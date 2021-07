L'Oroscopo del giorno 12 luglio 2021 è pronto a mettere in chiaro il responso generato dall'Astrologia, in questo contesto applicata ai segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. Sotto la dura lente astrale la giornata di inizio settimana coincidente con l'ovvio lunedì: ansiosi di scoprire se il vostro rientrerà tra i segni fortunati del periodo? Certi della risposta affermativa, passiamo pure a decantare le previsioni zodiacali di lunedì per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primissimo piano l'oroscopo del 12 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 12 luglio

Bilancia: ★★★★★. Lunedì giornata a dir poco formidabile, sia nelle cose legate agli affetti che a quelle inerenti le attività lavorative. Secondo le previsioni zodiacali del 12 luglio, per quanto riguarda l'amore, stuzzicate la fortuna perché durante questo giorno potrebbe guardare con insistenza dalla vostra parte. Potreste, infatti, metter fine ad una annosa diatriba coniugale oppure realizzare qualche sogno extra, ovviamente sempre in ambito di coppi. Single, le stelle vi hanno programmato incontri eccitanti e tanta allegria. Godetevi questa giornata gioiosa, sarà solo un anticipo di quel che vi attende in futuro. Auguri! Nel lavoro, avrete una vena creativa e riuscirete a cogliere tutte quelle sfumature necessarie per realizzare qualcosa di veramente unico e vincente: mettendoci tutto il vostro impegno arriverete in alto.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì annunciano a voi del segno una giornata all'insegna della solita routine. Per i sentimenti, se non in tutti i campi almeno in quelli più impegnativi o a rischio metteteci un po' più di attenzione, ok? Intanto, per quanto riguarda l'amore di coppia, le notizie in arrivo dalle stelle non sono troppo negative, anzi.

Se dovesse esserci qualche piccola schermaglia tra voi e la persona amata, questo potrebbe non nuocere affatto. Diciamo che vi obbligherà ad aumentare la vostra attenzione nei confronti del partner e questo è un bene. Single, una vocina in questo avvio di settimana continua a sussurrare all'orecchio nuove strategie amorose: che cosa aspettate?

Alcune situazioni invitano a prendere l'iniziativa, soprattutto riguardante "quella cosa" che sapete: datevi da fare! Nel lavoro, dovete iniziare a gestire le vostre cose in maniera autonoma, anche perché i rapporti con le persone che vi circondano, nel vostro ambito, saranno ottimali. Proseguite nel percorso attualmente intrapreso.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di lunedì 12 luglio al Sagittario indica una giornata stressante. Forse si presenterà a voi con le carte poco convincenti riguardanti i periodi "sottotono". In amore, un po’ di stanchezza, dovuta allo stress accumulato nel corso della settimana, vi toglierà un po’ di entusiasmo e di energia. Lasciate stare i programmi più stressanti della giornata o impegni residui strascicati dall'appena trascorso weekend: optate per svaghi tranquilli.

Per i single, le stelle chiedono un paio di cosette: avete capito cosa volete da una relazione? Soprattutto, avete ancora voglia di intraprenderne una? Prendetevi una pausa e pensateci un bel po' prima di accettare un nuovo incontro, sarà meglio. Nel lavoro, se non saprete cogliere al volo ciò che è utile per la vostra professione, non riuscirete a trarne vantaggi. Nel dubbio, restate sereni e lasciate passare questa giornata.

Oroscopo e stelle del giorno 12 luglio

Capricorno: ★★★★★. La giornata del 12 luglio partirà a gonfie vele quasi in tutto. In amore, abbandonatevi all'ebbrezza del cuore: questo è il suggerimento per questo lunedì, direttamente consegnato dalle stelle. Lasciate andare dubbi e paure facendo un'auto analisi sul vostro futuro: vivrete senz'altro con più con gioia il momento.

In merito agli affetti, sarà un lunedì da segnare in agenda per tanti nativi: le stelle regaleranno un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore. Single, mostratevi aperti e comprensivi con la persona che sapete, cercando di affrontare una volta per tutte ciò che non soddisfa, ovviamente in vista di un eventuale rapporto di coppia. Occupatevi seriamente del vostro benessere fisico. Nel lavoro, dovrete essere molto diplomatici e persuasivi dinanzi ad una opportunità che si presenterà durante questa giornata: evitate atteggiamenti sbagliati, così facendo tutto andrà bene e sarete molto apprezzati.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un lunedì sottoposto a poca cura da parte delle buone stelle, anche se non mancheranno occasioni da poter sfruttare in alcuni ambiti.

L'Astrologia sul periodo consiglia, soprattutto in amore, di non lasciare indietro troppi problemi, alla fine potreste ritrovarveli da risolvere tutti insieme. Siate comunque prudenti evitando di intraprendere progetti che richiedano un'attenta valutazione a lungo termine, soprattutto in ambito di coppia. In campo sentimentale, parlando di single, qualcuno del segno potrebbe presto provare dei sentimenti forti come nelle fiabe. Considerate comunque che solo nei racconti principe e principessa "vissero felici per sempre", nella vita reale non è sempre così: adattatevi alle circostanze. Nel lavoro, le stelle vi caricheranno di energia ed avrete tanta voglia di apportare modifiche positive. Finalmente riuscirete nei vostri intenti, anche perché i tempi sono quelli giusti: dopo tanta attesa adesso potete farlo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 12 luglio, preannuncia un avvio di settimana abbastanza buono. Per quanto riguarda l'amore, a rendere ancora più leggera e spensierata questa giornata sarà (forse) l'arrivo di una bella notizia che vi verrà data dal vostro partner: rallegratevi! Aprite il vostro cuore alle novità che senz'altro ci saranno per tanti di voi. Pur senza rompere schemi e tradizioni, potete ambire a costruire qualcosa di nuovo che duri nel tempo: sappiate rinunciare volentieri a parte dei vostri programmi per dare una mano al partner o alla persona che più vi stimola. Per coloro ancora single, dovete cercare di non chiudervi nel guscio. Facendo così quante occasioni avete perso per strada a causa dell'inguaribile timidezza che vi assale.

Mettetevi alla prova e datevi da fare. Nel lavoro dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le nuove esperienze che vi si presenteranno, ma dovrete anche cercare di domare le vostre impulsività. Per ottenere successo servirà rimanere molto concentrati.

Classifica 12 luglio, le stelle dei dodici segni

Illusioni o fatti concreti in arrivo dall'oroscopo per questo lunedì? Sperando siano fatti e non solo parole campate in aria, diamo una controllata alla onnipresente scaletta della positività dei dodici segni, certamente alla ricerca dei più fortunati. Quest'oggi, alla testa della classifica completa interessante la giornata del 12 luglio troviamo a pieno titolo il Toro. A seguire leggermente sotto, seppur sempre in favorevole posizione, quattro segni fortunati che andremo subito a svelare nello specchietto riepilogativo sottostante.

Le stelline di lunedì 12 luglio: