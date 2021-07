Sta per arrivare un altro giorno, pronti a scoprire come sarà la giornata di mercoledì 7 luglio? Dal punto di vista astrologico, il periodo guarda con soddisfazione alla presenza della Luna in Gemelli in trigono a Saturno, mentre il Sole in Cancro risplende nel sestile con Urano e nel trigono con Giove.

Venere veleggia nel positivo connubio con la Luna, entrambi legati in sestile. A rompere le uova nel paniere c'è Mercurio in quadratura con Nettuno in Pesci.

Andiamo a vedere cosa prevede l'Oroscopo del 7 luglio in amore e sul lavoro per tutti i segni zodiacali.

Previsioni zodiacali del 7 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il cielo vi regala entusiasmo e gioia di vivere. Sarà una giornata ricca di bei momenti, e vi piacerebbe tanto che non finisse mai. Un personaggio alquanto travolgente vi coglierà alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo. In amore, una relazione agli inizi potrebbe incontrare ostacoli indipendenti dalla vostra volontà. In ogni caso, sarà bene parlare chiaro sin da subito. I pianeti vi guardano con favore, ma non consigliano di fare passi azzardati o di affrontare attività rischiose: no agli sport estremi. Nel lavoro, se avete una questione legale in sospeso, potrete tirare il fiato. Nonostante gli intralci e gli imprevisti, la risolverete rapidamente.

Toro - Potrete contare sull'ottimo apporto della Luna, splendida amica posizionata nel comparto dei Gemelli. Quindi non perdete tempo e datevi da fare: i risultati vi sorprenderanno. Relazioni sociali in primo piano, molto piacevoli nel privato e utili nel lavoro. Per i sentimenti, giornata tutta all'insegna dell'ottimismo, della socievolezza e della simpatia, e saranno facilitate le nuove conoscenze.

Se siete single, la vostra condizione ha le ore contate. Con Marte che inizia a sostenere in parte il segno, sarete un autentico vulcano di iniziative, di idee e di proposte: non esagerate. Nel lavoro, le questioni da risolvere saranno molte e, ai vostri occhi, di poca importanza. Ma fate attenzione a non prendere nulla sottogamba.

Gemelli - Il buonumore e quella carica di vitalità che nei giorni scorsi vi aveva trasformati in vulcani d'idee e d'iniziative sembrano essersi esauriti. Dovrete tornare a fare i conti con la solita routine, ma vivrete la cosa con la massima tranquillità. A livello sentimentale, Venere prosegue il suo soggiorno nell'orbita del Leone e questo significa che dovrete ancora sopportare incomprensioni e tensioni di coppia. È vero, in fatto di benessere avete conosciuto momenti migliori, ma non è il caso di farne un dramma: accuserete soltanto dei malesseri passeggeri. Nel lavoro, organizzazione e strategia di azione non faranno una piega, ma alla prova dei fatti ci sarà sempre qualche dettaglio che non andrà come dovrebbe.

Cancro - Giornata stressante all'insegna di numerosi colpi di scena che, molto probabilmente, non saranno tutti piacevoli. Ci vorrà pazienza. Non date retta al primo venuto e seguite solo il vostro buon senso: sarà questo il modo migliore per evitare guai. In amore, Venere e Marte, in negativa combutta, non vorranno sentire ragioni e continueranno a rendere la vostra vita affettiva tormentata e faticosa. Un po' di indolenza, ed ecco che subito vi arrenderete alla pigrizia senza condizioni. No, così non va per niente bene: dovrete reagire. A livello lavorativo le noie non mancheranno, ma riuscirete a porvi rimedio con rapidità ed efficienza. Alla fine tutto si risolverà.

Oroscopo e consigli delle stelle del 7 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna, serena e socievole, tornerà a sorridervi e a darsi un gran da fare per regalarvi una giornata piacevole e anche poco impegnativa. L'unico punto dolente di una situazione altrimenti impeccabile saranno i rapporti familiari, molto tesi. Gli impegni di lavoro assorbiranno tutto il vostro tempo e le energie. Ma voi Leone siete tipi "tosti" e non vi tirate mai indietro, e i risultati lo dimostreranno. Poco il tempo che ultimamente state riservando alla vita di coppia, e le tensioni sono destinate a crescere. Anche a causa di Venere, in pessima quadratura a Urano in Toro. Un consiglio: se lo stomaco continua a fare le bizze, è il caso di analizzare cosa non va nella vostra vita.

Magari la causa sta nelle pene d'amore.

Vergine - Approfittate del vostro stato di grazia per porre fine, da bravi mediatori, a quei contrasti che appesantiscono l'ambiente intorno a voi. Gli astri imprimono forza alle vostre decisioni e le solite ansie lasceranno spazio all'autocontrollo. A livello sentimentale, il trigono tra Luna e Saturno vi renderà particolarmente frizzanti. Date spazio alla fantasia e alla voglia di giocare, il partner apprezzerà. Intanto arriverà il momento di rinnovare il guardaroba. Non è detto che ad un abito classico non si possa aggiungere un particolare che lo renda unico. Nel lavoro, un vento fresco di idee e nuovi progetti vi farà volare in alto. Sarete molto convincenti, sostenuti da un'ottima capacità oratoria.

Bilancia - Un attento autocontrollo e un po' di circospezione vi piloteranno indenni attraverso un'area perturbata da importanti disarmonie. Evitate discussioni in famiglia e sul lavoro e soprattutto cercate di non cadere nella trappola delle provocazioni. A livello amoroso, meglio prendere le distanze da chi amate, almeno per un po', oppure lasciare che tutto si svolga senza grandi coinvolgimenti emotivi. Optate per una serata di tutto riposo. Avrete bisogno di ricaricarvi, non lasciatevi irretire dalle iniziative last minute di qualche amico. Nel lavoro, il momento astrale sarà piuttosto avaro e le occasioni scarseggeranno. Mantenete una posizione defilata e non tentate nuove operazioni.

Scorpione - Il desiderio di ottenere risultati concreti vi aiuterà ad affrontare con razionalità i problemi e a difendere gli spazi faticosamente conquistati.

Un amico in difficoltà avrà bisogno del vostro supporto morale: saprete fargli tornare il sorriso. In amore, niente di meglio che trascorrere la serata in compagnia della persona che amate. Date importanza alle piccole cose, in quanto avrete energie in quantità, parola di Marte. Potrete contare sul suo sostegno anche per recuperare velocemente dopo uno sforzo o uno stress. Nel lavoro, esigenti come siete in fatto di collaborazioni, valuterete l'eventualità di inserire personale più qualificato nel vostro staff.

Astrologia di mercoledì 7 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - A darvi la carica contribuiranno molte situazioni incoraggianti, nonché il sostegno delle persone che vi circondano nella vita e nel lavoro.

Del resto, i migliori risultati li otterrete lavorando in collaborazione con gli altri: parola di Venere. Per i sentimenti, aperti alle amicizie e all'amore, sarete caldi e affettuosi con il partner. Sarà un buon momento per chi è in cerca dell'anima gemella. Nel frattempo, dedicate maggiore attenzione al vostro corpo. Per il prossimo weekend potreste organizzare un breve soggiorno in un centro benessere. A livello lavorativo dovrete prendere in considerazione l'idea di battere la concorrenza proponendo prestazioni specialistiche in aggiunta a quelle già offerte.

Capricorno - Siete un po' troppo agitati in questo periodo. Vi muoverete con fare circospetto, come se vi aspettaste che da un momento all'altro qualcuno voglia cogliervi in fallo.

Rischierete di aggravare, con il vostro malumore, una situazione già piuttosto complessa. A livello amoroso, la situazione in qualche caso richiederebbe una maggiore assunzione di responsabilità da parte vostra e non un atteggiamento vago e sfuggente. Le risorse energetiche andranno spese con accortezza. Siccome saranno piuttosto scarse, non potrete permettervi nessuna leggerezza. Nel lavoro, non intestarditevi su questioni di poco conto. Sarete inclini alle polemiche anche quando sarebbe il caso di lasciar perdere.

Acquario - La Luna amica del segno vi fornirà un valido aiuto in quelle situazioni in cui un pizzico di intuizione può darvi grande vantaggio. Sensibili e percettivi, riuscirete a prevedere le mosse dell'interlocutore e a giocare d'anticipo.

In ambito affettivo, l'amore avrà bisogno di intimità. Chiudete la porta a doppia mandata e non permettete a nessuno di mettere lo zampino tra voi due. Dovrete dare il giusto valore alla salute dello spirito per apportare beneficio anche a quella del corpo, magari con un po' di sana meditazione. Nel lavoro non avrete alcun timore di sbagliare. Seguirete le vostre geniali ispirazioni senza lasciarvi condizionare dal giudizio degli altri.

Pesci - Potrete contare su un equilibrio accettabile ed emozioni sotto controllo, ma per avere qualcosa di più dovrete aspettare ancora qualche tempo. Periodo di magra su diversi fronti: non sarà il momento giusto per i grandi acquisti né per le grandi conquiste.

In amore, con Venere disarmonica, avrete qualche difficoltà nel gestire le vostre imprese sentimentali, soprattutto se appartenete alla seconda decade. Per evitare fastidi a livello interpersonale dovrete provare ad essere più oculati nelle scelte delle persone, cercando di essere in linea con la vostra compatibilità caratteriale. Nel lavoro, routine senza intoppi. Ma se vi frugherete in tasca in cerca di talenti creativi o di riserve economiche, rischierete di rimanere delusi.