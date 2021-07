L'oroscopo della giornata di giovedì 15 luglio prevede un Gemelli in ripresa dopo questa Luna sfavorevole. L'astro argenteo infatti si sposterà nel segno della Bilancia nel pomeriggio, permettendo a entrambi i segni di dare il meglio in amore. Continuerà ad essere facile parlare di sentimenti per la Vergine, grazie ad un cielo sereno da questo punto di vista, mentre Leone potrebbe aver trovato la giusta direzione al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 15 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 15 luglio 2021 segno per segno

Ariete: si apre un periodo non proprio favorevole per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in una posizione scomoda per voi, e dal punto di vista sentimentale meglio non introdurre certi argomenti proprio adesso. Se siete single potrebbero esserci dei momenti di agitazione. Nel lavoro gestite bene l'ansia, perché Mercurio potrebbe mettervi a disagio. Voto - 6,5 ⭐⭐

Toro: configurazione astrale che continua a non favorirvi secondo l'oroscopo. La Luna vi ha dato una mano nelle giornate precedenti, ma adesso toccherà a voi gestire al meglio il vostro rapporto, e far sì che non accadono litigi. Se siete single non vi verrà proprio facile parlare di sentimenti, anche con un vostro amico caro. Nel lavoro sarete un po’ sovraccarichi, ciò nonostante questo cielo sarà valido per mettere a segno discreti risultati.

Voto - 7- ⭐⭐⭐

Gemelli: oroscopo della giornata di giovedì 15 luglio notevole per voi nativi del segno. La Luna tenderà a sorridervi nel primo pomeriggio, permettendovi di dare il meglio in ambito sentimentale, insieme a Venere in sestile. Se siete single sarà una giornata davvero piacevole per voi. Nel lavoro siete ansiosi di fare troppe cose, ma in questo modo non arriverete molto lontano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: Luna in Bilancia che potrebbe causarvi qualche grattacapo. In ambito sentimentale voi single, se volete riallacciare un contatto con una persona, dovrete dimostrarvi umili, soprattutto se siete voi quelli che dovete chiedere scusa. Se avete una relazione fissa, questa potrebbe essere po’ turbata da alcuni fraintendimenti.

Nel lavoro invece sarete ancora tra i migliori del settore, merito in particolare di Giove e Mercurio in buon aspetto. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Leone: settore professionale che sembra in risalita nonostante questo cielo non abbia molto da dire nei vostri confronti. Potreste esser riusciti a trovare la giusta direzione, ma aspettate prima di cantare vittoria. In amore invece l'intesa di coppia tra voi e il partner è più che stabile grazie a Venere, inoltre la Luna in sestile aggiungerà quel pizzico di passione in più che vi serve. Se siete single il periodo non è affatto male per trovare l'amore della vostra vita. Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo di giovedì davvero convincente per voi nativi del segno, merito di un cielo piuttosto sereno.

In amore per voi single sarà facile parlare di sentimenti, e far uscire fuori la vostra vena poetica. Se avete una relazione stabile invece è il momento di crescere come coppia. In ambito lavorativo qualche idea vi piomba nella mente, ma vorreste prima analizzare ogni dettaglio prima di svilupparla. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del 15 luglio. La Luna si affaccia al vostro cielo, e insieme a Venere in sestile non mancheranno belle emozioni tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single è il momento di farsi avanti e dichiarare il vostro amore. In ambito lavorativo non è un cielo grandioso per certi progetti, ciò nonostante potete affidarvi ancora a Saturno in buon aspetto.

Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Scorpione: ancora sottotono secondo l'oroscopo, con questa Venere che non vi dà pace. In ambito sentimentale non pretendete troppo al momento dal partner, perché vi ritroverete solamente con un pugno di mosche. Se siete single al momento non avere nessuno nel vostro cuore non vi dispiace, potete sempre rifarvi della compagnia degli amici. In ambito professionale il lavoro non vi manca per fortuna, e con Giove e Mercurio favorevoli vi darete da fare. Voto - 6,5 ⭐⭐

Sagittario: si profila una giornata fantastica sotto il profilo amoroso per voi nativi del segno. Quando Luna e Venere si trovano in armonia, per voi far battere il cuore del partner sarà facile, vivendo momenti intensi, pieni di passione.

Se siete single è il momento di mostrare tutto il vostro fascino, e tutte le vostre doti. Settore professionale poco interessante, complice la mancanza di novità, ma almeno in questa giornata ci saranno discreti risultati. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: non una grande periodo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in quadratura dal segno della Bilancia, rendendo complicata la comunicazione tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single forse sarà meglio avere un po’ di pazienza. In fin dei conti, una giornata no può capitare a tutti. Molto meglio invece in ambito lavorativo, dove avrete le idee abbastanza chiare su cosa fare in questa giornata grazie a Giove.

Voto - 6,5 ⭐⭐

Acquario: piccoli momenti di tenerezza all'interno della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. Con la Luna che si metterà in trigono dal segno della Bilancia, cercare di avere una discreta relazione di coppia sarà possibile. Se siete single invece abbiate un po’ di pazienza se siete innamorati. Sfruttate questa giornata per altro. Nel lavoro Saturno porta buoni consigli. Sappiateli usare al meglio. Voto - 7⭐⭐⭐

Pesci: previsioni astrali in ripresa ora che questa Luna non sarà più opposta. In ambito sentimentale troverete facilmente una soluzione a quelle piccole incomprensioni avute nei giorni precedenti, ritrovando la voglia di amare. Se siete single ci metterete davvero tanta passione per le persone che amate.

In ambito lavorativo vi piace essere delle persone attive, in grado di risolvere qualunque problema, merito della carica e delle idee che vi danno Giove e Mercurio. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐