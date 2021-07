Un'altra settimana di luglio sta per giungere al suo termine, preparandosi ad accogliere l'arrivo di un nuovo weekend e a lasciare il posto ad un periodo decisamente migliore per qualcuno. L'Oroscopo di questo fine settimana, il terzo per il mese in questione, preannuncia giornate di ripresa per lo Scorpione, con i livelli di stress che tornano finalmente ad essere gestibili, mentre l'Acquario dovrà continuare a fare i conti con qualche piccolo problema che dall'inizio della settimana non sembra voler sfumare. Chi invece è nato sotto al segno dell'Ariete potrà godere di ottimi attimi di tenerezza con il partner, ma dovrà stringere i denti guardando al lato economico.

Momenti non proprio semplici per il Capricorno, che tutto sommato riuscirà a godersi il weekend in questione senza troppe problematiche, mostrando un sorriso e una gioia invidiabili.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questo terzo weekend del mese preannuncia l'arrivo di giornate ottimali per quanto riguarda la vita sentimentale. Chi vive già una relazione stabile potrà quindi godere di attimi indimenticabili, così come chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe imbattersi in essa durante le prossime ore. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico e quello lavorativo, sfortunatamente, non sembrano esserci grandi cambiamenti all'orizzonte.

Toro - la settimana appena trascorsa non sembra essere stata tra le migliori, specialmente per quanto riguarda l'aspetto sentimentale della vita. I litigi e qualche piccola discussione hanno portato all'inasprimento dei rapporti, ma grazie all'avanzare del fine settimana la situazione sembra migliorare leggermente. Nulla di cui potersi lamentare all'interno dell'ambito di lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemelli - la stanchezza, come anticipato dall'oroscopo del nuovo weekend, sopraggiungerà e si presenterà con un leggero anticipo. Circondarsi di persone fidate e trascorrere un po' del proprio tempo in compagnia della propria famiglia risulta essere un modo ottimo per riuscire a trovare il relax ricercato. Non sembrano esserci grandi squilibri per quanto riguarda il lavoro e lo studio, si potrà quindi proseguire nel proprio percorso.

Cancro - secondo le previsioni dell'oroscopo, sin dall'inizio della settimana attuale la probabilità di imbattersi in nuove opportunità (lavorative e non) è stata abbastanza alta e anche durante il weekend le percentuali non sembrano cambiare. Attenzione, quindi, ad aprire gli occhi e tendere bene le orecchie per non lasciarsi sfuggire quell'occasione tanto attesa ed in grado di portare un'ondata di aria fresca al futuro.

Leone - anche il fine settimana che sta per avvicinarsi risulta essere tra i migliori di tutto il mese. Le opportunità non mancheranno di certo e sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo ci si potrà imbattere in situazioni tanto piacevoli quanto remunerative e gioiose.

Trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia, magari organizzando una bella gita fuori porta, aiuterà a rendere indimenticabili i vari momenti.

Vergine - affidarsi all'istinto, anche durante il fine settimana, sembra essere una strategia ottimale sotto alcuni aspetti. Le varie opportunità che si presenteranno lungo il cammino potrebbero risultare ottimali per il futuro, specialmente se accompagnano un periodo già fortunato di suo. Anche la vita di coppia sembra proseguire per il verso giusto, senza troppi intoppi.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - attenzione alle piccole discussioni che potrebbero nascere in ambito lavorativo. Non ci si dovrebbe imbattere in problematiche complicate da gestire, ma è comunque consigliato fare attenzione a ciò che si presenta di volta in volta lungo il cammino.

Per quanto riguarda invece l'ambito sentimentale, anche durante il nuovo weekend ci si potrà lasciare coccolare dal partner abbandonandosi ad attimi di intimità indimenticabili.

Scorpione - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questo nuovo weekend di luglio, i nati sotto al segno dello Scorpione potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. con i livelli di stress in diminuzione si riuscirà a godere dei momenti di relax donati dalle prossime giornate. Chiedere qualche attimo di riposo e lasciarsi cullare dai sentimenti del partner e dall'amore dei propri cari non sembra essere di certo una cattiva idea.

Sagittario - la fortuna non sembra volersi allontanare, neanche con il sopraggiungere del weekend.

Attimi ed esperienze indimenticabili si presenteranno lungo il cammino e i nativi di questo segno zodiacale avranno la possibilità di coglierli tutti senza imbattersi, almeno apparentemente, in alcun intoppo. Organizzare qualcosa di piacevole con le persone amate potrebbe aiutare a rendere le prossime giornate ancora migliori.

Capricorno - riuscire a realizzare i propri sogni, secondo le previsioni dell'oroscopo, non è semplice, ma neanche definitivamente impossibile. Grazie al nuovo weekend del mese sarà possibile fare una ricarica completa di energie positive per essere poi in grado di affrontare a testa alta qualsiasi situazione, raggiungendo così gli obiettivi che ci si era prefissati e realizzando, od iniziando comunque a realizzare, parte dei vari sogni che erano stati riposti in un cassetto.

Acquario - le problematiche nate all'inizio della settimana in questione non sembrano voler alleggerire il proprio peso neanche con l'avvicinarsi del fine settimana. Fortunatamente per l'Acquario però, la vicinanza delle persone care e l'amore che sono in grado di palesare riuscirà a rendere più gestibile il tutto. Attenzione a non cullarsi sugli allori, in quanto nessuna situazione si risolverà senza sforzi.

Pesci - mettere da parte lo stress, specialmente lasciando a casa i pensieri legati al lavoro ed alle varie situazioni poco piacevoli, permetterà ai Pesci di affrontare il weekend con la giusta dose di serenità. Organizzare una gita fuori porta in compagnia delle persone amate aiuterà a migliorare il tutto e fare finalmente il pieno di energie positive.