L'Oroscopo di domani, venerdì 9 luglio, è pronto a svelare come andrà la giornata. In primo piano, la presenza della Luna in Cancro, certamente ben disposta non solo nei confronti del segno di Acqua appena citato ma anche verso altri segni tipo Vergine e Ariete. L'Astro d'Argento come sappiamo risulta essere molto importante in Astrologia in quanto favorisce il settori della vita quotidiana che vanno per la maggiore: l'amore, l'amicizia i rapporti interpersonali ed i sentimenti in generale.

Volendo sottolineare quali saranno eventualmente i segni un pochino giù nel periodo, le previsioni astrologiche del 9 luglio puntano decisamente il dito in direzione del Toro, giudicato in giornata "no".

A questo punto non rimane che partire subito con l'approfondire per bene i segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, giusto il tempo di annunciare la classifica quotidiana posta a seguire.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 9 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 9 luglio al segno dell'Ariete predice una giornata strepitosa! Se i vostri obiettivi sono ad un passo dall’essere realizzati, non abbiate paura di andare fino in fondo. Il futuro vi prospetta roseo, ma soltanto se farete in modo di condividere la vostra felicità con coloro che vi sono vicini.

Essi sono dei validi supporti e non è giusto tagliarli fuori dalla vostra vita. In amore, le stelle vi pongono nello stato d'animo ideale per abbandonarvi totalmente a sogni e tentazioni, così in serata, ci saranno dei dolci momenti, con parole affettuose da sussurrare al partner. Domani e dopodomani saranno due giornate altamente favorevoli per la comunicazione, gli scambi sociali, le amicizie, i gruppi e le collaborazioni di vario tipo ma anche ottime per i viaggi e gli studi.

Vi dovreste sentire più leggeri e più inclini a divertirvi. Date retta al cuore che non sbaglia mai. Single, le stelle vi ispireranno slanci appassionati verso la persona che vi piace tanto, però ogni tanto guardatevi anche intorno: potreste scoprire che qualcuno vi sta osservando con interesse e forse poter regalare dei momenti davvero dolci.

Nel lavoro, vi saprete districare egregiamente in una questione complessa: prontezza e intelligenza strategica vi sorreggeranno.

Toro: ★★. Sul vostro cielo non ci sono schiarite, perciò la situazione astrale non migliora. Il che vuol dire che equivoci e disguidi sono sempre in agguato. Per fortuna voi del segno avete le spalle robuste e trovate le energie necessarie per fronteggiare qualsiasi avversità e avere la meglio. In campo sentimentale, il rischio che correte in questo periodo è quello di sentirsi sotto assedio, oppure di arrivare a pensare che tutti o tutto vi siano contro. Non cedete alla tentazione di reagire male nei confronti del partner e non fatevi prendere la mano dall'impulsività o dal bisogno di agire ma affidatevi a un'attenta analisi delle situazioni prima di prendere qualsiasi decisione.

Single, è giunta l'ora di separare i veri amici dagli impostori e di riesaminare alcuni rapporti più stretti. Pensate soprattutto a quali sono gli amici sempre cortesi e disponibili nei vostri confronti, a quando avete un problema, a coloro sbrigativi o sbadati e spesso assenti. Dai, fate un serio esame e decidete chi non merita più le vostre attenzioni: penna, notes e pronti a tirare la linea! Nel lavoro, state all'erta, non è più tempo di impigrire sui risultati ottenuti. Questo giorno vi obbligherà a ingranare la marcia e mostrare le vostre migliori qualità.

Gemelli: ★★★★. Questa dolcissima Luna in Cancro è discretamente sintonizzata nella vostra lunghezza d'onda e vi rende abbastanza romantici, sufficientemente disponibili e in parte anche leggermente comprensivi.

Insomma, dei pezzi di pane! Se di recente avete avuto qualche screzio con la persona che amate, è il momento per appianare tutto. In amore, sentirete la necessità di rendere il dialogo con la persona che avete nel cuore più intenso e profondo: allora mettetevi d'impegno in modo da riuscire a trovare le parole adatte per esprimere ciò che provate, oppure per tradurre i vostri gesti in frasi incisive e significative. Single, vi sta succedendo qualcosa ma non sapete bene che cosa. I sentimenti che nutrite per una persona, che fino a questo momento era considerata solo come una bella amicizia sta lentamente cambiando, indipendentemente dalla vostra volontà, e questo vi meraviglia e vi inquieta molto...

Nel lavoro, se avete in mente un progetto per il quale siete disposti a sacrificare il vostro tempo libero, potete contare sull'aiuto di persone importanti, capaci di agevolarne la buona riuscita.

Oroscopo e stelle di venerdì 9 luglio

Cancro: ★★★★★. Il gioioso momento offerto dalla Luna in congiunzione al Sole, entrambi presenti nel comparto, imbastiscono flussi molto positivi verso il vostro segno, promettendo di essere efficacissimi nell’esaudire ogni aspettativa. Di certo non sarete modesti nel chiedere cose o aspettare risultati positivi, sapete bene di avere in mano ottime e proficue carte pronte da giocare. Per i sentimenti, il dialogo sarà l'arma vincente sia se dovete chiarire una questione in sospeso, sia se siete orientati verso nuove idee, perché le stelle saranno comunque con voi.

Sarà difficile non essere euforici in questo giorno, basterà saper cogliere l'occasione giusta e viverla di getto insieme a chi si ama. Single, i pianeti saranno dalla vostra parte e anche un piccolo sorriso in questa giornata potrebbe valere molto di più di tante parole. Dunque non perdetevi in grandi discorsi ma puntate tutto sulla simpatia. Potreste così raggiungere dei significativi obiettivi sentimentali, magari tra quelli che vi siete prefissati nell'ultimo periodo. Nel lavoro, il tempo che scorre non fa paura! D'altronde, recita un saggio detto: "Chi semina poi raccoglie!" ed i vostri sforzi daranno molto presto i loro frutti. Se sarete pazienti sarete ricompensati.

Leone: ★★★★. Le situazioni affettive e le questioni private sono abbastanza scorrevoli.

Le cose vanno un tantino meno bene per quanto riguarda la parte economica o lavorativa. Il fatto non dovrebbe sorprendervi più di tanto visto che ultimamente molti nativi del segno si sono dati alla cosiddetta "pazza gioia". In amore, parlare con il partner sarà importante per chiarire qualche dubbio, approfittatene perché vi sentirete subito meglio. Questa potrebbe davvero essere la giornata giusta per migliorarsi e ripartire con positività e buon umore. Single, se siete in cerca dell'anima gemella non dovrete esitare a farvi avanti, è il momento giusto per le dichiarazioni. Vi dedicherete con grande abilità a coltivare contatti molto utili, in grado di aprirvi facilmente nuove e più stimolanti prospettive.

Sappiate che l'intraprendenza e la vitalità non mancheranno, per cui cercate di reagire positivamente anche di fronte a qualche notizia diversa da come eventualmente ve la sareste aspettata. Nel lavoro, l'intuito vi sorreggerà e vi mostrerà quale direzione imboccare per essere certi del successo. A patto che non vi facciate rallentare da questioni di natura squisitamente privata.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 9 luglio, vede alcune questioni tra quelle che più avete a cuore divenire sempre più scorrevoli, come anche tutto ciò che riguarda l’ambito dello svago e del divertimento. Siate sereni, nessun ostacolo si interporrà tra voi e la felicità. In campo sentimentale, i vostri sogni sono soddisfatti da una benevola Venere.

Se lo desiderate, approfittate pure di questo periodo magari per "sistemarvi" definitivamente e non pensarci più... Per le coppie formate da tempo la giornata di venerdì rappresenterà un momento di revisione e probabili positivi cambiamenti. Sarete tranquilli e sereni, forse perché riuscirete a giostrare nel modo giusto impegni e tempo libero e tutto ciò che vorrete. Single, se avete pensato a regalarvi un viaggio, riflettete bene su cosa vi aspetta: una quieta settimana di relax, un tuffo nella cultura di altri popoli o un'avventura appassionante? Pensate, riflettete e poi scegliete ciò che fa al caso vostro. Nel lavoro, riuscirete a raggiungere i risultati prefissati, grazie alla collaborazione con i vostri colleghi.

Per qualcuno del segno potrebbero esserci in arrivo meritate gratificazioni e giusti guadagni.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 9 luglio.