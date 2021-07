L'Astrologia è pronta a svelare come andrà la quarta giornata di questa settimana del mese di luglio, mostrando una Carta del Cielo abbastanza variegata, certamente in grado di cambiare gli attuali rapporti di forza tra i dodici segni dello zodiaco. L'amore come sempre sarà al centro degli interessi della maggior parte dei segni: tanti saranno costretti a rinunciare a qualcosa di personale pur di far felice la persona amata, altri invece punteranno su dimostrazioni d'affetto concrete.

In primissimo piano nel frangente la presenza della Luna nel settore della Bilancia.

Da sottolineare la splendida congiunzione Venere-Marte nel settore del Leone, mentre Mercurio e Sole, presenti nel comparto del Cancro, saranno sottoposti il primo all'ottimo trigono offerto da Giove e l'altro, invece, sarà sotto dura opposizione da Plutone in Capricorno. Prosegue intanto il lento incedere di Nettuno e Giove in Pesci e di Plutone in Capricorno, mentre Urano prosegue a passo veloce nel campo del Toro.

Scopriamo cosa riservano l'Oroscopo del 15 luglio ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: diamo spazio alle previsioni zodiacali per la giornata di giovedì, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - La Luna in Bilancia prova a mettervi i bastoni fra le ruote, ma oggi, armati come siete di energia, dialettica e sicurezza, sventerete i suoi piani.

In caso d'indecisione il partner vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri frontali, agite d’astuzia. In amore potrebbe arrivare all'improvviso un segnale inequivocabile da direzioni inaspettate. Magari sarà qualcuno lontano anni luce da come lo avevate sempre immaginato. Per il fisico la serenità d’animo è garanzia di buona conoscenza della propria interiorità, anche quella che in genere non affiora.

Nel lavoro, visto e considerato che avete dei veri lampi di genio, non fatevi confondere le idee: di fronte a una scelta, fate di testa vostra.

Toro - Una giornata positiva che ben si presta a smaltire il lavoro arretrato, all’introspezione e alla compagnia di persone poco chiassose. Difficile, ma non impossibile distrarsi dal lavoro e dai problemi legati alla famiglia per guardare oltre.

Per i sentimenti giornata all'insegna di una sensualità molto intensa, ma anche di qualche tormento, a causa di una gelosia retroattiva che davvero non avrebbe ragione di essere. Per l'aspetto esteriore, stimolare la crescita dei capelli è buona abitudine: prima di pettinarci massaggiate il cuoio capelluto stando a testa in giù. Nell'ambito professionale rendetevi disponibili ad adottare nuove metodologie di lavoro: queste vi apriranno porte che altrimenti resterebbero chiuse.

Gemelli - Novità importanti vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l’istinto: vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. Situazione in evoluzione, ma dovete gestirla con metodo e organizzazione, pianificando anche i dettagli.

A livello sentimentale, quando c’è la stabilità in amore vi sentite appagati e date il meglio di voi. Dolcezza, sensualità e fascino per la gioia di chi amate, da sapere che non c’è niente che amate di più se non stare all’aria aperta. Trovate il tempo per una passeggiata, specie se siete un po’ fuori in fase. Nel lavoro, a condizione di essere pronti a mettervi in gioco, la meta proposta dai pianeti è davvero allettante, bisogna solo aspettare che i tempi siano maturi.

Cancro - Le inquietudini dei giorni appena trascorsi terminano in un attimo, grazie al passaggio della Luna in Bilancia che favorisce il vostro umore. Con la mente calma e lucida le cose sono più semplici e inizierete a stare molto meglio fra gli altri.

Nel lavoro potete fare molte cose contemporaneamente, ma di certo concentrandovi su di un’unica mansione la qualità del lavoro cambia. Invece in amore una ventata di romanticismo, grazie alla Luna in trigono a Plutone, spazzerà via ogni preoccupazione riguardo alla vita di coppia. Un consiglio salutistico: un massaggio alla zona delle caviglie potrebbe essere molto benefico per allentare alcune tensioni, far circolare meglio l’energia e dare sollievo.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 15 di luglio vedono di buon auspicio l’appoggio di Giove in trigono a Mercurio, quest'ultimo presente nel vostro segno. Non sarà difficile confortare e tranquillizzare chi è tormentato da un dubbio incessante.

La vostra presenza sarà sicura fonte di conforto e di serenità e voi ci guadagnerete in riconoscenza. Nel lavoro, quando vi mettete in testa una cosa, diventate instancabili e stacanovisti. Questo, prima o poi, verrà certamente notato dai superiori. In amore, invece, lo stress nella vita familiare dipende dal fatto che non c’è un grande equilibrio. Sarebbe bene che tutti collaborassero un po’ alla vita domestica. Presto raggiungerete un maggiore equilibrio psicofisico, impegnandovi ogni giorno per il vostro benessere: bastano pochi intensi minuti.

Vergine - Quello che forse un tempo vi sembrava poco chiaro, ora potrebbe svelarsi completamente e portare magari anche un po’ di scompiglio generale.

Nulla di male però, dato che su certe questioni vi siete arrovellati fin troppo senza venirne a capo. Nel lavoro a volte non siete abbastanza determinati nell’esporre le vostre idee, ma già provandoci ne saggerete la consistenza e potrete migliorarle. In amore ciò che cercate nell’altro è Innanzitutto un buon feeling a livello mentale. Non rischiereste mai di giocare nell’incertezza e nel dubbio. Per il fisico cercate di dare quotidianamente il giusto apporto di acqua al vostro organismo, per espellere le eventuali tossine accumulate.

Bilancia - Il desiderio di novità e, perché no, di avventura sarà amplificato dalla Luna venuta a farvi visita in casa vostra, in splendido trigono astrale con Plutone.

Guardatevi intorno e troverete il modo di esplorare territori sconosciuti, magari anche solo col pensiero. Nel lavoro accettate l’offerta che vi viene fatta come un dono piovuto dal cielo e non state a preoccuparvi per quanto riguarda il domani. In amore l'arrivo della Luna nel segno porta a tanti nativi una gran voglia di romanticherie: anche volendolo non riuscireste davvero a farne a meno. A livello estetico, se c’è qualcosa che vi piacerebbe cambiare non nascondete il vostro desiderio. Un piccolo cambiamento nel look potrebbe fare al caso vostro.

Scorpione - La Luna in Bilancia depone a vostro favore e proprio per questo vi sentirete molto soddisfatti sia nella vita affettiva, che in quella lavorativa.

È il caso di organizzare un rilassante programma di svago con gli amici, per rasserenare un po’ l’animo. In ambito lavorativo la situazione caotica degli ultimi tempi sta per finire. Ultimamente avete riservato poco tempo al confronto e adesso rischiate di perseguire obiettivi differenti: poco male, a volte basta un semplice chiarimento. In amore, se non avete voglia di farvi coinvolgere in una situazione impegnativa, ditelo a chiare note. L’altra persona deciderà liberamente il da farsi. A livello fisico, invece, l'estate calda di questi giorni potrebbe farvi sentire un po’ deboli e anche l’umore non sarà dei migliori. Riposatevi e dedicatevi ad attività rilassanti e al massimo piacere.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Avrete un interessante e sincero confronto con una persona di famiglia, che vi metterà in condizione di rivedere la vostra posizione nei suoi confronti. Fare luce con coraggio su situazioni bloccate da tempo vi darà un notevole sollievo. Nel lavoro un collega/amico vi darà i giusti consigli per affrontare un problema lavorativo che vi preoccupa: il perdere qualcosa che avete già acquisito. Parlando d'amore, i single faranno breccia nel cuore di una persona con discorsi che invitano a riflettere. Questa volta vi togliete la vostra maschera spensierata. Condizione psicofisica buona o in netta ripresa, vi sarà possibile instaurare un ritmo di vita dinamico e non eccessivo grazie a Marte compiacente.

Capricorno - Diplomazia e tatto potrebbero aiutarvi a gestire egregiamente una discussione relativa a questioni familiari complesse e poco chiare. Scrollate via quella punta di nervosismo che vi offusca un po’ il sorriso e fate parlare il vostro cuore. Nel lavoro accettate quello che vi verrà dato, senza trincerarvi subito dietro una cortina di diffidenza e sfiducia: gestirete al meglio tutte le situazioni. Invece in amore un fatto inatteso potrebbe colorare di rosso passione la giornata. Se siete single, il fascino di una persona accenderà la vostra curiosità. Se possibile accettate, senza pensarci su due volte, l’invito per trascorrere una serata piacevole e leggera con amici vecchi e nuovi, vi rasserenerà la mente donandovi un morale alto.

Acquario - La giornata sarà molto piacevole, complice la Luna in Bilancia e nel contempo in splendido trigono a Plutone, quest'ultimo presente nel segno del Capricorno. Potrebbe arrivare una bella occasione per cercare emozioni nuove o qualche succulenta novità. Vi sentirete più vivi, aperti verso gli altri e disponibili a cambiamenti nel solito ritmo della routine. Nel lavoro in arrivo svolte interessanti. Opererete dei cambiamenti vantaggiosi per voi e per chi lavora al vostro fianco: datevi da fare. Anche in amore tutto bene: per i single un incontro potrebbe avere dei riflessi emotivi meravigliosi. Anche chi è in coppia vivrà un nuovo corso passionale. Alla grande lo stato fisico: sarete mentalmente scattanti grazie a Mercurio complice di Giove. Il rapporto con gli altri ne risulterà migliorato e vivacizzato

Pesci - Anche se non tutte le ciambelle riescono con il buco, molto presto constaterete che con la forza d’animo siete in grado di gestire qualsiasi circostanza. Non avete voglia di compagnia? Fate un tuffo nel verde o dedicatevi alla meditazione o alla contemplazione. Le previsioni zodiacali di giovedì 15 luglio, per quanto riguarda l'amore, invitano a essere positivi. La nascita di un forte coinvolgimento affettivo contribuirà notevolmente a cambiare il vostro atteggiamento verso il mondo. Intanto tenete in considerazione il bilancio energetico per non ritrovarvi a esaurire le risorse. Ritagliatevi del tempo per riposare. Nel lavoro l’attività può procedere anche senza il vostro continuo ausilio, almeno per questi prossimi dieci o quindici giorni. Perché non anticipare le prossime vacanze?