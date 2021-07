L'oroscopo del 3 luglio sarà caratterizzato da diverse novità. Alcuni segni zodiacali si impegneranno per crescere professionalmente, mentre altri dedicheranno il loro tempo libero ai rapporti interpersonali.

Per avere un quadro più definito delle influenze astrali di domani, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Luna in quadratura a Plutone

Venere in congiunzione a Marte e in opposizione a Saturno

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 3 luglio.

Previsioni zodiacali del 3 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete: le richieste del partner vi metteranno sotto pressione. Non riuscirete a soddisfarle tutte perché il lavoro occuperà buona parte della vostra giornata. Questo potrebbe causare dei contrasti tra voi, però, con un po' di pazienza, riuscirete a risolvere tutto. La famiglia avrà bisogno del vostro supporto. I consigli che darete verranno molto apprezzati.

Toro: sprigionerete un insolito carisma. Sarete in grado di attirare l'attenzione della persona amata e non vi tirerete indietro davanti alla possibilità di dichiararle i vostri sentimenti. La scelta delle parole avrà un ruolo importantissimo nell'evoluzione del vostro rapporto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di andare subito al punto, senza girare attorno alla questione.

Gemelli: l'attuale crisi finanziaria vi causerà numerose preoccupazioni. Cercherete di aggirare gli ostacoli mettendo maggiore impegno nelle mansioni di cui vi farete carico. L'aiuto degli amici potrebbe fare la differenza, ma non tutti saranno disposti ad ascoltarvi. Dovrete selezionare con cura le persone da frequentare, soprattutto in ambito lavorativo.

Cancro: avrete la sensazione di essere sulle montagne russe. Il vostro umore sarà caratterizzato da alti e bassi. Farete fatica a confrontarvi con le vostre emozioni, ma proverete a fare comunque il quadro della situazione. Il partner sarà molto gentile nei vostri confronti. Proverà a farvi stare meglio e non si dilungherà in critiche inopportune.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 3 luglio dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto fortunati in ambito lavorativo. Vi verrà fatta una proposta che non potrete rifiutare. Per riuscire a svolgere tutto nel migliore dei modi, sarà necessario modificare la vostra organizzazione quotidiana. Con qualche piccolo accorgimento, potrete utilizzare al meglio il tempo a vostra disposizione. Non ci saranno novità in amore.

Vergine: il rapporto con il partner sarà conflittuale. Non riuscirete a raggiungere un compromesso e tenderete a voler prevaricare sull'altro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dare spazio al nervosismo e di concentrarvi solo sul vostro benessere e su quello della coppia.

Riceverete un aiuto inaspettato che vi lascerà molto sorpresi.

Bilancia: sarà una giornata caratterizzata dall'ottimismo e dalla gioia per le piccole cose. Vi dedicherete ai vostri hobby preferiti e adorerete passeggiare in compagnia. Gli amici troveranno la vostra presenza molto rassicurante. Sarete degli ottimi ascoltatori e, in caso di bisogno, riuscirete a dare i giusti consigli. Ci sarà un piccolo cambiamento nel rapporto di coppia.

Scorpione: anche se sarete delusi dal lavoro, non getterete la spugna e continuerete a lottare per realizzare i vostri sogni. Sarà fondamentale non farvi travolgere dai cattivi pensieri e frequentare persone ricche di energia. In amore, vi sentirete molto vicini al partner.

La complicità tra voi sarà talmente intensa da spingervi a fare un passo in avanti.

Astrologia di sabato 3 luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non vi tirerete indietro davanti agli impegni lavorativi. Avrete un senso del dovere molto spiccato e, anche se dovrete rinunciare al vostro tempo libero, non vi perderete d'animo. Il partner potrebbe chiedervi di essere maggiormente presente nella vita di coppia. Sarà una richiesta comprensibile, ma difficilmente realizzabile al momento.

Capricorno: non sarete soddisfatti della vostra relazione con il partner. Ci saranno troppe cose che vi faranno perdere la pazienza e che rovineranno il vostro umore. Per cercare di sistemare le cose, potrete organizzare una piccola gita da fare insieme.

Se lascerete a casa i cattivi pensieri, avrete modo di ritrovare la sintonia perduta.

Acquario: in famiglia sarete scostanti a causa delle numerose preoccupazioni. Lo stress vi renderà poco riflessivi e vi spingerà a prendere decisioni discutibili. Per fortuna, gli amici sapranno starvi accanto e darvi i giusti suggerimenti. Forse, avvertirete il bisogno di mettervi in contatto con una persona che non sentivate da parecchio tempo.

Pesci: lo scorrete del tempo non sarà motivo di preoccupazione. Vi concentrerete sul presente e su ciò che, fino ad ora, siete riusciti a conquistare. La vicinanza del partner vi renderà sereni e felici: sarete lieti di trascorrere la giornata in sua compagnia. Inoltre, avrete modo anche di incontrare i vostri amici e di confrontarvi con loro.