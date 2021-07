L'oroscopo della giornata di sabato 24 luglio vedrà una Bilancia piuttosto frenetica sul posto di lavoro, grazie in particolare alla Luna e Saturno in ottimo aspetto, mentre Giove nel segno dei Pesci permetterà di tenere alta la concentrazione in ambito lavorativo. Acquario tornerà a mostrare i propri sentimenti con fermezza e passione, mentre Leone faticherà un po’ a gestire la propria vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 24 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 24 luglio 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale nel complesso soddisfacente, piacevole per voi.

In questo fine settimana ci sarà la Luna in sestile, che garantirà stabilità all'interno del vostro rapporto. Se siete single sarete piuttosto vivaci con le persone che incontrerete. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci dei momenti complicati, che richiederanno un bel po’ d'impegno da parte vostra. Voto - 7,5⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di sabato non così eccezionale per voi nativi del segno. Se da una parte Venere inizia a rendervi più romantici, dall'altra ci sarà la Luna in quadratura che vi darà non poco fastidio. Che siate single oppure no, cercate di entrare in empatia con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti, forse perché Giove comincia ad essere meno influente.

Voto - 7-⭐⭐⭐

Gemelli: configurazione astrale che migliora leggermente in questa giornata di sabato. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in trigono dal segno dell'Acquario, regalandovi attimi di felicità in compagnia del partner. Per quanto riguarda i single continuerete a mostrare affetto e romanticismo, ma forse sarà meglio dedicarsi ad altro per non ricevere delusioni.

Nel lavoro nonostante gli imprevisti, sarà comunque una giornata soddisfacente. Voto - 7+⭐⭐⭐

Cancro: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in sestile. Vi verrà quasi spontaneo manifestare i vostri sentimenti al partner, godendo di una relazione forte e stabile. Se siete single sarete particolarmente di buon umore, con la voglia di conoscere gente nuova.

In ambito lavorativo avrete un ottimo intuito, molto utile per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Leone: oroscopo della giornata di sabato 24 luglio poco soddisfacente. Questo cielo mostrerà il fianco per quanto riguarda i sentimenti, complice questa Luna in opposizione. Le vostre conversazioni potrebbero assumere un tono un po’ amaro, rischiando di sfociare in una discussione. Se siete single meglio voltare pagina su certe questioni. Sul posto di lavoro state vivendo un periodo fatto di alti e bassi, dalla quale dovreste uscirne al più presto. Voto - 7⭐⭐⭐

Vergine: cuori solitari che potranno portare avanti una potenziale relazione secondo l'oroscopo, merito di questa Venere romantica in congiunzione.

Se avete una relazione fissa, l'intesa tra voi e il partner sarà davvero convincente, e sarà facile vivere momenti davvero romantici. Per quanto riguarda il lavoro le vostre capacità potrebbero non essere così sviluppate, meglio non essere troppo precipitosi su certi progetti. Voto - 8-⭐⭐⭐⭐

Bilancia: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà in trigono dal segno dell'Acquario, rendendo la vostra vita di coppia davvero romantica. Per quanto riguarda i single vi relazionerete facilmente con gli altri, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale la vostra vita lavorativa sarà piuttosto frenetica, e con Marte in sestile e Saturno in trigono vi darete da fare.

Voto - 8,5⭐⭐⭐⭐⭐

Scorpione: sfera sentimentale ancora tra alti e bassi per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato 24 luglio, ci sarà ancora un po’ d'instabilità nella vostra relazione di coppia, colpa forse della Luna in quadratura. Potrebbero esserci ancora alcuni problemi di coppia da risolvere. Non abbiate paura dunque di affrontare certi argomenti. Se siete single qualcosa potrebbe non andare come previsto, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo invece mostrerete gran fiducia nelle vostre capacità, merito anche dell'esperienza accumulata nel tempo. Voto - 7-⭐⭐⭐

Sagittario: relazione di coppia che potrebbe prendere una piega inaspettata secondo l'oroscopo.

Venere sarà in quadratura, per cui meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single questo periodo non sarà proprio l'ideale per cercare l'amore. Nel lavoro partecipate attivamente agli scambi di opinioni con i colleghi. Magari potrebbe arrivare l'ispirazione che state cercando. Voto - 6,5⭐⭐

Capricorno: sarete pieni di energie in questa giornata secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito professionale darete il meglio di voi, e con Giove in sestile le idee non mancheranno. Molto bene anche in ambito sentimentale, grazie a Venere in trigono dal segno amico della Vergine. Tra voi e il partner non mancherà una certa complicità, che darà nuova linfa al vostro rapporto.

Se siete single provate a portare avanti un amore che sta diventando sempre più importante. Voto - 9⭐⭐⭐⭐⭐

Acquario: Luna in congiunzione che vi permetterà di esprimere i vostri sentimenti con fermezza e passione nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single e volete qualcosa in più dalla vostra vita, potrebbe essere il momento più adatto. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci alcuni cambiamenti, ma non vi spaventeranno affatto, e continuerete a dare il meglio. Voto - 8⭐⭐⭐⭐

Pesci: configurazione astrale che vedrà Giove e Mercurio in posizione favorevole per voi nativi del segno. In ambito professionale terrete alta la concentrazione, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda i sentimenti invece, con la Luna alle spalle e Venere opposta, potreste sentire la necessità di maggior affetto da parte della vostra anima gemella, cosa al momento difficile da raggiungere. Se siete single sappiate che questo sarà un periodo tormentato per voi, per cui non pretendete di trovare l'amore adesso. Voto - 6,5⭐⭐