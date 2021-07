La prima domenica del mese di luglio si appresta a fare capolino nel panorama quotidiano. Chissà come saranno le stelle per i dodici segni dello zodiaco? Lo scopriremo solo analizzando le previsioni zodiacali per la giornata finale del weekend con l'amore in primissimo piano. Di seguito l'Oroscopo del 4 luglio secondo quanto sintetizzato dall'Astrologia sul periodo.

Previsioni e Astrologia del 4 luglio da Ariete a Vergine

Ariete - Le previsioni zodiacali di domenica vi vedono più grintosi e ruggenti che mai, anche grazie ad una Luna di passione che invia un bel sestile al Sole in Cancro.

Peccato che il Sole oggi non sia producente al cento per cento! Domenica decisamente vivace e movimentata: tutto parla d’amore, d’avventura e di viaggi. Mettete cuore in quel che fate, focalizzando le energie su obiettivi programmati con cura. Decisamente luminosa la forma estetica.

Toro - Gli aspetti di Luna, Mercurio e Plutone vi danno tanta grinta: saranno utilissimi per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro, su tutti i fronti. Un occhio di riguardo in più meritano le questioni sentimentali. Per cominciare, apritevi al dialogo. Dovete iniziare ad essere molto propositivi, come d'altronde nella vostra natura! Siete in pieno recupero questa domenica soprattutto in amore.

Venere favorirà le avances dei single in cerca di felicità: buone opportunità da poter gestire.

Gemelli - L’atteggiamento che più di tutti può causare complicazioni è da attribuirsi a un comportamento eccessivamente rigido e poco possibilista. In amore non date per scontato ciò che non lo è: il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno.

Il consiglio oggi è di non razionalizzare troppo in amore. La ragione rischia di prendere il sopravvento e di inaridire il sentimento.

Cancro - Secondo l'oroscopo del giorno, la giornata festiva scorre all’impronta del buonumore e sulla propensione al relax. Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in un’iniziativa che vi sta a cuore.

Gioiosi, allegri e spensierati, l’amore vi riserva emozionanti sorprese. Il desiderio un po’ scemato si riaccende “di botto”. La buona notizia la porta Saturno giunto a metà percorso nel campo dell'Acquario. Seguendo poche piccole regole, il vostro benessere sarà solido e al sicuro.

Leone - Domenica tutta concentrata sulle pulizie di casa, sui lavoretti lasciati in sospeso. Resta poco tempo per i sogni e tantomeno per gli amici. Clou della giornata: il servizio. Rendervi utili facilitando la vita di chi vi sta a fianco sarà la vostra missione. In amore ravvivate la serata festiva che potrebbe rivelarsi un po’ spenta con qualche trovata divertente, ma soprattutto non sbadigliate! Se vi sentite un po’ sottotono, una passeggiata nel verde cittadino vi aiuterà a sentirvi meglio.

Fido scodinzola accanto a voi?

Vergine - Che allegria con la Luna in Toro! Disinvolti e simpatici, sfoggiate un entusiasmo contagioso capace di trascinare anche i più pantofolai. In vacanza e in città tutto fila liscio come l’olio e una pioggia di conferme vi ristora dalle fatiche recenti. Brillanti e simpatici, se avete voglia di fare conquiste in amore contate sulla complicità delle stelle. Sotto l’ombrellone una bollente avventura estiva è pronta a fare capolino. Accogliete le proposte di viaggio, gli inviti degli amici e le novità che vi portano a contatto con ambienti e persone stimolanti.

Oroscopo 4 luglio, la giornata di domenica da Bilancia a Pesci

Bilancia - La Luna, Mercurio e Plutone contrari, segnalano qualche fastidioso problema nelle faccende affettive e un pizzico di malumore diffuso.

Non chiudetevi a riccio, comunicate le difficoltà a un amico che saprà darvi giudiziosamente il suo aiuto. In amore la persona amata è disposta a venirvi incontro e a esaudire i vostri desideri, a patto che non la feriate con modi diretti e sbrigativi. Siate saggi, ricordate che dare il giusto valore alla salute dello spirito apporta sicuramente beneficio anche a quella del corpo.

Scorpione - Saturno amico vi convincerà a dire basta a tutto ciò che è superfluo e rimandabile, per accogliere ciò che è essenziale e non può più aspettare. Vi sentirete meglio e nella vostra quotidianità tutto comincerà finalmente a filare liscio come l’olio. In amore se siete single farete un figurone. Riuscirete così a conquistare il cuore di una persona che finora, contro ogni previsione, è riuscita a resistervi.

Per il fisico, anche se si tratta di un piccolo disturbo, non chiedete consiglio a una persona di cui non vi fidate. Fate una piccola vacanza, aiuterà sicuramente.

Sagittario - L'oroscopo giornaliero prevede una domenica un po' impegnativa. Occorrerebbe smussare gli spigoli, disporsi alla tolleranza, non abbarbicarsi su questioni del passato, in pratica smettere di pretendere il controllo. Accettate il principio che molte volte è la vita a decidere, non voi. Conquiste per ora irrealizzabili se siete single. Il tono delle vostre richieste d’amore è un po’ troppo esigente, forse è per questo che la persona amata prende le dovute distanze. Curate la dieta e praticate attività fisica, se volete sentirvi più attraenti.

Capricorno - L’insofferenza potrebbe comportare qualche disagio nello stare con gli altri, soprattutto se chi vi gira intorno risulta piuttosto invadente. Sarete alle prese con qualche problema in famiglia: colpa della Luna, che quadra Veneree Marte creando confusione. Se la famiglia è iperprotettiva vi sentite ingabbiati, ma basta che in casa qualcuno vi tenga il muso a far scattare il senso di colpa. Conflittualità nello spirito, sottile malessere nel fisico, avvertito come una tensione allo stomaco. Prevenitelo riducendo le porzioni.

Acquario - Trascorrere la giornata di festa, divertendovi in compagnia di persone che condividono i vostri stessi hobby, vi ricaricherà di energie positive. Riscuoterete approvazioni che vi metteranno di buonumore e vi faranno vivere grandi emozioni.

In amore alcuni single creeranno un clima di tenera passionalità. Anche chi è in coppia vivrà un ottimo feeling, un’intesa profonda e di sicuro soddisfacente. Approfittate della domenica per lasciare spazio ad attività rallegranti come lo sport, giri in bici, massaggi, shopping, gite fuori porta.

Pesci - L'oroscopo del giorno, di domenica 4 luglio, presume che La Luna è pronta a favorirvi. Se vi accorgete, al di là delle apparenze, che alcune conoscenze fatte di recente non vi convincono, prendete le distanze. Imparate a dare fiducia alle vostre intuizioni e a dire un “no” chiaro e forte quando è il momento! In amore entusiasmo e disponibilità renderanno più desiderabili i single. Chi è in coppia concilierà ritmi ed esigenze, e coglierà diverse occasioni.

Frequentare persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda vi dona più sicurezza in voi stessi e vi dà una marcia in più.