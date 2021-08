L'Oroscopo di venerdì 13 agosto è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. Per tutti e dodici i segni zodiacali si sta per avvicinare la fine della settimana e di conseguenza l'inizio di un nuovo weekend. Prima che arrivi questo periodo leggiamo le previsioni su amore, lavoro e salute, analizzando insieme il pensiero delle stelle.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 13 agosto.

Previsioni zodiacali del 13 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Cielo fortunato, privo di asperità per questo venerdì di voi nativi.

Non sono previste emozioni dirompenti, ma solo morbide sensazioni. Il vostro stato d’animo sembra quello dell’attesa. Saprete conciliare i momenti di dovere con quelli di piacere, senza trascurare né gli uni né gli altri. Un buon intuito e una pianificazione accorta, nel lavoro, vi faranno sentire bene e a vostro agio in qualsiasi ambiente vi troviate a operare. In amore potreste scoprire i lati positivi della routine di coppia che in momenti come questo dà un senso di ordine e di sicurezza alla vostra vita. Per la salute anche l’ambiente condiziona il vostro benessere, pertanto non trascuratelo e provate a mettere in pratica i consigli di qualcuno molto saggio.

Toro - L’oroscopo del 13 agosto al segno del Toro preannuncia l'arrivo di piacevoli novità, tutte da prendere in considerazione.

Se possibile fatevi pure avanti con eventuali richieste, visto che spesso tentar non nuoce. Una questione personale rimasta in sospeso da troppo tempo richiede un’immediata definizione. Nel lavoro chi non risica non rosica. Date il via libera alla vostra inesauribile iniziativa personale e fatevi strada in un settore ancora inesplorato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore, intanto, fascino e simpatia non vi mancano e siete molto aperti ai nuovi incontri, forse un po’ troppo dal punto di vista del partner. Per la salute l’ottimismo si fa strada grazie al bellissimo trigono Luna-Giove. Dedicatevi con slancio a ciò che vi piace e vi fa stare bene.

Gemelli - Finalmente si chiude la settimana lavorativa piuttosto faticosa, considerato che le stelle non vi aiutano.

Evitate di mettere troppa carne al fuoco. Pazientate, ci vuole solo tempo: la Luna raccomanda prudenza e una migliore organizzazione. Nel lavoro, in vista della creazione di un team di studio o di ricerca, cominciate col discutere gli intenti e stabilire una linea d’azione. In amore alcune incomprensioni con il partner sono superabili: basta recuperare un po’ d’intraprendenza e ritrovare la voglia di comunicare. Per la salute le energie saranno scarse, quindi meglio prevenire. Mettete in programma una serie di controlli.

Cancro - Le tensioni si sciolgono e qualche grana si risolve. Finalmente potete concedervi un po’ di riposo: avete un gran bisogno di rilassarvi. Regalatevi un po’ di tempo libero e fatevi venire un’idea per trascorrerlo come più desiderate.

Nel lavoro la vostra situazione collaborativa potrebbe evolversi verso nuovi obiettivi, anche se per il momento soltanto abbozzati: pazientate. Invece in amore, specialmente gli affari di cuore in corso d'opera, complice anche l’appoggio lunare, riprendono quota, ma per alcuni single non è ancora il momento delle grandi passioni. Per la salute siete più sereni e rilassati e questo per voi è un ottimo traguardo. Cominciate già a percepire un deciso miglioramento psicofisico.

Oroscopo e consigli delle stelle del 13 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Che giornata fortunata! Complici i trigoni di Luna e Giove insieme a quello tra Marte e Urano, l’entusiasmo va a mille ed emanate una vibrazione positiva che vi attira simpatie.

Rapidi nelle decisioni, sfornate progetti a tamburo battente, tutti o quasi realizzabili in tempi brevi. Nel lavoro creatività, chiarezza e fortuna saranno gli assi nella manica. I collaboratori vi stimano appellandosi di frequente a voi per chiedere consiglio. In amore al top il fascino e il romanticismo. Single, bersagliati da Cupido, corteggiano e conquistano con successo. Gli accoppiati rinnovano le promesse. Per la salute forma buona da fare invidia a più di qualcuno. Continuate così; il vostro segreto è la corrente di vitalità, buonumore e ottimismo.

Vergine - Avete l’argento vivo addosso in questo venerdì di fine settimana, con la Luna in Bilancia con un occhio al Sole in Leone. Idee rapide seguite da azioni altrettanto tempestive.

Decisioni vincenti, viaggi veloci e al riparo da rischi, ottime performance negli studi e negli affari. In ambito professionale potete presentarvi a un colloquio o a un esame in tutta tranquillità. La simpatia e la parlantina sciolta dovrebbero immancabilmente fare centro. In amore la conversazione con la persona amata scorrerà fluida e affettuosa: parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti senza imbarazzo. Per la salute tenete a mente quanto segue: il riso fa buon sangue e allontana ogni malessere. Giornata ideale per occuparsi della bellezza delle mani: manicure e massaggi.

Bilancia - Favoriti con ottime speranze di centrare gli obbiettivi. Comportandovi come se tutto andasse per il meglio, otterrete l’effetto desiderato: tutto andrà nel migliore dei modi.

È la giusta strategia! Nonostante dobbiate sopportare il peso d'importanti responsabilità, oggi vi sentite leggeri come piume. Nel lavoro le difficoltà ci sono, ma la prospettiva del fine settimana vi mette le ali ai piedi, accelerando il ritmo delle vostre capacità esecutive. In amore approfittate del fatto che siete allegri e spensierati: le incomprensioni del passato sembrano lontane mille miglia. Ciò che conta veramente è il presente. Per la salute, con la Luna posizionata in segno d’Aria, è consigliato arieggiare bene le stanze dove si permane a lungo, soprattutto se sono luoghi di lavoro.

Scorpione - Nuove amicizie e voglia di avventura potrebbero indurvi a fare un breve viaggetto. Guidati e ispirati dal sestile Sole-Luna sarà fantastico!

Non vi lascerete scappare l’occasione di vedere gente e posti nuovi. Avete voglia di cambiamento anche nel lavoro. La possibilità di scoprire persone diverse e luoghi insoliti vi dà quell’entusiasmo di cui avete bisogno per dare sempre il massimo. In amore la speranza non sarà solo più tale, perché presto otterrete una conferma diretta e alquanto inequivocabile dell’interesse del partner. Per la salute e la sicurezza, dovendo mettervi al volante, meglio una bibita analcolica.

Astrologia di venerdì 13 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Complice la Luna in Bilancia, la giornata imbocca la direzione giusta. Piacevoli fuoriprogramma, passionali sorprese da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco.

Inviti inattesi, proposte interessanti anche nel lavoro. Non credete però a eventuali proposte "troppo belle per essere vere", ma allo stesso tempo non fatevi sfuggire di mano opportunità concrete. In amore piacevoli incontri per i single. Momenti appassionati e romantici con il partner: intimità ritrovata soprattutto nell’alcova. Per la salute un po’ di moto per scongiurare appesantimenti della linea, iniziative dedicate a tenervi in forma. Attenzioni speciali a gambe e piedi, se state troppo tempo in piedi.

Capricorno - Questo venerdì curate i progetti che vi stanno a cuore, tenendo comunque presente l’esperienza passata in modo da non ricadere sempre negli stessi errori. Una dibattuta questione di eredità o spartizione di denaro potrebbe arrivare a una definitiva soluzione.

Nel lavoro, quando come in questo periodo non ci sono interferenze esterne a disturbarvi, riuscite a smaltire una montagna d'incombenze arretrate a tempo di record. In amore se siete single non è un momento propizio per avviare nuovi legami, a meno che non siano, fin dai primi passi, improntati alla sincerità. Per la salute, per evitare infiammazioni della pelle, preventivamente coprite le parti esposte al sole con una crema protettiva a base vitamina D.

Acquario - Venerdì irrequieto, ma non fateci troppo caso per non appesantire la situazione. Siete sotto lo sguardo attento della Luna in quadratura a Plutone. Meglio concentrarsi su qualcos’altro piuttosto che sulle "magagne" da sistemare: per il momento nulla da fare!

Nel lavoro intanto, per non farvi impensierire da alcune questioni, cominciate a cercare una persona fidata a cui poter attribuire compiti ben precisi. In amore, invece di pensare a quanto costerà quel "regaluccio", pensate alla faccia che farà quando lo riceverà insieme a un romantico biglietto. Per la salute nella stagione estiva il cioccolato è un alimento sconsigliato. Da preferire in questo periodo qualsiasi leccornia a base di frutta fresca: gelato a volontà!

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 13 agosto, vista l'opposizione di Venere al vostro Nettuno, indica che dovrete correre più forte degli avversari, se non vorrete essere raggiunti e ancor peggio sorpassati e doppiati. Utilizzate tutti i mezzi che avete a disposizione, non dimenticando che occorre una volontà di ferro.

Nel lavoro, se qualcuno magari vi ha deluso, calcolate anche che le variabili, a volte sono molte di più rispetto a quelle che vengono considerate. In amore, nel timore di esporvi troppo alla luce del sole, state forse perdendo la meravigliosa occasione di potervi sentire utili a qualcosa. Per la salute, se rientrate anche voi tra i cosiddetti "podisti della domenica", non dovrete esagerare con i chilometri, specialmente quando la temperatura raggiunge picchi di calura insostenibili.