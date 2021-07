L'Oroscopo di domani, venerdì 2 luglio è pronto a svelare come andrà la giornata nei riguardi dell'amore e nel lavoro. Ansiosi di scoprire qualche piccola anticipazione sulla sestina relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? In questo frangente, visto che trattiamo in esclusiva i soli simboli astrali appartenenti alla prima tranche dello zodiaco, il periodo si annuncia vincente per gli amici dell'Ariete e del Toro, entrambi classificati in periodo da cinque stelle.

Purtroppo, non sempre l'Astrologia è in grado di promettere positività e buona sorte a tutti, indistintamente, e questo è un dato di fatto.

Pertanto, parlando di frangenti negativi le previsioni astrologiche del 2 luglio annunciano un periodo abbastanza impegnativo per Gemelli e Cancro, rispettivamente considerati "sottotono" e da "ko". Vediamo di dare profondità alle seguenti predizioni analizzando dapprima la scaletta con le stelle e poi entrando nel merito dei singoli segni.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 2 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 2 luglio al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un giorno davvero splendido e certamente fortunato. La giornata di chiusura della settimana lavorativa sarà bellissima in ogni caso, servirà solo saperla gestire interpretandola al meglio.

In amore, gli astri hanno in previsione per voi nativi una giornata all'insegna dell'esuberanza e della forte passionalità. Per le coppie più giovani è previsto un cielo di novità e promesse che potranno svelarsi molto importanti e durature. Single, da vere amiche, le stelle vi daranno una mano mettendo in luce i lati migliori del vostro carattere: sensibilità, intelligenza, anche fermezza e creatività.

Un senso di ritrovato benessere andrà sempre più incrementandosi nel corso della serata regalandovi dei bei momenti da trascorrere con gli amici. Nel lavoro, avrete tanta voglia di fare, le vostre spiccate qualità organizzative vi saranno di grande utilità. Le intuizioni vi consentiranno di realizzare progetti vincenti e gratificanti sotto il profilo finanziario.

Toro: ★★★★★. Partirà decisamente in grande stile questo vostro venerdì di fine settimana per poi continuare positivamente fino alla fine della serata. In campo sentimentale sarete in gran forma: migliorerete la vostra attuale sintonia di coppia, a patto, però, di prendere in considerazione la possibilità di trascorrere più tempo insieme a chi amate. Sappiate che non siete mai stati così brillanti, così appassionati, così fantasiosi. In questo periodo le stelle vi parlano ancora d'amore, armonia, svago e bellezza. Quale momento migliore per socializzare, divertirsi ed esprimete al partner il vostro bisogno di novità, magari di vacanze e tante coccole di contorno? Single, riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore.

Allora, sfoderate pure un po' d'intraprendenza e date spazio a tutte le vostre armi di seduzione. Al lavoro imparate a fidarvi di pareri competenti e autorevoli, saranno un'ottima guida per poter essere sempre vincenti.

Gemelli: ★★★. In arrivo un venerdì 2 luglio giudicato in linea con i periodi "sottotono". La giornata di fine settimana, dunque, potrebbe essere davvero di basso livello. In amore sarete un po' assenti, forse a causa del troppo lavoro o per eccessivi impegni. Comunque già da oggi dovreste iniziare a rimediare, magari anche cercando di non farsi troppo desiderare da chi avete accanto. Se avete delle difficoltà nella coppia, provate a farvi fare un massaggio rilassante dalla persona amata, tanto per rompere il ghiaccio, vedrete che vi sentirete subito meglio.

Single, il cielo vi avvolgerà in un velo di malinconia e potreste sentire la mancanza di una persona che non sentivate da tanto tempo. La timidezza vi impedirà di ricontattarla e trascorrerete la giornata pensando a cosa fare: le stelle senz'altro consigliano di telefonare. Nel lavoro, non accontentatevi dei risultati raggiunti, perché potete ottenere di più, molto di più, con un piccolo sforzo.

Oroscopo e stelle di venerdì 2 luglio

Cancro: ★★. Il prossimo venerdì sarà non troppo di parte per voi del segno. Secondo le previsioni del giorno, il periodo si preannuncia abbastanza impegnativo potendo contare solo su due misere stelline, quindi frangente tutto in salita. Vediamo di dare qualche consiglio e di fare qualche bella previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro.

Per il settore legato all'amore potranno nascere grandi litigi a causa della vostra incredibile gelosia, ovviamente senza reali fondamenta. Calmatevi, il partner vi ama davvero, quindi mettete per una volta la vostra testardaggine da parte, anche perché la strada da voi scelta potrebbe rivelarsi disastrosa. La serata si presenterà irrequieta, non sapete cosa volete e rischiate di non ottenere nulla. Single, le stelle vi porranno faccia a faccia con una persona con cui in passato ci sono stati dei problemi. Sarà la giornata giusta per un chiarimento: iniziate e vedrete che tutto si sistemerà al meglio. Nel lavoro, vi sentirete sotto pressione. Seguire gli impegni quotidiani vi costa molta fatica, ma non potrete esimervi dal farlo.

Leone: ★★★★. La giornata si presume porti abbastanza occasioni per vivere in discreta serenità gran parte del periodo. Viste, però, le sole quattro stelle a corredo si consiglia di tenere mente sveglia e concentrazione a livelli accettabili. In amore, gli astri prospettano un periodo abbastanza soddisfacente in amore. La serata porterà a molti di voi una grande voglia di divertirsi, di coccole oppure la voglia di fare nuovi progetti per il futuro. Così la giornata evolverà pian piano all'insegna del relax e in alcuni casi anche in direzione della seduzione. Single, sfruttate come meglio potete fantasia, comunicativa, simpatia e intelligenza strategica: come bravi giocatori di scacchi riuscirete a muovere con grande abilità le vostre pedine, tanto da attirare l'attenzione di qualcuno che vi piace.

Lo sapete già, parliamo di quella bella persona che da tempo non vi fa dormire la notte... Nel lavoro, è arrivato il momento di concentrarsi: la vostra convinzione vi farà primeggiare al cospetto dei vostri collaboratori.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 2 luglio, annuncia l'arrivo di uno splendido finale di settimana, sicuramente molto interessante in più di una occasione. In campo sentimentale, avrete modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner riuscendo a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere. Date libero sfogo al desiderio, magari progettando un sogno da mettere in pratica prossimamente: proverete il gusto dell'azione e forti emozioni vi accompagneranno per tutta la giornata.

Single, in ambito affettivo farete colpo grazie al vostro sguardo ammaliante. Abbiate fiducia nelle vostre capacità seduttive ed i risultati non tarderanno ad arrivare. Nel lavoro, le stelle del periodo suggeriscono di pensare a un investimento economico vantaggioso dal quale poter ricavare un ottimo guadagno. Non mancherà la lucidità, tutt'altro, sarete propositivi e butterete giù un sacco di idee proficue.

