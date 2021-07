Ad agosto troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari rilevanti: il Sole si sposterà dal segno del Leone alla Vergine, mentre Mercurio viaggerà dall'orbita del Leone alla Bilancia e, infine, Venere passerà dall'orbita della Vergine al domicilio della Bilancia.

Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: passionali. Col supporto di Mercurio nella prima parte e di Venere nella seconda metà di agosto, i nati Gemelli avranno buone chance di trascorrere l'ottavo mese di agosto dotati di una carica passionale maggiore rispetto ai mesi precedenti.

A beneficiarne maggiormente di questa predisposizione focosa saranno i nativi di seconda decade, i quali avranno una gran voglia di sperimentare sotto le lenzuola durante la prima settimana.

2° posto Bilancia: punti in comune. L'umore altalenante e i sporadici picchi di gelosia che il secondo segno d'Aria ha messo in campo tra giugno e luglio potrebbero lasciar spazio ad un mood decisamente più conciliante in questo mese estivo. L'atmosfera in coppia, però, si rasserenerà a patto che i nati sotto il segno della Bilancia riescano, magari mettendo l'orgoglio da parte, a trovare dei punti in comune col partner, i quali faranno da garante per il quieto vivere nel ménage amoroso.

3° posto Leone: scelte affettive.

Malgrado sino al 22 agosto sarà il mese del loro compleanno, i nati Leone dovranno probabilmente fare i conti sia con l'opposto e retrogrado duetto Saturno-Giove che col binomio Mercurio-Sole poco benevolo durante gli ultimi dieci giorni. Con tali intricate posizioni planetarie sarà probabile che i single della prima decade felina potranno fiondarsi in numerose conoscenze affettive, sebbene queste ultime potrebbero lasciare l'amaro in bocca in termini di aspettative.

Decisamente più complicate, invece, le effemeridi per seconda e terza decade che si troveranno a dover rapportarsi a dei corteggiamenti provenienti da persone ingestibili e/o impegnate, i quali li costringeranno a compiere delle scelte difficoltose in tal senso.

I mezzani

4° posto Vergine: double face. Se sino all'11 agosto gli spasimanti alla corte dei nati Vergine non dovrebbero mancare, riempiendoli di doni e complimenti a raffica, dal 12 del mese in poi (grazie al supporto di Mercurio e dal 23 anche del Sole) il secondo segno di Terra esigerà presumibilmente maggior concretezza dalla storia sentimentale in essere.

Facile intuire come la prima parte del mese sarà decisamente più orientata a favorire i single del segno in cerca dell'anima gemella, mentre la seconda parte sembrerà invogliare i nativi in coppia stabile a tracciare il percorso del prossimo futuro.

5° posto Ariete: inizio smart. Con Mercurio e il Sole nel loro Elemento sino all'11 del mese, i nati sotto il segno dell'Ariete, specialmente la terza decade, avranno ottime chance di vivere l'amore con fare impulsivo ma, al tempo stesso, viscerale e a tratti eccentrico. Discorso differente, invece, per le prime due decadi del segno di Fuoco, le quali avvertiranno maggiormente gli influssi del binomio Marte-Venere di Terra sino a Ferragosto. Il pianeta rosso e la Bianca Signora, difatti, potrebbero far divenire i nativi single estremamente selettivi, fattore insolito per il segno, ponendoli a rischio di perdere qualche ghiotta occasione affettiva.

6° posto Sagittario: sentimenti consolatori. L'ottavo mese del 2021 vedrà, c'è da scommetterci, i nati Sagittario alle prese con un periodo poco scorrevole sul fronte relazionale e professionale. A causa di ciò, il terzo segno Mobile preferirà probabilmente consolarsi sotto le lenzuola col partner, così da provare a relegare le problematiche di agosto nel dimenticatoio. Malgrado i buoni propositi passionali, però, l'opposizione tra il Sole ed il Grande Malefico in retrogradazione, attiva sino al 22, renderà tale antidoto all'ansia meno efficace.

7° posto Capricorno: attendisti. Alcuni traguardi amorosi, come la convivenza o la nascita di un figlio, saranno presumibilmente ad un passo per molti nati Capricorno.

Prima di giungere all'agognato arrivo e concedersi alle foto di rito, però, sarà necessario in questo mese assumere un mood attendista che, come piacevole conseguenza, permetterà al terzo segno di Terra di farsi trovare pronto in tutto e per tutto. In caso di cambio abitazione, ad esempio, nel mese di agosto potrebbe informarsi su costi e spedizioni di componenti d'arredo, mentre nel caso della nascita di un erede sarebbe opportuno provvedere all'acquisto di passeggino e culla.

8° posto Acquario: flirt fugaci. I single di terza decade di casa Acquario faranno, c'è da scommetterci, man bassa durante la prima parte di agosto, quando Il Sole e Mercurio si opporranno a Giove e Saturno mentre Venere sosterà nella Vergine.

Le giornate più interessanti, per quanto riguarderà le conoscenze affettive, saranno presumibilmente quelle dal 5 al 10 del mese. Dall'11 in poi, invece, i nativi potranno trasformare tali conoscenze in flirt fugaci ma particolarmente intensi. Più routinarie le effemeridi per gli accasati di seconda e terza decade, i quali dovranno fare i conti con qualche piccolo attrito durante la prima settimana, per poi trascorrere il restante agosto in un clima piuttosto sereno.

9° posto Cancro: l'età incombe. Quando il parterre planetario, come capiterà ad agosto, sembrerà dimenticarsi quasi totalmente dei nati Cancro, questi ultimi potrebbero porre l'accento sull'inevitabile avanzamento dell'età e ciò che comporta a livello estetico.

Tali timori, derivanti soprattutto dall'opposizione Sole-Giove in undicesima dimora (imponente nelle settimane centrali), li indurrà presumibilmente ad acquistare compulsivamente creme anti-age e/o a prenotare diverse sedute in centri benessere.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nodi al pettine. Eccezion fatta per l'entusiasmante ultima settimana d'agosto, questo mese estivo avrà, c'è da scommetterci, il sapore della resa dei conti nel ménage amoroso del primo segno di Terra. Urano nel segno in doppio trigono a Marte e Mercurio, nella seconda e terza settimana, potrebbe costringere i nativi, ma anche il partner, ad affrontare alcuni argomenti pruriginosi che nei mesi precedenti sono stati i fautori di qualche battibecco di troppo.

Dopo alcuni sguardi torvi alla film western e qualche soffio alla pistola fumante, però, agli sgoccioli di agosto sarà probabile che le paturnie si sciolgano come neve al sole ed in casa Toro torni il sereno.

11° posto Scorpione: gelidi. La passione del terzo segno d'Acqua avrà buone possibilità di segnare il passo ad agosto, specialmente per la seconda e terza decade nativa. Recriminazioni e piccoli dispetti, figli di immotivate gelosie pregresse, faranno si che il clima nel nido domestico divenga sempre meno affettuoso e le coccole, di pari passo, saranno soltanto un miraggio. Prima decade che, invece, potrà contare sulla terza settimana mensile, quando dal 17 al 21 Venere in Bilancia li renderà decisamente più concilianti con la dolce metà.

12° posto Pesci: unioni difficoltose. Nella prima parte del mese Marte e Venere opposti metteranno, con ogni probabilità, sul cammino del dodicesimo segno zodiacale qualche vecchia conoscenza amicale intrigante. Sarà nella seconda parte di agosto, però, che, con l'inizio del mese dell'anti-compleanno e la conseguente opposizione di Nettuno al duetto Marte-Mercurio in sesta casa, i nativi vedranno tali amici sotto un'ottica poco incoraggiante. Considerata la retrogradazione del pianeta blu, che durerà sino al 1° dicembre, e sommata al Luminare diurno nella dirimpettaia Vergine, sarà probabilmente un'erronea impressione quella che avranno i nativi nei riguardi dei papabili corteggiatori che gli ronzeranno attorno.