Un'altra settimana sta per giungere al suo termine ed il mese di luglio si prepara ad accogliere a braccia aperte l'arrivo di un nuovo weekend, con un'ondata di notizie a dir poco interessanti. Secondo quanto previsto dall'Oroscopo, la fortuna deciderà di avvolgersi attorno alle giornate della Vergine e dell'Ariete, rendendoli due tra i segni maggiormente fortunati di tutto il periodo in questione. Chi è nato sotto al segno della Bilancia potrà godere di attimi interessanti all'interno della vita di coppia, mentre lo Scorpione, contrariamente ai segni precedenti, dovrà prepararsi ad affrontare la nascita di battibecchi e tensioni in ambito sentimentale.

Nonostante qualche piccola discussione facilmente superabile, ci si potrà organizzare per trascorrere del tempo in più in compagnia della propria famiglia e delle persone care.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio dei vari segni zodiacali.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno dell'Ariete rientra tra quei segni zodiacali maggiormente fortunati. Se si osserva all'ambito lavorativo, una notizia positiva potrebbe sopraggiungere nei prossimi giorni, così come se si decide di dare uno sguardo alla parte economica della propria vita. In ambito sentimentale non ci sarà nulla di cui potersi lamentare, se non la nascita di qualche piccolo e flebile battibecco facilmente sorpassabile.

Toro - i nativi di questo segno zodiacale farebbero meglio a tendere attentamente orecchie ed occhi per cogliere quante più notizie possibili. Lungo il cammino, specialmente in questi giorni del nuovo weekend, ci si potrebbe imbattere in occasioni che sarebbe meglio non lasciarsi sfuggire, specialmente per coloro che vorrebbero fare il passo decisivo all'interno della vita di coppia.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrebbe godere di attimi di fortuna non preventivati che, nonostante non risultino così frequenti in questo periodo, contribuiranno a fornire una carica positiva di energie per permettere di mantenere il giusto equilibrio. In ambito lavorativo non ci saranno, almeno in apparenza, problematiche troppo complicate da dover gestire.

Cancro - grazie ad una posizione astrale ottimale, il segno del Cancro non dovrebbe avere nulla di cui preoccuparsi. Riuscire a far conciliare gli impegni lavorativi con i propri hobby ed i vari impegni gestionali della propria vita non sarà così complicato come potrebbe sembrare e nessuna situazione riuscirà a ledere l'entusiasmo e la gioia di questo segno zodiacale. L'amore dei figli e delle persone amate non mancherà certo di palesarsi durante l'arco delle prossime giornate.

Leone - nonostante una vita lavorativa un po' movimentata, soprattutto in questo ultimo periodo, anche il segno del Leone avrà la possibilità di ritagliare qualche attimo di tempo da poter dedicare a sé stesso ed al proprio partner.

Abbandonarsi alle coccole ed alle attenzioni della persona amata potrebbe essere un'idea a dir poco favolosa.

Vergine - secondo quanto previsto dall'oroscopo del nuovo weekend del mese, anche il segno della Vergine avrà modo di cimentarsi in vari ambiti della vita ed ottenere i risultati sperati. L'ottimismo non mancherà di certo e grazie ad una posizione astrale favorevole sarà accompagnato da un'ondata non indifferente di fortuna. Attenzione, però a non esagerare troppo, in quanto le energie fisiche e mentali non sono illimitate.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo quanto previsto dall'oroscopo, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione potrà godere di attimi indimenticabili e non troppo distanti dalla fortuna.

Una posizione astrale ottimale permetterà ad un'influenza positiva di investire il segno della Bilancia e donargli così un'ondata di sensazioni ed emozioni apparentemente nuove. La gioia e la felicità non mancheranno di certo, così come qualche introito economico in più potrebbe aiutare l'avvicinarsi di queste sensazioni.

Scorpione - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo weekend di luglio sembra preannunciare l'arrivo di qualche nota dolente all'interno della vita di coppia. L'equilibrio e l'intesa con il partner verranno messi sotto osservazione e la nascita di qualche discussione "di troppo" potrebbe lederne la stabilità. Meglio risolvere le varie questioni il prima possibile ed organizzare una gita fuori porta in compagnia delle persone amate.

Sagittario - per il segno in questione non sembrano esserci problematiche all'orizzonte. Stando alle previsioni dell'oroscopo ci si potrà cimentare nell'organizzazione di qualche giornata da trascorrere con la propria famiglia e la presenza di uno o più amici fidati non potrà far altro che aggiungere gioia ed allegria alle emozioni già provate.

Capricorno - nonostante qualche piccolo rallentamento in ambito lavorativo, il segno del Capricorno potrà godere di giornate interessanti ed all'insegna del relax e del divertimento. L'oroscopo di questo nuovo weekend di luglio non sembra preannunciare nulla di eccessivamente negativo, permettendo così ai nativi del segno in questione di tirare un semplice sospiro di sollievo.

Acquario - una mole troppo eccessiva di lavoro potrebbe portare ad un innalzamento dei livelli di stress che in alcuni casi sembrerà divenire ingestibile. Riuscire a trovare nuovamente l'equilibrio perduto e ricercare la propria stabilità interiore non sarà un lavoro facile, ma grazie alla vicinanza della famiglia e delle persone amate ci si potrà cimentare in questa ricerca non sempre vana.

Pesci - i nativi di questo segno zodiacale, secondo le previsioni dell'oroscopo, potranno prepararsi ad accogliere l'arrivo di notizie particolari e positive, specialmente se si è in attesa di una promozione o di un aumento all'interno dell'ambito lavorativo. Gli sforzi fatti fino a questo momento troveranno finalmente un riscontro e potranno essere ricompensati. Attenzione a non esultare troppo: ogni cosa dovrà essere meritata.