L'Oroscopo del giorno 9 luglio 2021 è pronto ad analizzare la giornata numero cinque di questa settimana. Posti sotto osservazione quest'oggi, i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Ovviamente, l'attenzione sarà tutta puntata su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per quanto concerne le analisi astrologiche su sentimenti e attività lavorative. Pronti a scoprire come saranno le stelle in questa parte terminale della settimana?

Favorito alla grande da un splendida Luna in Cancro, al segno dei Pesci spetta l'ambita prima posizione al "top del giorno".

Al contrario, volendo svelare uno dei tre segni in difficoltà nel periodo, le previsioni zodiacali di venerdì 9 luglio pronosticano piccoli intoppi in amore e nel lavoro agli amici nativi dell'Acquario: quest'ultimi saranno penalizzati da Venere e Marte in opposizione a Saturno (Pianeta di settore).

Andiamo a dettagliare meglio il pensiero delle stelle iniziando a togliere il velo all'oroscopo del 9 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 9 luglio

Bilancia: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, classificata con le quattro stelline relative ai periodi di routine. Le previsioni di venerdì indicano in amore il solito tran-tran: per vivere con tranquillità e serenità questa giornata dovrete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici.

Riuscirete ad essere più presenti nella coppia? Se siete uniti da poco, potrete godere di uno splendido periodo con un'intesa sessuale davvero inconsueta. Single, l'argomento "amore" sarà tra i vostri preferiti in questo periodo. Grazie alla buona predisposizione ai rapporti sociali vi sentirete inclini a fare nuove conoscenze a scopo d'amicizia eventualmente da trasformare in rapporto sentimentale.

L’accordo con amici e persone speciali sarà eccellente. Nel comparto lavoro, vi sentirete un pò più sospettosi del solito preferendo non condividere le vostre idee con nessuno: siamo d'accordo!

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano una giornata di routine, questo in base alla qualità delle effemeridi del giorno in relazione al vostro segno.

In amore, specie con il partner, non mancherà qualche momento di nervosismo causato di un diverso modo di gestire la vita quotidiana: cercate un compromesso, è la soluzione migliore. Se avete già una vita di coppia ben strutturata, non lasciate che piccole incomprensioni creino tensioni inutili. Nel caso, chiarite sul nascere ciò che vi disturba o v’infastidisce. Single, una persona cara parlerà sinceramente dei suoi sentimenti verso di voi, perciò evitate di restare sorpresi. Questa fase sarà dolce e voi, se siete già innamorati, vi sentirete inclini a dimostrarlo a chi sapete: decidete subito, si o no all'amore? Nel lavoro, riuscirete a dare il meglio di voi, soprattutto se avete la possibilità di collaborare con colleghi preparati.

Sagittario: ★★. L'oroscopo di venerdì 9 luglio al Sagittario prevede una giornata abbastanza ostica da governare. Nessuna o poche novità di rilievo: sarete un po' taciturni ma vi dedicherete ugualmente alle attività quotidiane con la solita passione. In amore, state attenti: se vi dovesse passare per la testa di sfogarvi sulla persona amata, magari trattandola male, non potete pretendere che faccia finta di nulla, anche perché prima o poi potrebbe stancarsi e reagire in malo modo. In qualche caso piccoli problemi in ambito di coppia, specie per quelli con più di un motivo per fomentare discussioni, sarà da mettere in conto nella parte centrale della giornata. Per i single, forse la precisione e la puntualità non saranno le vostre doti migliori, ma saranno largamente compensate dalla simpatia e dalla fantasia: fatevi apprezzare per quello che siete.

Nel lavoro cautela consigliabile se non necessaria: sapete bene che eventuali errori non vi saranno facilmente perdonati, quindi costare in termini economici..

Oroscopo e stelle del giorno 9 luglio

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo venerdì partirà davvero con un'invidiabile sprint per tanti del segno. In generale, avrete tantissima energia da vendere e una grande voglia di fare ed è questo che più apprezzeranno le persona che avete al vostro fianco. In merito agli affetti, Luna e Venere (speculari positivi al 90%) saranno pronti a favorirvi, colorando la vita affettiva con quel pizzico di solare allegria che non guasta. Per alcuni di voi si delinea già la possibilità di un legame nuovo, anche se potenzialmente trasgressivo: siete in coppia?

Allora fate vobis! Single, il periodo si prevede ottimo: affascinanti come non mai, eserciterete il vostro appeal nella maniera più intrigante e vantaggiosa. Se eventualmente foste indecisi sul da farsi, aspettate. Nel frattempo concedetevi pure qualcosa che desiderate da tanto tempo: divertitevi e rilassatevi. Nel lavoro brillerete per la vostra intraprendenza e le vostre idee in futuro saranno vincenti.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani pensano possa arrivare un periodo davvero sotto le attese, dunque preventivato con le tre stelle del "sottotono". La parte finale della settimana, pe quanto riguarda il lato amoroso, lascia presagire che non sarà proprio un momento felicissimo: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi, specialmente nei confronti del partner, potreste uscire malconci dallo scontro e, forse, il gioco non vale nemmeno la candela.

In qualche caso poi, potreste sentirvi un po' turbati e forse vi comporterete in modo scontroso con chi avete vicino, tendendo a seguire più l'istinto che la ragione: non è che ultimamente state un po' esagerando? Invece qualcuno tra voi single si sentirà un po' incompreso, senza motivo, insomma senza neanche riuscire a capire il perché. A fronte di ciò, le previsioni del giorno vi chiedono espressamente di rilassarvi. Nel lavoro invece, giorni fa non avete calcolato bene alcune uscite di denaro, adesso meditate su quanto potrebbe costare tale svista: restate calmi, a tutto si rimedia.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di venerdì 9 luglio, predice che partirà e chiuderà in modo efficace questa parte finale della settimana.

Il periodo a tratti potrebbe regalare anche sprazzi di fortuna, diciamo pure addirittura sfacciata! In amore, il periodo si presume possa essere davvero splendido per tutti, in primis per coloro che stanno vivendo già una bella storia d’amore. In tanti sentirete di nuovo di appartenere totalmente alla persona amata, senza alcuna riserva ed a prova di qualsiasi tentazione. Favoritissimi gli inviti a scatola chiusa (da accettare al volo) e/o gli svaghi. Rilassatevi, siate meno sospettosi, godetevi la bella intesa con il partner. Single, il Sole in ottimo aspetto annuncia una giornata veramente strepitosa per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Oltre a veri guizzi di passione nei confronti della persona che sapete, saprete instaurare una nuova e forte intesa sessuale: bene così!

Nel lavoro invece, talune attività sembreranno accumularsi, per questo cercate di organizzarvi al meglio in modo da gestire eventuali impegni in scadenza.

Classifica 9 luglio, le stelle dei dodici segni

Le stelle hanno già dato il proprio benestare a quei (pochi) segni preventivati con massima fortuna. Anello della bilancia in fatto di positività o negatività, come al solito, la qualità delle effemeridi rilevate sul periodo in analisi espressa dalla nostra classifica del giorno. A questo giro l'Astrologia guarda con fiducia al segno dei Pesci, senz'altro il migliore di tutti e meritatamente assegnatario della posizione al "top del giorno". Andiamo a svelare il grado di positività attribuito dalle stelle ai restanti segni per la giornata del 9 luglio.

Le stelline di venerdì 9 luglio: