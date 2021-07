L'Oroscopo di domani, lunedì 5 luglio, rende disponibile la classifica stelline di inizio settimana e le predizioni su amore e lavoro riguardanti la sestina dall'Ariete alla Vergine. Curiosi di sapere come andrà la partenza della nuova settimana? Andiamo subito a scoprirlo insieme, in primis analizzando la nuova scaletta relativa all'indice di positività giornaliera espressa dalle stelle del giorno e, a seguire, le immancabili previsioni astrologiche del 5 luglio.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 5 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 5 luglio al segno dell'Ariete predice questa parte della settimana come abbastanza buona, per l'occasione valutata con quattro stelle. In amore, dinamismo e volontà non vi mancano certamente, cercate quindi di usare queste doti per una causa importante. Anche perché romanticismo e passione potranno consolidare il rapporto amoroso con il vostro partner, rendendolo sereno e felice. Single, le stelle vi renderanno molto misteriosi ed enigmatici. Con la complicità di Venere potrete sicuramente fare colpo su chiunque, soprattutto merito della vostra bellezza interiore ed esteriore. Non passerà inosservata nemmeno quella vostra predisposizione a conquistare il cuore di tutti, travolgendo chiunque diventi oggetto del vostro desiderio.

Nel lavoro, giornata del tutto positiva. Le vostre esperienze risulteranno vantaggiose dinanzi alle ostilità, per questo vi rimetterete in gioco grazie al vostro intuito.

Toro: ★★★★★. In arrivo un giornata stupenda, certamente capace, almeno secondo quanto lasciato intendere dalle effemeridi, di restituire ottime soddisfazioni.

In campo sentimentale, se oggi il cielo sembra più azzurro, il merito sarà delle stelle: molto presto potrete fare dei bei progetti per il prossimo fine settimana, ovviamente insieme a chi amate; organizzate pure un viaggetto in una vicina località romantica, scattate mille foto e divertitevi senza pensare a nulla! Single, coccolati dalle stelle, potrete definirvi a ragione i fortunelli della giornata.

Tutto in ordine, secondo programma, perché a voi è così che piace vivere, senza imprevisti o scosse emotive. Nel lavoro, il buon cielo del periodo farà certamente la sua parte: vi offrirà il suo sostegno, vi sarà di aiuto per individuare nuove strade. In programma nuovi ambienti in cui impostare la vostra attività, in modo diverso da prima.

Gemelli: ★★★★★. La giornata sarà ottima, oltre le più rosee attese. Pertanto, in più di qualche caso si preannuncia abbastanza serenità e tanta voglia di vita. In coppia, la vostra relazione funziona in modo davvero magistrale e tutto si preannuncia perfetto. In amore, tutto andrà come nelle migliori aspettative, come nei film romantici ossia con bel finale rosa: e il finale questo lunedì lo scriverete proprio voi!

Magari con una poesia o una lettera tenera al vostro partner potreste risvegliare qualche istinto passionale un po' sopito, che ne dite? Intanto i movimenti astrali vi regaleranno una grande intraprendenza, perché se la coppia ha avuto una crisi è il momento di fare scelte importanti e radicali per il futuro. Single, le stelle vi ricordano di trovare un po' di tempo da dedicare a voi stessi. State attraversando un periodo felice, fatto di dialogo e voglia di fare amicizia, questo vi metterà in contatto con nuovi potenziali amori. Venere vi farà sentire più belli e affascinanti. Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi e tutto procederà bene. I cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Oroscopo e stelle di lunedì 5 luglio

Cancro: ★★★. Il prossimo lunedì partirà con toni molto bassi per moltissimi di voi nativi. Ascoltate le parole di chi vi sta vicino, anche se a volte potrebbero risultare "scomode". Il consiglio è quello di non escluderle a priori dalla vostra testa. Per i sentimenti, tutti i progetti che avete per questa giornata potrebbero nettamente essere rivalutati al ribasso, sotto altri punti di vista. Quindi meglio crearsi una via di uscita: le alternative saranno a priori nettamente allettanti ma poi, al dunque, risulteranno solo dei semplici quanto inutili ripieghi. Single, saranno ininfluenti gli altri astri del periodo, difficile perciò aprirsi al sorriso se non di facciata.

Un conto sono le aspettative, un altro la realtà dei fatti. Sognate abbracci romantici e dichiarazioni indimenticabili, ma problemi familiari e brutti ricordi vi riconducono sempre coi piedi a terra: calma! Nel lavoro, le stelle giocheranno a qualche nativo un brutto tiro. Preparatevi a gettare acqua sul fuoco oppure a spegnere ogni forma di entusiasmo.

Leone: ★★★★. La giornata sarà abbastanza buona, comunque da vivere con una discreta concentrazione, evitando inutili distrazioni. In amore, sentirete di avere davvero una marcia in più: intuito, immaginazione, forza, fascino e carisma non vi mancheranno, anzi vi aiuteranno a rendere perfetto il rapporto col partner. Le stelle del periodo vi renderanno sensibili, dolci e teneri.

Vi prenderete cura di chi amate con molta delicatezza, dedicando attenzioni capaci di far sentire chiunque unici e speciali. Saranno proprio le piccole cose quelle che renderanno il vostro rapporto così esclusivo e magico. Single, il morale sarà decisamente alto in questo momento: siete vivaci ed esuberanti, vi sentirete finalmente in pace con voi stessi e con il mondo intero perché avete raggiunto un perfetto equilibrio interiore. Sul lavoro potrete osare un po' di più, esporvi ed esprimere sia le vostre esigenze che i vostri suggerimenti.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, lunedì 5 luglio, indica l'arrivo di un giorno abbastanza equivoco, monotono e certamente poco positivo, valutato con la sigla del "ko".

In campo sentimentale, niente paura se vi sentirete un po' giù di corda: avrete solo bisogno di un attimo di pausa ed il riposo potrebbe fare miracoli. Ricordate che domani potrete senz'altro contare sull'aiuto del partner, come anche sulla famiglia, per allievare ogni eventuale vostra preoccupazione. Single, non prendetevela, non innervositevi se le cose non procedono nel modo desiderato: voler vincere quando le circostanze non lo consentono e i pianeti vi ostacolano risulta sempre un'impresa davvero rovinosa e spesso senza alcuna soddisfazione. Nel lavoro, riflettori stellari puntati sul settore finanziario: questo sarà penalizzato dal totale disinteresse delle stelle. Non fatene comunque un dramma, avete i mezzi e la lucidità necessaria per cavarvela nel modo migliore.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 5 luglio.