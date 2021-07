Ad agosto troviamo sul piano astrologico tre cambiamenti planetari di rilievo: il Sole viaggerà dai gradi del Leone alla Vergine, nel frattempo Mercurio cambierà domicilio passando dall'orbita del Leone alla Bilancia e, in ultimo, Venere si sposterà dal domicilio della Vergine alla Bilancia. Oroscopo mensile, riguardante lavoro e fortuna, favorevole per Vergine e Leone, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: cambi professionali. Con Marte sempre sullo sfondo e Venere, nella prima parte, assieme al duetto Sole-Mercurio nel segno nella seconda parte di agosto, i nati Vergine avranno sempre degli ottimi sostegni astrali a supportare le loro vicende professionali.

La prima settimana dovrebbe scivolare sui binari della routine, mentre qualche giorno dopo il Novilunio in Leone (8 agosto) il secondo segno di Terra avrà buone chance di ricevere una o più interessanti proposte lavorative. La particolarità di queste ultime risiederà probabilmente nel settore di riferimento che andranno a toccare, un ambito anelato da tempo e forse mai approfondito dal pragmatico segno bicorporeo. Giorni fortunati: 10, 11 e 29.

2° posto Leone: planning. Il periodo del compleanno in casa Leone, di cui fa parte il mese di agosto, potrebbe non iniziare sotto i migliori auspici, considerando che il Sole farà la spola tra l'opposizione al binomio Saturno-Giove d'Aria e la quadratura ad Urano di Terra.

A fare da spartiacque al mese estivo, però, ci penserà presumibilmente la Luna Nuova nel segno di giorno 8 che indurrà i felini a fare il punto della situazione professionale e tracciare una rotta ben definita in tal senso. Così facendo, il secondo segno di Fuoco avrà a disposizione ben due settimane (sino al Plenilunio in Acquario del 22 agosto) per programmare con estrema dovizia i progetti da attuare dagli sgoccioli di settembre in poi.

Giorni fortunati: 8, 14 e 18.

3° posto Capricorno: aiuti inaspettati. Mercurio nell'amica Vergine, dal 12 al 30 agosto, formerà una congiunzione a Marte e un trigono a Urano in dodicesima dimora, facendo probabilmente giungere al cospetto del quarto segno Cardinale alcuni aiuti inaspettati. Più che di sostegni economici, dei quali fortunatamente molti nativi non avranno bisogno in questo mese, potrebbe trattarsi di aiuti morali, come incoraggiamenti da parte di persone care, o di beni materiali, come l'acquisto di attrezzatura professionale da parte dell'azienda in cui operano.

Di qualsiasi entità sarà tale gesto di solidarietà, i nativi lo apprezzeranno di buon grado e ne faranno tesoro per proseguire nel loro percorso lavorativo. Giorni fortunati. 11, 19 e 30.

I mezzani

4° posto Ariete: finanze top. La quantità premierà, con ogni probabilità, più della qualità per quanto riguarderà le faccende professionali del primo segno zodiacale, soprattutto per ciò che concernerà il loro bottino economico. Il fanciullesco segno di Fuoco, difatti, avrà ottime chance di raggranellare, durante le prime due settimane d'agosto, un bel po' di denaro da svariati lavori, sfruttando al massimo ciò che la stagione estiva avrà da offrirgli. Unico neo mensile sarà, invece, l'opposizione venusiana dal 16 ed il Luminare diurno che diverrà neutrale dal 23 agosto, i quali potrebbero invogliare i nativi a spendere oltre le loro possibilità.

Giorni fortunati: 3, 4 e 9.

5° posto Toro: ambiziosi. Sebbene la pressante quadratura solare terrà banco per le prime tre settimane, i nati Toro potranno far leva sul terzetto Marte-Venere-Mercurio che dalla Vergine, per gran parte del mese, ne attenuerà gli ostici influssi. Grazie a tale poderosa triade riusciranno, oltre a veder aumentare esponenzialmente la loro ambizione lavorativa, a mettere in campo una perspicacia degna di nota che gli permetterà di avanzare celermente nei progetti in essere. Giorni fortunati: 1, 28 e 29.

6° posto Acquario: a denti stretti. Com'era lecito aspettarsi, il mese di agosto non sarà tutto rose e fiori per il quarto segno Fisso che, tra le altre, dovrà rapportarsi al binomio opposto Mercurio-Sole (stordente sino all'11) oltre che a un destabilizzante Novilunio (8 agosto) anch'esso nel Leone.

Riuscendo ad affrontare le prime due settimane con grande tenacia e ingoiando qualche rospo nel luogo di di lavoro, però, nella seconda parte del mese arriveranno i rinforzi: la Luna Piena nel segno il 22 e Venere nel loro Elemento dal 16 agosto. Se a ciò sommiamo il ritorno di Mercurio favorevole quando il mese starà per terminare (sbarcherà in Bilancia il 31), ecco che i nati Acquario avranno ottime chance di concludere agosto particolarmente speranzosi per il settembre che verrà. Giorni fortunati: 16, 22 e 31.

7° posto Gemelli: nuove alleanze. La prima e seconda decade di casa Gemelli si accorgerà, c'è da scommetterci, di aver puntato sulle collaborazioni sbagliate nel corso dei mesi scorsi e, complice Venere favorevole da metà mese, proverà a raddrizzare il tiro.

Per la terza decade nativa, invece, il focus potrebbe essere orientato sulle finanze, specialmente per coloro che sono a capo di un team professionale. Questi ultimi, difatti, metteranno probabilmente in atto delle vecchie idee, relegate tempo addietro nel metaforico cassetto, e vedranno un entusiasmante riscontro delle stesse in termini monetari. Giorni fortunati: 19, 21 e 22.

8° posto Bilancia: fine mese top. Bisognerà probabilmente attendere lo sbarco della Bianca Signora nel segno del 16 agosto per vedere i migliori frutti professionali di questo periodo, specialmente per la prima decade nativa. Ad una prima parte avara di novità, quindi, potrebbero seguire due settimane colme di soddisfazioni lavorative, perlopiù morali, che doneranno nuovo entusiasmo e una rinnovata iniezione di fiducia al secondo segno d'Aria.

Ottime le probabilità, inoltre, di vedere una lenta ma inesorabile crescita della clientela per i nativi che operano nel settore del commercio, la quale prenderà il volo nei mesi autunnali. Giorni fortunati: 18, 30 e 31.

9° posto Scorpione: chi s'accontenta gode. Tante, forse troppe, le osticità planetarie che si troveranno di fronte i nati Scorpione in questo mese estivo. Prendendo atto di ciò, sarà bene che il terzo segno Fisso bandisca lamentele ed eviti qualsiasi termine di paragone coi parigrado, così da trascorrere il settimo mese del 2021 esclusivamente concentrato a terminare il proprio turno professionale senza fare troppi danni relazionali. Accontentandosi, quindi, i nativi riusciranno sia ad apprezzare le piccole gioie quotidiane e, al contempo, mantenere inalterati alcuni precari equilibri professionali coi colleghi.

Giorni fortunati: 2, 13 e 15.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: fiacchi. Marte in quadratura imporrà, soprattutto alla seconda e terza decade di casa Sagittario, di rallentare i ritmi professionali, così da scongiurare crolli fisici. La prima decade, invece, dovrà vedersela con le alternate quadrature di Marte, Sole e Venere che, specialmente per colpa della Bianca Signora, la invoglieranno a volere sempre l'ultima parola in ogni discussione professionale, anche se l'interlocutore sarà il capo. Giorni fortunati: 8, 17 e 18.

11° posto Pesci: timorosi. Il ritorno delle fasi lunari regolari e le numerose opposizioni tipiche del periodo potrebbero rendere il dodicesimo segno zodiacale meno convinto delle proprie possibilità lavorative e, come spiacevole conseguenza, particolarmente timoroso verso il prossimo futuro.

La professione, per merito anche della retrogradazione nettuniana nel segno che si scontrerà col terzetto Marte-Venere-Mercurio dal 13 al 16 agosto, verrà probabilmente vista con un occhio pessimistico e scoraggiante. Anche i lavoratori ferrati nelle proprie mansioni metteranno, c'è da scommetterci, in dubbio i loro talenti in tal senso, mentre le nuove leve avranno difficoltà a mettersi in gioco. Sebbene il periodo astrale risulterà pressante e demoralizzante, sarà bene non farsi assolutamente prendere dallo sconforto perché più si avvicinerà dicembre e maggiori saranno le soddisfazioni che attenderanno i nati Pesci. Giorni fortunati: 6, 14 e 23.

12° posto Cancro: gavetta. Le occasionali professionali per il primo segno d'Acqua non dovrebbero mancare in questo torrido mese ma, con ogni probabilità, le stesse li vedranno barcamenarsi in un ambiente lavorativo completamente nuovo, forse anche come tipo di mansione svolta.

A fronte di ciò, sarà facile intuire come i nativi dovranno, volente o nolente, rimboccarsi le maniche e cominciare d'accapo, iniziando la cosiddetta gavetta, così da ritagliarsi pian piano la posizione gerarchica che più gli competerà. Giorni fortunati: 5, 24 e 31.