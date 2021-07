L'Oroscopo della giornata di sabato 10 luglio prevede maggiori responsabilità in arrivo per i nativi in Ariete, ora che Mercurio sta per mettersi in quadratura, mentre Capricorno potrebbe essere piuttosto inquieto in fatto di sentimenti.

Ancora un po' di malcontento per i nativi del Toro a causa di Venere quadrata, mentre Pesci sarà in un vortice di bellissime emozioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 10 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 10 luglio 2021 segno per segno

Ariete: sarà un sabato di Luna quadrata per voi nativi del segno, dunque complicato per quanto riguarda i sentimenti.

Poco male in fin dei conti. Vi basterà stare zitti e buoni fino a domenica, quando l'astro argenteo vi permetterà di godervi una giornata fantastica. Se siete single, per ricevere qualcosa in più dovrete anche dare qualcosa in più. Bene invece il lavoro, anche se ci saranno nuove responsabilità in arrivo, e con Mercurio in quadratura potrebbe essere dura. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Toro: un oroscopo ancora sottotono per voi nativi del segno. Non basterà la Luna in sestile per essere convincenti e romantici dal punto di vista sentimentale. Sarà necessario fare di più, sia voi single che volete conquistare il cuore della persona che vi piace, sia voi che siete già impegnati. Sul fronte lavorativo, provare nuove strategie potrebbe essere una buona idea per migliorare e massimizzare i vostri risultati.

Voto - 6,5 ⭐⭐

Gemelli: settore professionale che prevede alcune novità in questa giornata che, purtroppo, capiteranno nel momento sbagliato. Mercurio sta per lasciarvi, e nuovi progetti potrebbero disorientarvi. Meglio chiedere ulteriori spiegazioni se necessario. In amore godrete del favore di Venere ancora per un po', dunque non abbiate paura ad esaltare i vostri sentimenti sia nei confronti del partner, sia che siate single.

Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Cancro: settore professionale che vedrà l'inizio di una nuova stagione lavorativa secondo l'oroscopo del 10 luglio. Mercurio è ormai arrivato nel vostro cielo, e vi permetterà di dare inizio ad un nuovo ciclo che si prospetta sorprendente e ricco di risultati. Sfera sentimentale grandiosa in questa giornata grazie alla Luna che porterà stabilità e armonia nel vostro rapporto.

Se siete single, questo cielo vi aiuterà a risolvere questioni di cuore e sentimenti. Voto - 9 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: fine settimana che inizia in modo convincente dal punto di vista sentimentale. Venere in congiunzione metterà in risalto il vostro fascino, e voi single non potrete non passare inosservati. Se avete una relazione stabile, tenerezza e responsabilità in ottimo equilibrio favoriranno la crescita del vostro rapporto. Settore professionale ancora piuttosto incerto. Qualcosa sembrerà muoversi, questo sì, ma i dubbi da dissipare saranno ancora molti. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo di sabato che finalmente vi vedrà più competitivi dal punto di vista professionale. Mercurio non sarà più in quadratura a darvi fastidio, concedendovi qualche occasione in più di raggiungere discreti successi.

Molto bene anche in ambito sentimentale, grazie a questa Luna in sestile che vi farà godere appieno del vostro rapporto e in maniera del tutto spensierata. Se siete single affrontate tutto con calma, trovando la soluzione migliore ad ogni vostro problema. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Bilancia: brutte notizie in arrivo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Mercurio in quadratura provocherà rallentamenti nelle vostre mansioni, portandovi a rivalutare alcune delle vostre idee prima di metterle in atto. Sul fronte amoroso ve la caverete bene, ma sarete in attesa che questa Luna si metta in una posizione migliore, sia voi che state cercando di godere di un rapporto stabile, sia i single che vorrebbero impressionare la persona che amano segretamente.

Voto - 7- ⭐⭐⭐

Scorpione: anche con la Luna in buon aspetto, secondo l'oroscopo della giornata di sabato 10 luglio sarà comunque difficile riuscire ad ottenere una relazione stabile, non quando Venere sarà lì in quadratura a non tollerare nessun vostro errore. In ogni caso, nulla vi vieterà di provarci. Se siete single, mostrerete troppa insicurezza e timidezza al momento per provare a farvi avanti. Bene invece l'ambito lavorativo, dove l'arrivo di Mercurio in Cancro non potrà che migliorare la vostra posizione. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Sagittario: oroscopo di sabato tranquillo e piacevole per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà Venere in trigono dal segno del Leone, che in amore prometterà teneri momenti fatti di passione da vivere insieme alla vostra dolce metà.

Per quanto riguarda i single, le stelle saranno dalla vostra parte. Non si esclude un weekend diverso dal solito. In ambito lavorativo Mercurio smetterà di infastidirvi, segno che qualcosa potrebbe cambiare. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: configurazione astrale che al momento non riserva grandi cose per voi. In amore potreste essere piuttosto inquieti nei confronti del partner, causando diverse difficoltà. Fortunatamente, l'opposizione della Luna non durerà ancora per molto, per cui dovrete riuscire a recuperare in fretta. Se siete single, le vostre priorità al momento saranno altre. Settore professionale in lieve calo per via di Mercurio che diventerà opposto, ma in questo caso ci sarà ancora Giove a darvi una mano.

Voto - 6+ ⭐⭐

Acquario: oroscopo della giornata di sabato 10 luglio che porterà spiacevoli notizie in ambito lavorativo. Mercurio smetterà di sostenervi, lasciando spazio a un Marte sempre più negativo nei vostri confronti. Attenzione dunque alle idee che vi verranno in mente; cercate di non dirle ad alta voce senza pensarci due volte. Sfera sentimentale poco entusiasmante al momento. Cercare conforto nel partner non sarà una grande idea, perché la discussione potrebbe assumere toni più accessi. Voto - 5 ⭐⭐

Pesci: ottima giornata secondo l'oroscopo, che darà inizio ad un sereno fine settimana. In amore, la Luna in Cancro vi renderà affettuosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single non avrete dubbi riguardo ai sentimenti che provate per la vostra fiamma. Nel lavoro arriverà Mercurio in Cancro che, insieme a Giove nel vostro cielo, forniranno grandi idee, energie e iniziative per massimizzare i vostri risultati. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐