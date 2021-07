L'Oroscopo del giorno 22 luglio sottolinea l'ingresso della Luna in Capricorno. Ansiosi di sapere quali saranno i segni fortuna in amore e nel lavoro? In ottima forma il prossimo giovedì, oltre allo scontatissimo Capricorno, favorito in campo sentimentale dalla "musa dei poeti", anche un altro segno. Diciamo subito che, a poter fare affidamento sull'ottimo andamento giornaliero, sottolineato anche dall'arrivo di buone notizie, saranno gli amici nativi del Sagittario. Il predetto simbolo astrale di Fuoco avrà ancora per una giornata la possibilità di giovare, soprattutto in amore, dei positivi influssi lunari.

Un po' in affanno si annuncia il periodo per coloro nativi nel segno dello Scorpione e dei Pesci, entrambi valutati con il classico "sottotono" nelle previsioni zodiacali di giovedì 22 luglio .

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 22 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 22 luglio

Bilancia: ★★★★. Giovedì giornata non male, anche se a dirla tutta nemmeno da urlo, ma va bene anche così visto che in giro c'è chi sta peggio. Punto di giudizio relativo alle odierne previsioni sul 22 di luglio, certamente l'opposizione di Giove, pianeta speculare negativo, posta in essere con Venere. In amore, diciamo che in coppia dovrete continuare a tenere testa al partner, senza però dare l'illusione di essere "superiori".

Al contrario, chi è in cerca della persona con cui dividere il resto della vita, dovrà cercare di essere molto convincente durante i primi approcci. Single, avrete occasione per far vedere agli altri di che pasta siete fatti: dateci dentro, ma senza esagerare! A qualcuno, un litigio in famiglia o un malinteso con gli amici potrebbero dare modo di dimostrare le proprie ragioni in quelle cose che solo voi sapete.

Nel lavoro, giornata non male, con piccoli problemi non difficili da risolvere.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano una giornata da considerate tutto o in parte "sottotono". L'Astrologia in questo caso consiglia in amore di resistete alla voglia di isolarsi da tutto e da tutti. Fareste un grosso sbaglio!

Se la persona che amate ha fatto uno sgarro, oppure a detto qualcosa che vi è andato di traverso, cogliete la palla al balzo e parlatene. Per i sentimenti di coloro in stato single, sarà molto difficile per voi riuscire ad ampliare la cerchia delle amicizie. Cercate di concentrare attenzioni ed energie solo su alcuni soggetti, invece di occuparvi di qualsiasi cosa "respiri", presente nei paraggi! Nel lavoro, sappiate che già da un pezzo qualcuno sta tentando di farvi i conti in tasca: proteggete di più la vostra privacy, ok? A proposito di soldini: rientri anche cospicui sono previsti per chi ha la fortuna di essere autonomo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 22 luglio al Sagittario pronostica una giornata perfetta: guidati dalla Luna in Capricorno non avrete intoppi di nessun genere in ambito sentimentale.

In amore quindi, preparatevi a "volare". Volendo far colpo sulla vostra dolce metà, quasi sicuramente in molti proverete a dare una sferzata di novità al rapporto: ottima idea. Adesso non vi rimane altro che mettere in pratica il tutto: buona fortuna! In qualche caso converrà affrontare con serenità anche le situazioni più dure, certi che si risolveranno alla grande. In arrivo nuove emozioni capaci di rendervi euforici e sensibili allo stesso momento: successo garantito negli affetti. Single, si preannuncia un periodo d'oro: nella vita di relazione, se intendete ottenere qualcosa di più da chi sapete, senz'altro dovreste fare qualche buona promessa. La parte riguardante il lavoro, visto l'ottimo stato in cui versate, si annuncia splendida per iniziare a movimentare qualche buon progetto, soprattutto da mettere in gioco la settimana prossima.

Oroscopo e stelle del giorno 22 luglio

Capricorno: 'top del giorno'. Questo giro di boa settimanale per tanti appartenenti al segno partirà certamente con il piede giusto. Secondo quanto analizzato dall'Astrologia del periodo, in merito all'amore, non avrete difficoltà o impuntamenti. A giocare un ruolo di primissimo ordine per coppie e single sarà sicuramente l'arrivo nel settore di una stupenda Luna in Capricorno, preziosa alleata nelle situazioni sentimentali in crisi o in via di "guarigione". Dunque, si paventano momenti certamente entusiasmanti sia in coppia che riguardo i single: non si faranno attendere quelle conferme che state da tempo aspettando, favorendo il buon umore e la buona intesa nei rapporti.

Cercate di non essere troppo polemici con amici e persone amate: avvertirete come una flessione dell’interesse per i sentimenti. La tendenza sarà quella di lasciarsi trasportare da altre situazioni. Nel lavoro, in arrivo probabili cambiamenti nei vertici.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani, giovedì 22 luglio, indicano un periodo quasi perfetto. Per quanto riguarda l'amore, per tanti di voi non andrà così male la giornata, anzi con un po' più d'impegno la vostra coppia sarà molto più bella del solito, piena di gioia e positività. In generale, siete ancora troppo orgogliosi per lasciarsi andare completamente, e tutto ciò ha delle ricadute sul rapporto. Vi salvate perché, in fondo, qualcuno che vi sopporta c'è ed è ben felice di esserci: tenetelo bene a mente!

Single, la giornata sotto esame quest'oggi è tutta di recupero, grazie anche alla buona posizione di alcuni pianeti di settore: pronti a fare progetti per il futuro? Non rimandate eventuali discussioni chiarificatrici. Nel lavoro, giornata abbastanza discreta, favorevole agli accordi o verso quelle situazioni in attesa.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di giovedì 22 luglio preannuncia una giornata "sottotono". Dunque, frangente poco convincente sotto alcuni aspetti ed a tratti anche difficile da interpretare. In amore, cercate di dare meno importanza alle apparenze: spesso alcune situazioni nascondono ben altre verità non facili da scoprire. Perciò, specialmente durante gli accesi confronti verbali con il partner, sappiate scavare un po' più in profondità, evitando di fermarvi alla superficialità.

In pratica alcune cose andranno bene, altre invece decisamente no, facendovi avere una sensazione di fastidio generalizzato. Per coloro ancora single un occhio di riguardo sarà da porre nelle relazioni interpersonali: qualcuno al vostro fianco, o nell'area delle vostre cerchie abituali, potrebbe essere la causa di un problema di troppo. Meditate. Il lavoro andrà come al solito, niente di più e nulla di meno.

Classifica 22 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 22 luglio torna nuovamente alla ribalta, come del resto ogni giorno, ben disposta a fare da anello della bilancia tra positività e negatività. Allora, pronti a mettere "il naso" nella scaletta con le stelline quotidiane?

Ovviamente scontata la risposta affermativa, iniziamo subito a togliere il velo dal segno primo in classifica per poi venire giù, fino ad arrivare alla coda del gruppo. I dettagli nel prospetto preposto all'uopo.

Le stelline di giovedì 22 luglio: