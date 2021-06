Venerdì 11 giugno troveremo sul piano astrale Marte viaggiare dall'orbita del Cancro (dove risiedono la Luna e Venere) al segno del Leone, mentre Saturno sosterà sui gradi dell'Acquario. Urano, invece, resterà nel domicilio del Toro, così come Plutone continuerà il moto retrogrado in Capricorno. Sole, Mercurio e il Nodo Lunare, infine, permarranno in Gemelli, come Nettuno assieme a Giove proseguiranno il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno roseo per Acquario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: dritti al punto.

Lo sbarco di Marte nell'amico Leone sarà, con ogni probabilità, una manna dal cielo per il primo segno di Fuoco, il quale assumerà un mood schietto e intraprendente, che gli permetterà di andare al nocciolo di ogni questione con estrema naturalezza. Determinazione meno evidente, invece, per la prima decade, che risentirà di un pizzico di nervosismo figlio di ciò che non girerà come desiderato.

2° posto Gemelli: finanze in rialzo. I nati Gemelli avranno a che fare, nel giorno che precede il weekend, con l'ottava casa illuminata dal trigono tra il Luminare diurno e il Grande Malefico, che gli permetterà probabilmente di ricavare un profitto da uno spostamento di denaro, in particolar modo per i mediatori di borsa e banchieri del segno.

3° posto Leone: spiragli professionali. Sebbene la Luna nel segno che li precede e Mercurio retrogrado d'Aria tenderanno a offuscarli, i nati Leone avranno buone chance di scorgere qualche nuovo spiraglio professionale che andrebbe coltivato con dovizia. In realtà, soprattutto adesso che Marte ha terminato l'opposizione a Plutone, tali opportunità lavorative saranno semplicemente più evidenti, ma erano già presenti dal Novilunio in Ariete del 12 aprile.

I mezzani

4° posto Bilancia: volitivi. Similmente all'amico/nemico Ariete, anche i nati Bilancia trarranno presumibilmente un gran profitto dal cambio di domicilio marziale che, sbarcando in Leone, gli permetterà di attingere nuovamente al loro bottino energetico senza riserva alcuna.

5° posto Cancro: amore top. Malgrado qualche paturnia professionale potrebbe dar da pensare nelle ore mattutine, dall'ora di pranzo il primo segno d'Acqua si concentrerà perlopiù sui sentimenti, sfoggiando la sua innata indole romantica nel ménage amoroso.

6° posto Pesci: pensierosi. I raggi benevoli gioviali nel segno risulteranno, c'è da scommetterci, meno intensi degli ultimi giorni e di conseguenza la quadratura tra Mercurio e Nettuno nella loro orbita diverrà più pressante, rendendo il terzo segno d'Acqua distratto e pensieroso.

7° posto Sagittario: taciturni. Semaforo acceso sul giallo nel settore lavorativo di casa Sagittario questo venerdì, coi nativi che noteranno qualche stortura messa in atto dai nuovi colleghi, ma preferiranno non puntare il dito su nessuno, rimanendo in silenzio. Tale mood taciturno, oltre a fargli vivere il turno professionale più placidamente, gli permetterà di non inasprire ulteriormente i toni nell'ambiente dove operano.

8° posto Capricorno: umore flop. La Bianca Signora a braccetto del Luminare notturno, entrambi opposti al loro Sole di nascita, mineranno probabilmente il tono umorale nativo, già messo sotto pressione nelle ultime settimane, specialmente se una persona cara sottolineerà qualche loro manchevolezza.

9° posto Vergine: lavoro flop. Insofferenti e destabilizzati, a causa di Giove e Nettuno opposti oltre alla quadratura Saturno-Urano ancora nel vivo, i nati Vergine potrebbero sfogare le loro frustrazioni con capi e colleghi. Oltre a rivelarsi inutile come scelta, tale atteggiamento potrebbe divenire controproducente, quindi meglio ingoiare qualche rospo e proseguire a testa bassa.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: esausti. Giornata da prendere con le pinze per la prima decade di casa Acquario, la quale dovrà probabilmente fare i conti con turni professionali e attività domestiche particolarmente stressanti, giungendo a sera esausta.

11° posto Scorpione: bizzosi. Marte e Saturno, opposti tra loro ma schierati per fomentare il nervosismo dei nati Scorpione, potrebbero rendere queste 24 ore un terreno minato nella cerchia delle relazioni, dove alla minima provocazione il terzo segno Fisso scatterà come una molla.

12° posto Toro: amore flop. Le atmosfere simbiotiche e affettuose nel nido domestico lasceranno, c'è da scommetterci, spazio a un clima tutt'altro che conciliante questo venerdì, giornata nella quale i nati Toro risulteranno gelidi e introspettivi nei riguardi dell'amato bene.