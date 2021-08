Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 agosto, i nati sotto i segni del Leone e dello Scorpione saranno un po' agitati. Acquario e Capricorno, invece, in grande forma.

Previsioni 14 agosto ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: nervosismo e agitazione potrebbero rovinare questa giornata. A ogni modo, cercate di non pensare troppo al passato e guardate avanti con maggiore ottimismo.

11° in classifica, Scorpione: siete piuttosto stanchi. L'Oroscopo del giorno 14 agosto vi invita a pensare un po' di più a voi stessi, alla cura del vostro corpo e della vostra mente.

Solo in questo modo riuscirete a stare meglio.

10° in classifica, Pesci: ogni impedimento è giovamento. Se qualcosa che avevate in mente non è andato esattamente nella direzione giusta, allora vuol dire che non era il momento. Talvolta è necessario essere fatalisti per andare avanti.

9° in classifica, Ariete: al mondo non esiste cosa più importante dell'affetto dei propri cari. Non trascurateli perché presi da mille cose da fare. Siate presenti e premurosi.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica, Bilancia: questo è un periodo pieno di cambiamenti per i nati sotto questo segno, alcuni sono positivi, altri invece negativi. Se non sapete in che direzione andare, lasciatevi aiutare da una persona saggia.

7° in classifica, Sagittario: buon momento per i rapporti sentimentali Oggi siete piuttosto calmi e anche socievoli. Non siate frettolosi sulle faccende professionali. Se necessario meglio staccare la spina per un po', invece che trascurare dei dettagli.

6° in classifica, Toro: dopo qualche giorno trascorso sottotono, oggi vi sentite decisamente meglio.

Le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 agosto vi invitano a non essere troppo precipitosi. Spesso traete conclusioni senza ascoltare per bene tutti i fatti.

5° in classifica, Cancro: le questioni in sospeso vanno risolte entro oggi. Non lasciate che i malumori si protraggano anche durante il fine settimana. Cercate di essere audaci sul lavoro, questo è un periodo molto propizio per molti di voi.

Previste entrate di denaro.

Previsioni astrali segni fortunati

4° in classifica, Gemelli: un piccolo disguido potrebbe far partire un po' a rilento questa giornata. A ogni modo, a partire dal pomeriggio ci sarà un miglioramento. Preparatevi a vivere un fine settimana parecchio emozionante.

3° in classifica, Vergine: l'oroscopo del 14 agosto vi esorta a prendere il buono quando viene. Nella vita nulla è mai detto, pertanto sempre meglio cogliere al volo le occasioni, perché certi treni passano una sola volta e non vanno lasciati andare.

2° in classifica, Capricorno: gli astri continuano a essere dalla vostra parte. Oggi va meglio di ieri, vi sentite più riposati e tranquilli. Lo stress che avete accumulato in questo periodo presto lascerà il posto al relax.

1° in classifica, Acquario: nella vita c'è un mare di possibilità. Ricordatevi sempre che quando si chiude una porta si apre un portone e nel vostro caso potrebbe aprirsi molto presto: tenete gli occhi ben aperti.