere i vostri obiettivi.

Previsioni astrologiche settimanali dal 21 al 27 giugno, da Leone a Sagittario

Leone: non trascurate il vostro o la vostra partner, in questo periodo, ha particolarmente bisogno delle vostre attenzioni.

Trovate 'una buona scusa' per annullare gli impegni meno importanti e passate più tempo con chi, in questo momento, necessita della vostra vicinanza.

Vergine: passate questi giorni con la giusta serenità d'animo, gli ultimi eventi non hanno in alcun modo influito negativamente sul vostro umore. Siete forti e determinati, pronti ad affrontare la vita ed ogni suo cambiamento ma non dimenticate però che 'alcuni cambiamenti' potrebbero determinare anche grandi responsabilità.

Scorpione: uscite facilmente da una situazione difficile e sapete sempre rialzarvi; tuttavia, queste ultime settimane hanno messo a dura prova la vostra resistenza. Anche voi avete i vostri limiti, se non riuscite a raggiungere determinate mete, a volte, la cosa migliore da fare è accontentarsi.

Sagittario: non circondatevi di persone false, avete già moltissimi buoni amici. Nella settimana in arrivo fate le vostre considerazioni ed allontanate chi potrebbe non essere una buona compagnia in futuro. Nella settimana in arrivo, potrebbero esserci delle novità sul lavoro: non fatevi scappare le buone opportunità.

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: siete ancora in tempo per realizzarvi, non tutto è perduto, avete ancora moltissime opportunità per il futuro.

Non lasciatevi travolgere dal pessimismo, avete tante qualità che potete mettere in campo, anche se non tutti riescono ad apprezzarle, voi sapete bene quali sono le vostre capacità.

Acquario: avete attraversato una fase difficile in questo ultimo periodo. Siete riusciti a superare molti imprevisti in passato e questo vi ha sicuramente reso più forti; tuttavia anche voi avete le vostre fragilità, anche se spesso, cercate di nasconderle. La settimana entrante potrebbe essere quella giusta, Giove e Saturno vi accompagneranno verso il top della forma: cercate di sfruttarla al massimo, perché anche la fortuna potrebbe girare dalla vostra parte.

Pesci: state attenti agli avvenimenti futuri. Ci saranno molti ostacoli da affrontare ed è bene cominciare a prepararsi in anticipo.

In questa settimana la Luna non sarà molto favorevole per i Pesci: probabili imprevisti in arrivo sul lavoro.