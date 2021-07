L'oroscopo della giornata di giovedì 29 luglio vedrà l'arrivo di Mercurio nel segno del Leone, che però dovrà guardarsi le spalle da Giove, ora in opposizione dal segno dell'Acquario. Per la Bilancia potrebbe essere il momento di mettere a punto interessanti progetti a lungo termine, mentre i Pesci potrebbero non sentirsi più così tanto a suo agio con in amore.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 29 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 29 luglio 2021 segno per segno

Ariete: giornata davvero grandiosa per voi nativi del segno, dopo alcune giornate non molto convincenti.

Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà in congiunzione al vostro segno, e dalla vostra relazione di coppia potreste ottenere tanto. Se siete single date pure sfogo ai vostri sentimenti, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo questo cielo sarà più che adatto per ottenere discreti risultati, merito di Mercurio in trigono e Giove in sestile. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di giovedì convincente dal punto di vista sentimentale. Venere in trigono dal segno della Vergine farà davvero bene alla vostra vita di coppia, ora più affiatata e piena di bei momenti. Se siete single continuate a sondare il terreno. Presto riuscirete a toccare le corde della persona che amate. Nel lavoro purtroppo con Giove e Mercurio che diventano negativi bisognerà fare attenzione con le vostre mansioni.

Attenti anche alle spese. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale solida per quanto riguarda il lavoro. Avrete risorse a sufficienza e una discreta creatività per mettere a segno grandi successi. Problemi in arrivo per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la Luna sarà favorevole, ricordatevi che Venere è ancora in quadratura, e potrebbe facilmente mettere in crisi il vostro rapporto.

Se siete single gestite il vostro tempo per qualcosa di più produttivo. Voto - 7

Cancro: oroscopo di giovedì 29 luglio che vedrà piccole complicazioni in amore. Fino a domani la Luna si troverà in quadratura, causando spesso qualche innocente incomprensione tra voi e il partner. Cercate di spiegare sempre al meglio le vostre intenzioni, e tutto dovrebbe andare bene.

Se siete single mette in mostra il vostro fascino per provare ad avvicinarvi alla vostra fiamma. Nel lavoro anche se questo cielo è radicalmente cambiato, ve la caverete comunque bene. Voto - 6,5

Leone: periodo ottimale in ambito amoroso per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto, e la vostra vita sentimentale sarà piena di momenti davvero romantici. Sfruttate questo periodo inoltre per rendere più solida la vostra storia d'amore. I single dimostreranno una certa maturità e sarà un grande pregio. Settore professionale tra alti e bassi, considerato che Giove torna negativo. Tuttavia arriverà Mercurio nel vostro segno a darvi una mano. Voto - 7+

Vergine: ottimo cielo anche in questa giornata di giovedì.

Per quanto riguarda i sentimenti Venere rimarrà stabile nel vostro cielo, e vi sentirete particolarmente fortunati ad avere un'anima gemella così. Se siete single il vostro buon cuore vi porterà dalla persona giusta, abbiate fiducia. Nel lavoro non sarà il periodo migliore in assoluto, ma il vostro lo farete, e lo farete bene. Voto - 8,5

Bilancia: un quadro astrale che in ambito professionale vi permetterà di poter realizzare progetti di ampio respiro. Secondo l'oroscopo del 29 luglio, con Mercurio in sestile e Giove in trigono avrete tutte le carte in regola per mettere in pratica le vostre idee. Sfera sentimentale che fino a domani non sarà proprio al top, colpa della Luna opposta che disturba la vostra relazione di coppia.

Se però c'è qualcosa che non va, sarebbe giusto parlarne con il partner. Se siete single sarete alla ricerca del dialogo, soprattutto con le persone che più vi capiscono. Voto - 7+

Scorpione: oroscopo di giovedì tutto sommato positivo in fatto di sentimenti. Dominati dal buon umore, saprete sempre come comportarvi con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I single saranno sempre aperti al dialogo con chiunque lo voglia. Settore professionale che invece non sarà proprio il massimo, ora che Mercurio e Giove sono sfavorevoli. Vi rimane Marte in buon aspetto, ora nel segno della Vergine, ma non sarà di così grande aiuto. Voto - 7-

Sagittario: Luna che tutto sommato vi darà una mano in ambito sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì 29 luglio.

Certo, Venere rimane comunque negativa, ciò nonostante potreste provare a stabilire un dialogo costruttivo. I single saranno piuttosto gentili con tutti, ma difficilmente faranno più di così. Settore professionale che invece vi vedrà attivi e pieni di idee, ora che questo cielo vuole concedervi qualche occasione in più. Voto - 7

Capricorno: sfera sentimentale leggermente in calo, ma comunque particolarmente soddisfacente. Questo contrasto tra Luna e Venere crea qualche disagio, ma tutto sommato la vostra relazione andrà avanti serenamente. Per quanto riguarda i single riprenderete a provare amore per gli altri, e presto, per una persona in particolare. Settore professionale nel complesso positivo, grazie anche a Marte in trigono dal segno della Vergine che vi dona tantissime energie.

Voto - 8-

Acquario: un cielo piuttosto interessante nel corso di questa giornata. L'oroscopo di giovedì vedrò il ritorno di Giove nel vostro cielo, che insieme a Saturno vi permetterà di avere una marcia in più in ambito lavorativo. Attenzione però perché ci sarà Mercurio in opposizione che vi potrebbe rovinare la festa. Sfera sentimentale tutto sommato stabile, soddisfacente, grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, riuscirete a dare prova dei vostri sentimenti con estrema efficacia. Voto - 8-

Pesci: cielo che purtroppo comincia a sgretolarsi come un castello di sabbia ora che astri come Venere e Giove non sono più favorevoli. Dal punto di vista sentimentale infatti potreste sentirvi un po’ troppo spesso a disagio, rischiando di causare litigi per nulla con il partner.

Se siete single trattare la gente intorno a voi con sufficienza non farà di voi una persona simpatica. Il settore professionale è anch'esso sottotono, ciò nonostante, se vi impegnerete, qualche piccola soddisfazione potrebbe arrivare. Voto - 6