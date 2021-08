Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 agosto, i nati sotto il segno dei Pesci sono un po' giù di corda. I Gemelli sono vulcanici e inarrestabili, mentre per i Cancro ci sono grandi novità.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: brusca discesa per i nati sotto questo segno. In questo periodo vi sentite piuttosto agitati. Ad ogni modo, cercate di risolvere entro oggi le faccende più spinose, perché dalla prossima settimana ci saranno delle novità.

11° in classifica Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 13 agosto denotano un venerdì un po' sottotono.

Non vi sentite al top della vostra forma fisica e questo potrebbe incidere negativamente anche sulla produttività lavorativa. Prendetevi una piccola pausa.

10° in classifica Vergine: i rapporti di coppia potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante. Non sono esclusi grandi progetti. Ad ogni modo, siate cauti perché potreste dover attendere il prossimo anno per vedersi concretizzare dei progetti.

9° in classifica Ariete: gli impedimenti fanno parte del mestiere. Cercate di non essere troppo irruenti. Le faccende personali potrebbero prendere una piega un po' noiosa. Risulta necessario escogitare un modo per ravvivare certe relazioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: finalmente potrete chiarire delle situazioni in sospeso.

Negli ultimi tempi potreste aver discusso con 8 vostri cari e questo potrebbe rendervi piuttosto agitati. A partire da oggi, però, la strada sarà in discesa, state tranquilli.

7° in classifica Leone: le stelle sono ballerine, così come le vostre emozioni. L'Oroscopo del 13 agosto vi invita a non prendere scelte importanti in questo periodo.

Siete dominati dal fuoco, pertanto, ciò che oggi vi sembra geniale, domani potrebbe rivelarsi un disastro.

6° in classifica Capricorno: le coppie in crisi potranno recuperare. La chiave di tutto, naturalmente, è l'amore e la comprensione. Nella vita talvolta bisogna scendere a dei compromessi, ma il gioco ne vale la candela?

5° in classifica Acquario: non guardate più al passato. Di acqua sotto i ponti ne è passata, pertanto, ad oggi siete sicuramente più maturi di qualche tempo fa. Questo vi permetterà di affrontare in modo positivo delle situazioni che prima potevano sembrarvi insormontabili.

Oroscopo 13 agosto segni fortunati

4° in classifica Scorpione: poco alla volta ci si abitua a tutto. Non lasciatevi prendere dal panico e dalla smania di riuscire ad avere tutto e subito. Dovete essere pazienti e agire seguendo dei progetti. Non abbandonate i vostri sogni.

3° in classifica Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 agosto denotano una giornata ricca di impegni. C'è chi approfitta di agosto per riposarsi e chi invece, come voi, ama essere sempre in piena attività.

2° in classifica Cancro: le stelle sono favorevoli e denotano un importante cambiamento in vista. Se state pensando di mettere su famiglia o di accettare quel lavoro così lontano dalle vostre abitudini, questo è il momento giusto.

1° in classifica Sagittario: grande e veloce ripresa per i nati sotto questo segno. Oggi è un giorno sereno e non dovete permettere a nessuno di rovinarvelo. Aprite bene gli occhi perché ci sono importanti novità in arrivo.