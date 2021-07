L'oroscopo della giornata di venerdì 2 luglio vedrà un Ariete gradito e amato da tutti grazie al fascino donato da Venere e dalla Luna, mentre Capricorno potrebbe aver bisogno di trovare un equilibrio differente nella propria relazione di coppia. Umore piuttosto buono per i Gemelli, mentre Scorpione darà vita a nuovi e interessanti progetti al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 2 luglio.

Ariete: vita sentimentale che finalmente comincia ad essere interessante per voi.

Soprattutto voi single, avrete modo di sentirvi amati e apprezzati, anche se toccherà a voi farvi avanti. Se avete una relazione stabile avere sempre il punto di vista del partner vi aiuterà a prendere le giuste decisioni insieme. Nel lavoro sfruttate la posizione di Mercurio fino alla fine. Non rimarrà favorevole ancora per molto. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Toro: un cielo sicuramente non stellare per voi nativi del segno. La buona notizia è che da domani pomeriggio la Luna entra nel vostro segno, ciò nonostante non aspettatevi che le cose cambino in fretta tra voi e il partner. Potreste tuttavia iniziare dimostrando gentilezza e interesse in più. Se siete single l'idea di innamorarvi vi rabbrividisce al momento.

Piccole soddisfazioni per quanto riguarda il lavoro, merito di Giove in sestile. Voto - 6,5 ⭐⭐

Gemelli: sarete di ottimo umore secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 2 luglio. Per quanto riguarda i sentimenti sarete in grado di coinvolgere il partner nelle vostre iniziative, facendo qualcosa di gradevole insieme, vivendo bei momenti.

Se siete single non vi va di stare a contatto con gente negativa, tenendo le distanze, e fate anche bene. Nel lavoro prestate tanta attenzione ai dettagli, accumulando esperienza e evitando di commettere errori. Voto - 8+ ⭐⭐⭐⭐⭐

Cancro: ci saranno nuove e interessanti prospettive per la vostra carriera professionale secondo l'oroscopo.

Giove vi sorride in questo periodo, stanno arrivando importanti novità, e state accumulando discreti successi, insomma, sentitevi soddisfatti del vostro operato in ogni caso. Per quanto riguarda i sentimenti le emozioni fanno fatica a uscire con la Luna in quadratura, ma sarà solo un momento passeggero, presto tornerete ad amare per come si deve. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Leone: previsioni astrali di venerdì grandiose dal punto di vista sentimentale. Approfittate di queste altre ventiquattr'ore di Luna favorevole per esaltare al meglio il vostro rapporto, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per farsi avanti. Nel lavoro Marte in congiunzione vi rende attivi, ma non sarà sufficiente per ottenere ciò che desiderate dalla vostra carriera.

Le risposte che cercate non arrivano. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo di venerdì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Certo, non è un cielo così influente nei vostri confronti dal punto di vista sentimentale, ciò nonostante con un po’ d'impegno da parte vostra, vedrete che non potrete affatto lamentarvi del vostro rapporto, anzi, tutto il contrario. Se siete single e una persona importante è nella vostra vita, non lasciatevela sfuggire. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata impegnativa, dove gli errori non saranno permessi. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Bilancia: ancora qualche conflitto da superare per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione impedisce il dialogo, per cui quello che potete fare sarà resistere ancora un giorno, e poi provare a sistemare le cose tra voi e il partner.

Se siete single non potete decidere sempre voi quando è il momento adatto per affrontare certi discorsi. Nel lavoro invece sarete in gradi svolgere con impegno e serietà le vostre mansioni, arrivando a raggiungere spesso i vostri obiettivi. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo del 2 luglio al dì sotto delle aspettative per voi nativi del segno. Questo cielo non tende più a favorirvi, ragion per cui dovrete cavarvela da soli per gestire la vostra vita sentimentale e ottenerne il massimo. Piccole soddisfazioni ancora in ambito professionale. Potrebbe essere il momento di dare inizio a interessanti progetti, purché non siano troppo ambiziosi. Voto - 6,5 ⭐⭐

Sagittario: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere vi rendono affascinanti, e dalla vostra relazione di coppia otterrete solamente il meglio. Se siete single fate le cose con calma. Avete tutto il tempo per corteggiare la persona che vi piace e far scattare la scintilla dell'amore. Settore professionale ancora tra alti e bassi, ma presto arriverà qualche soddisfazione anche per voi. Nel frattempo, continuate a metterci tutto il vostro impegno e le energie che Marte vi dona. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: periodo così così per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Se in ambito lavorativo le cose vanno come avete previsto, la stessa cosa non si potrà dire in ambito amoroso, colpa della Luna in quadratura. La buona notizia è che ciò non durerà a lungo, ma in ogni caso, il bisogno di ristabilire il giusto equilibrio nel vostro rapporto si farà sentire.

Se siete single nulla vi vieta di frequentare nuove persone e stabilire con loro un legame. Magari potreste affezionarvi. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Acquario: oroscopo di venerdì che vedrà la Luna in sestile, ma Venere ancora opposta per voi nativi del segno. Non benissimo dunque in ambito sentimentale, dove il rischio di causare un malinteso è molto alto. Se siete single attenti a non sentirvi superiori agli altri, specialmente se si tratta di amici o familiari. Per quanto riguarda il lavoro meglio non essere troppo avventati con certi progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 6,5 ⭐⭐

Pesci: giornata piuttosto piacevole da vivere secondo l'oroscopo. Prendete le cose così come sono, soprattutto in amore, potreste rimanere sorpresi da certi comportamenti del partner.

Se siete single vi sentirete fortunati ad avere al vostro fianco certe persone. Aspettative che aumentano in ambito lavorativo. Con Giove al vostro fianco, cercherete di massimizzare i vostri risultati. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐